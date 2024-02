San Valentino, 5 modi per festeggiare pensando alla salute del cuore

Quest’anno, a San Valentino, non pensiamo solo a come conquistare il cuore della nostra dolce metà, ma anche a come trattare bene quelli di entrambi: è l’organo centrale del nostro apparato circolatorio, che da sempre incuriosisce e affascina la scienza e la medicina.

CiboCrudo, il principale brand italiano di cibo plant-based, biologico e crudista, propone 5 consigli di coppia per prendersi cura della salute del cuore ed evitare che possa “infrangersi” proprio nel giorno più romantico dell’anno.

1. Fate sport insieme

Prima di arrivare al momento più romantico della cena, regalatevi una sessione sportiva di coppia. Praticare attività fisica insieme, oltre a mantenervi in forma, contribuisce a rafforzare l’intesa e ad aumentare la motivazione spronandoci a dare il meglio di noi stessi. Tra le tante possibilità, il padel migliora l’elasticità e rafforza l’apparato muscolare e cardiaco, un ballo come il tango migliora la coordinazione e le nostre abilità di seduzione, una fitness class in palestra aiuta a divertirsi e svagarsi insieme.

2. Brindate con un cocktail (o un mocktail)

Festeggiate il vostro amore e accendete la passione con un cocktail classico, ma rivisitato: il Passion Spritz. Prosecco, Aperol, polpa del frutto della passione e soda.

Per guarnire, un pizzico di passion fruit in polvere. Questo frutto è ricco di flavonoidi antiossidanti e di vitamina C, composti che combattono i radicali liberi, contrastando l'invecchiamento. Inoltre, la sua polpa è ricca di potassio, che aiuta a regolare la frequenza cardiaca e a tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Per chi lo preferisse nella versione mocktail, sostituite la parte alcolica con il succo d’ananas e l’acqua di cocco per un healthy drink al 100%.

3. Cenate a casa (e cucinate insieme)

Invece di prenotare la cena fuori al ristorante, preparate una romantica cena a casa a lume di candela. Cucinare insieme fa bene alla coppia: stimola la creatività, mantiene viva la complicità e aumenta l’intimità grazie alla vicinanza, ai gesti e agli sguardi.

Decidendo il menù, potrete controllare meglio l’apporto di grassi e di sale, dosare le quantità così da preparare piatti gustosi e leggeri, facili da digerire, ed evitare quella spiacevole sensazione di gonfiore e pesantezza. Una dieta “salvacuore” prevede, infatti, alimenti semplici a basso contenuto calorico e di sale così da combattere l’ipertensione e ridurre il rischio di scompenso cardiaco.

4. Preferite l’alga rossa alla carne rossa

Al posto della carne rossa, stupite la vostra dolce metà cucinando un piatto sano e gustoso a base di alghe, come le linguine al profumo di mare con alga dulse, capperi, limone e un pizzico di peperoncino. La dulse è un’alga rossa originaria dell’Oceano Atlantico che cresce sulle coste rocciose, dal delicato sapore di mare.

Ricca di lisina, ferro, vitamine A, B12, C e K, e di acidi grassi polinsaturi facilmente assimilabili, questa alga contiene preziosi antiossidanti e ha un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari e del diabete.

Si può consumare secca, magari tritata in fiocchi, oppure farla rinvenire in acqua per alcuni minuti, quindi scolarla e sciacquarla sotto acqua corrente prima dell’utilizzo.

5. Dessert ai frutti rossi e cioccolato

Una storia d’amore lunga oltre cent’anni quella tra la dolcezza del cioccolato e le note acidule della frutta, e che continua non solo per la sua golosità ma perché fa bene anche al nostro cuore. Il cioccolato fondente, infatti, è ricchissimo di polifenoli e flavonoidi, che contribuiscono a ridurre la resistenza all'insulina, fattore di rischio comune per le cardiopatie. Le fragole e i lamponi sono ricchi di vitamine e hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che li rendono potenziali alleati della salute cardiovascolare.

Lasciate quindi lo spazio per il dessert, dalla fonduta al cioccolato con frutta, alla torta con cioccolato fondente e frutti rossi, come fragole o lamponi.