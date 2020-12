La ricetta facile e veloce per preparare in casa l'impasto per la pizza

In questo periodo di emergenza, in cui è bene rimanere il più possibile a casa per salvaguardare la salute di tutti, sempre più persone stanno scoprendo (o riscoprendo) il piacere della cucina. Tra i tantissimi piatti che si possono realizzare a casa, uno dei più amati e consumati in assoluto è la pizza: il suo impasto base è composto da pochi e semplici ingredienti ed è indubbiamente un piatto piacevolissimo sia da preparare che da mangiare.

Ecco allora la ricetta per preparare in casa l'impasto per la pizza buono come quello che troviamo in pizzeria, una ricetta di base semplice che si prepara con pochi ingredienti e che si può guarnire con gli ingredienti che si preferiscono. Inoltre, questa ricetta è alla portata di tutti, e ti permetterà di ottenere una pizza alta e soffice senza dover utilizzare la planetaria o l'impastatrice,.

Prima di iniziare ti do due consigli:

se vuoi preparare della pizza in teglia alta, soffice e senza un impasto che richieda lunghi tempi di lievitazione utilizza il lievito di birra disidratato istantaneo , che si attiva aggiungendo 2 cucchiaini di zucchero;

in teglia alta, soffice e senza un che richieda lunghi tempi di lievitazione utilizza il , che si attiva aggiungendo 2 cucchiaini di zucchero; per un risultato perfetto, prova con il metodo della doppia cottura, cuocendo la pizza in prima battuta per pochi minuti sulla piastra e poi nel forno ad altissima temperatura.

Ingredienti

500 g farina 00 oppure metà manitoba e metà 00

e metà 00 400 ml di acqua

3 gr di lievito di birra fresco o 1,5 gr di lievito di birra disidratato

2 cucchiaini di zucchero

50 ml di olio di oliva

1 cucchiaino di sale

Procedimento