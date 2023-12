Vigilia e pranzo di Natale 2023: 5 ricette per le festività

Cosa portare in tavola, durante le festività, per assaporare gusti ricercati e sofisticati? Come poter realizzare piatti di alta cucina, direttamente a casa, anche senza attrezzature particolari? E sperimentare ricette tipiche di ristoranti stellati è davvero un’impresa impossibile? A queste e altre domande risponde lo chef Antonio Scaccio con la nuova edizione ampliata e aggiornata di “Affetti&Sapori” (Edizioni Lswr).

Nel suo libro il noto chef, partendo dalle solide tradizioni culinarie della sua terra di origine (la Sicilia), propone piatti a base di verdure (sia vegetariani che vegani) e di pescato che guardano verso il futuro, puntando l’attenzione sui sistemi di produzione biologici e biodinamici. Gli ingredienti e i sistemi di cottura sono scelti con cura, così da ottenere delle ricette che sono veri toccasana di salute, con sapori unici e ricercati.

Con “Affetti&Sapori” lo chef guida il lettore nella preparazione di piatti di alta cucina, con abbinamenti ricercati, sofisticati e realizzabili da chiunque, senza bisogno di particolari attrezzature. Vediamo quindi insieme 5 ricette scelte dallo chef e consigliate per le festività natalizie:

due primi, uno a base di pesce e uno vegano

due secondi, uno a base di pasce e uno vegano

un dessert goloso, concentrato di dolci sapori invernali, che può essere realizzato anche in versione vegana

Primo piatto a base di pesce

Ed ecco la prima ricetta scelta dallo chef Antonio Scaccio: un primo piatto a base di pesce, ovvero cannoli di pasta alla barbabietola rossa al ragù di rombo gratinati, in salsa di cappesante

Ingredienti per 4 persone:

Per la pasta: 250 g di farina di grano duro, più quella per infarinare, ½ barbabietola rossa cruda, 125 ml circa di acqua fredda, 3 g di sale fino, 1 albume d’uovo.

Per il ripieno: 1 filetto di rombo di circa 300 g, 1 zucchina, 1 scalogno piccolo, 1 cucchiaio di prezzemolo

tritato, 3 cucchiai di olio evo, 1 cucchiaino scarso di sale fino, 1 cucchiaio di finocchietto selvatico, 3 g di pepe bianco, 2 g di zafferano.

Per la salsa: 700 ml di brodo di pesce filtrato, 6 capesante sgusciate, 2 cucchiai di olio evo, 1 spicchio d’aglio, 200 g di patate lessate, 13 fettine sottili di zucchina tagliate per il lungo, 1 foglio di alga nori tagliato in 12 strisce e 1 ciuffo di prezzemolo per guarnire

Procedimento:

Sulla spianatoia mettere la farina a fontana e impastate con il sale, la barbabietola rossa grattugiata e l’acqua, dosandola per ottenere una massa liscia, compatta e asciutta. Lasciate riposare la pasta per almeno un’ora.

Nel frattempo preparate la farcia: tritate il filetto di rombo e la zucchina, metteteli in una padella con l’olio e lo scalogno tritato, rosolate appena, poi aggiungete il prezzemolo e il finocchietto tritati, il sale, e lo zafferano sciolto in poche gocce d’acqua.

Stendete la pasta con uno spessore di circa 2 millimetri e dividetela in 12 rettangoli di 10x5 cm. Riempite con la farcia i rettangoli di pasta, spennellando i bordi con l’albume d’uovo, chiudeteli in modo da formare dei cilindretti, avvolgeteli ciascuno in una fettina di zucchina e poi in una striscia di alga nori. Adagiate i cannoli su una placca da forno con sul fondo della carta da forno.

In un pentolino fate bollire il brodo di pesce con le capesante e l’aglio, a cottura ultimata scartate l’aglio, unite la patata schiacciata e l’olio, frullate con un mixer a immersione e rimettete sul fuoco per circa 5’ a fuoco basso.

Inumidite con un po’ d’acqua i cannoli di pasta e cuoceteli in forno preriscaldato a 200° per 10’.

Presentazione:

Disponete i cannoli nei piatti con la salsa di capesante calda e decorate con una fettina di zucchina e di alga nori arrotolate intorno a un ciuffo di prezzemolo.

