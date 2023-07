5 ricette per dolci estivi senza zucchero veloci, gustosi e leggeri

Il caldo torrido che sta attanagliando tutta Italia in questi giorni non lascia molto spazio al desiderio di cucinare, ma può portare con sé un’insaziabile voglia di gelati, torte e dessert dolcissimi.

Quando pensiamo ai dolci, spesso ci viene in mente l'immagine di torte e dessert pieni di zucchero, ma esistono molte alternative che ci permettono di mantenere una dieta equilibrata e che sono perfetti da preparare anche durante la stagione calda.

L'estate, infatti, è il momento perfetto per sperimentare nuove ricette dolci che siano gustose, veloci da preparare e, soprattutto, leggere e capaci di soddisfare il palato senza appesantirci.

Dolci veloci, leggeri e salutari

Se anche tu vorresti goderti un ottimo dolce ma non hai voglia di cucinare e, allo stesso tempo, vuoi fare attenzione alla linea, sei nel posto giusto!

Abbiamo infatti selezionato 5 dolci estivi senza zucchero, gustosi, veloci e leggeri dal libro “Sweet and strong” (Edizioni Lswr). Non solo un ricettario, ma una vera e propria guida per imparare ad amarsi, ad accettarsi, sia con ricette gustose e sane, sia con esercizi per iniziare a fare pace con sé stesse, scritto da Giada Todesco, healthy lifestyle influencer.

Le ricette di Giada sono pensate per chi vuole ritrovare la gioia di mangiare sano. E mangiare bene non significa dover rinunciare ai dolci. Basta adottare dei piccoli accorgimenti per mantenersi in forma, con gusto.

Vediamo quindi insieme 5 ricette per dolci estivi senza zucchero, veloci da preparare e perfetti da gustare dopo una giornata di sole o da condividere con amici e familiari!

Ricetta plumcake yogurt e pesche

“Per le tue colazioni estive, un plumcake morbido, goloso e allo stesso tempo salutare!”

Ingredienti:

100 g farina 00

50 g farina integrale

1 yogurt alla soia

2 uova grandi

50 g zucchero di canna integrale

40 g burro di mandorle o di arachidi

5-6 pesche

scorza 1 limone

aroma alla vaniglia

1 cucchiaino lievito per dolci

1 cucchiaio sciroppo d’acero

Procedimento:

1. Sbuccia 3 pesche e tagliale a dadini. Unisci la scorza grattugiata di un limone e 1 cucchiaio di sciroppo d’acero, poi mescola.

2. In una ciotola mescola insieme le farine, lo zucchero e il lievito.

3. Al centro versa le uova, l’aroma alla vaniglia e lo yogurt. Mescola accuratamente, facendo attenzione a incorporare la farina piano piano.

4. Per ultimo sciogli il burro e versalo nel composto. Unisci anche le pesche precedentemente tagliate a dadini. Mescola il tutto.

5. A parte prepara lo stampo da plumcake con carta da forno e versaci il composto.

6. Per guarnire utilizza due pesche con la buccia. Tagliale a fettine e ponile sopra il plumcake.

7. Inforna a 180 gradi per 30/40 minuti circa.

Ricetta fetta al latte light

“Queste fette al latte sono in versione light: non aspettarti lo stesso gusto dell’originale, anche se gli assomigliano molto. Puoi mangiarle senza sensi di colpa, come colazione durante la settimana, come spuntino oppure come dessert”.

Ingredienti:

200 g albumi

60 g farina d’avena aromatizzata

20 g cioccolato (oppure cacao amaro)

125 g yogurt magro gusto vaniglia

170 g yogurt greco

aroma alla vaniglia

Procedimento:

1. Prepara la base montando gli albumi con un pizzico di sale.

2. Quando sono ben montati, incorpora le parti secche.

3. Aggiungi il cioccolato per ultimo.

4. Inforna a 180 gradi per 15/20 minuti circa.

5. Prepara la crema mescolando gli yogurt con l’aroma alla vaniglia.

6. Quando il pan di Spagna è cotto, togli dal forno e lascia che si raffreddi. Poi taglia a metà la base, farcisci con la crema di yogurt e ricopri.

7. Se lo desideri, sopra puoi aggiungere ancora del cioccolato oppure una spolverata di cacao.

Ricetta brownie alla zucchina

“Zucchine per preparare ricette dolci? Stai per caso storcendo il naso? Fidati di me! I brownie alla zucchina sono delicati e buonissimi!”.

Ingredienti:

1 zucchina

100 g farina integrale

20 g cacao amaro

30 ml sciroppo d’acero

20 g gocce di cioccolato

150 ml bevanda vegetale

2 cucchiai semi di chia

1 pizzico lievito per dolci

aroma alla vaniglia

Procedimento:

1. Lascia a riposo la bevanda vegetale con i semi di chia per 10 minuti circa.

2. Versa la farina, il cacao e il lievito in una ciotola. Poi unisci la zucchina grattugiata finemente, la bevanda, l’aroma alla vaniglia e lo sciroppo.

3. Mescola il tutto e unisci metà delle gocce di cioccolato.

4. Versa il composto in una tortiera piccola (non dimenticare la carta da forno) e spolvera con le restanti gocce di cioccolato.

5. Inforna a 180 gradi per 20 minuti circa.

Ricetta mini cheesecake ai frutti di bosco

“Lo snack perfetto per recuperare le energie dopo un allenamento, per gioire del cibo buono e sano, per volersi bene una volta ancora”.

Ingredienti:

100 g avena

100 g prugne secche

170 g yogurt greco

200 g formaggio spalmabile

2 cucchiai sciroppo d’acero

scorza di limone

frutti di bosco

Procedimento:

1. Prepara la tua base frullando l’avena e le prugne secche. Se necessario, usa del latte per bagnare leggermente l’avena.

2. Versa l’impasto negli stampini, schiacciali perbene e mettili a riposare in frigorifero per mezz’ora. Io ho utilizzato degli stampini per muffin, ma se hai quelli per cestini e tartellette vanno bene.

3. Prepara la crema mescolando insieme lo yogurt greco, il formaggio spalmabile, lo sciroppo e la scorza di limone. Se necessario aiutati con una frusta.

4. Quando i cestini si sono ben raffreddati, versa abbondante la crema e decora con qualche lampone e mirtillo.

5. Per riprendere il sapore del limone, decora le mini cheesecake con scorza di limone.

Ricetta nice cream alle fragole

“Uno smoothie rinfrescante e goloso, buonissimo al mattino e come spuntino! Lo sai che puoi metterlo anche negli stampini da ghiacciolo e mangiarlo come un gelato? Uno smoothie, tante sorprese!”

Ingredienti:

Per la nice cream

2 banane

fragole q.b.

Per le decorazioni:

fragole

mirtilli

burro di arachidi

yogurt vegetale

polline

cocco rapé

Procedimento:

1. Taglia grossolanamente la frutta e mettila in congelatore per 3 ore circa, poi frullala. Se vuoi rendere la nice cream ancora più cremosa aggiungi uno yogurt, ma lasciane a parte due cucchiai per la decorazione.

2. Versa il composto in due piccole ciotole e guarnisci come meglio desideri. Io ho usato banane a fette, polline, cocco, burro di arachidi, fragole e mirtilli.

3. Puoi gustare la nice cream come colazione oppure come spuntino, aggiungendo anche fiocchi di mais o riso soffiato, come ti piace di più.