Primo piatto vegano

La seconda ricetta è un primo piatto vegano: quinoa piccante in dadolata di verdure

Ingredienti per 4 persone

300 g di quinoa, 1 carota, 2 gambi di sedano, 1 piccolo cipollotto bianco, 1 zucchina, qualche costa di sedano, 1 cucchiaio di prezzemolo, mentuccia, basilico tritati, 1 punta di peperoncino piccante, 10 g di sale alle erbe, 4 cucchiai di olio evo, 2 cucchiai di shoyu.

Procedimento:

Cuocete la quinoa con il doppio del suo peso di acqua fredda fino a che non sia assorbita completamente, aromatizzatela con il sale alle erbe, il peperoncino e metà delle erbe aromatiche tritate.

Nel frattempo tagliate le verdure a dadini e scottatele in una padella capiente senza acqua né olio, a fiamma bassa e con il coperchio, per qualche minuto. Non appena le verdure risultano cotte ma al dente

aggiungete gli aromi restanti, l’olio, lo shoyu e un pizzico di peperoncino.

Presentazione:

Versare la quinoa nel piatto di portata con le verdure calde, guarnendo a piacere con le erbe aromatiche fresche.

Secondo piatto a base di pesce

Proseguiamo con la ricetta di un secondo piatto a base di pesce, il guazzetto di pesce misto in filetti con crema di cocco e ratatouille di verdure e ajolì

Ingredienti per 4 persone

900 g di filetti misti di scorfano, gallinella, rana pescatrice, 1 scalogno, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 200 g di vongole veraci ben spurgate, 3 cucchiai di olio evo, 3 mestoli di brodo di pesce, 200 ml di latte di cocco non dolce, 70 ml di vino bianco fermo.

Per la ratatouille: 1 costa di sedano, 2 foglie di coste, 1 zucchina, 200 g di patate a pasta gialla, 1 finocchio piccolo, 200 g di pomodori maturi, 60 g di porro, 1 carota, 3 foglie di basilico, 3 foglie di menta, 1 rapa. bianca da circa 200 g, 1 cucchiaino di sale alle erbe, 5 cucchiai di olio evo, 3 g di peperoncino piccante

Per la salsa aïoli: 5 spicchi d’aglio, 200 ml di aceto di mele, 50 ml di olio evo, 20 ml latte di mandorla.

Procedimento:

In un tegame cuocete con dell’olio lo scalogno e l’aglio schiacciato insieme alle vongole veraci già spurgate.

Quando le vongole sono quasi aperte sfumate con il vino per qualche minuto, togliete il tegame dal fuoco, sgusciate le vongole e mettetele in una ciotola. Nello stesso tegame aggiungete al fondo di cottura

delle vongole i filetti di pesce, coprite e mettete a cuocere a fuoco lento, bagnando di tanto in tanto con il brodo di pesce. Aggiungete le vongole, la crema di cocco e il prezzemolo e lasciate sul fuoco per 1’.

Preparate la ratatouille: affettate finemente tutte le verdure, tranne i pomodori, mettete in un tegame coperto e fate rosolare senza olio a fuoco molto lento, badando che le verdure non attacchino sul fondo; le verdure dovranno rimanere al dente.

Mondate i pomodori e privateli dei semi, tagliateli a cubetti piccoli, aggiungete il peperoncino. il sale e le erbe aromatiche, condite con l’olio.

Preparate l’aïoli: sbollentate gli spicchi d’aglio nell’aceto di mele per 5’, scolate e frullate con il sale, l’olio e il latte di mandorla.

Presentazione:

Servite i filetti di pesce sul piatto con il loro fondo di cottura ridotto, accostatevi la ratatouille ben calda, la salsa fresca di pomodoro e la salsa aïoli.

Secondo piatto vegano

Anche in questo caso troviamo un’opzione vegana per un secondo piatto: la ricetta dello strudel di tofu in crosta alla crema di carciofi

Ingredienti per 4 persone

1 panetto di tofu di circa 400 g, 1 limone, 1 cucchiaino di sale alle erbe, 2 cucchiai di prezzemolo tritato, 2 cipollotti freschi, 2 foglie di bietola, pepe bianco macinato fresco q.b., olio evo q.b.

Per la crema: 2 carciofi di Albenga oppure violetti, 2 spicchi d’aglio, 2 cucchiai di olio evo, ½ cucchiaio di prezzemolo tritato, il succo di 2 limoni, ¼ di porro, 500 ml di brodo vegetale.

Per la crosta: 100 g di farina, 4 cucchiai di olio evo, sale fino q.b.

Procedimento:

Pulite i carciofi: eliminate le foglie dure e le barbette interne, lavateli, tagliateli a quarti e metteteli a bagno in acqua

e succo di limone. Sbollentate il tofu in acqua acidulata con succo di limone per qualche minuto, quindi scolatelo e passatelo con un colino o setaccio a trame larghe. Mettetelo in una ciotola e condite con parte del prezzemolo, poco olio, il sale alle erbe, i cipollotti tritati finemente e le foglie delle bietole tritate. Mescolate il tutto con una spatola e lasciate riposare per una mezz’oretta.

Nel frattempo mettete i carciofi in un tegame con olio, aglio e porro e in cottura aggiungete il succo di 1 limone e il brodo vegetale, coprite con un coperchio e cuocete per 10’. Passate il tutto con un mixer a immersione fino a ottenere una crema omogenea, gustate di sale e lasciate riposare in caldo a bagnomaria.

Su una spianatoia fate una fontana con la farina mettendo al centro l’olio, il sale e aggiungendo poco alla volta acqua q.b. e impastando fino a che non avrete formato una palla omogenea, elastica e liscia. Stendetela con un mattarello

allo spessore di 3 mm circa. Dividete la sfoglia in quadrati uguali, distribuite il ripieno su ognuno, quindi avvolgeteli

su sé stessi e adagiateli su una teglia antiaderente. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 10-15’.

Presentazione:

A cottura ultimata, trasferite gli strudel sui piatti e metteteci accanto la crema di carciofi. Guarnite con un filo d’olio a crudo e una spolverata di prezzemolo tritato.

Il dessert

Dulcis in fundo, ecco la ricetta per un perfetto dessert natalizio, capace di coniugare gusto e benessere: la Bavarese di Venere alla vaniglia con terrina al cioccolato all’aroma di arancia e menta

Ingredienti per 4/6 persone

250 ml latte vaccino oppure di soia alla vaniglia, 300 ml di panna montata vaccina oppure di panna di cocco, 4 tuorli (per la versione vegan aggiungere 1 cucchiaio pieno in più di farina di riso Venere), 1 cucchiaio di farina di riso Venere (2 per la versione vegan), 2 cucchiaini di agar-agar, 150 g di zucchero di canna, 1 cucchiaino di scorza di arancia grattugiata, olio di mandorla per ungere.

Per la terrina al cioccolato: 200 g di cioccolato fondente al 70% (100 g per la ricetta e 100 g per guarnire) 100 ml di panna vaccina oppure di panna di riso, 2 cucchiai di malto di riso oppure 1 cucchiaio di zucchero grezzo di canna, 1 cucchiaino di agar-agar

Per l’aroma: la scorza di un’arancia non trattata, 5-6 foglie di menta, 1 cucchiaio di zucchero di canna grezzo, 1 bicchiere d’acqua.

Procedimento:

Preparate l’aroma unendo in un tegamino l’acqua, la scorza d’arancia tagliata a julienne, lo zucchero e la menta triturata. Cuocete fino a formare un caramello chiaro, non troppo denso e lasciate riposare.

In un pentolino mettete a scaldare il latte con la scorza di arancia grattugiata, 50 g di zucchero e l’agar-agar

e portate a bollore per 3’.

Riportate a temperatura di massimo 85° il latte, aggiungete la farina di riso Venere a pioggia setacciandola e rimescolate sempre. Dentro un altro pentolino e mantenendo la temperatura, versate a filo il latte condito e filtrato con un colino su uno zabaione composto dai tuorli montati a spuma con lo zucchero. Per la versione vegan completate solo con la farina di riso in più al posto delle uova. Continuate la cottura a 82° per altri 3’, fino a che il composto non risulti cremoso, mantenendo la temperatura senza portare al bollore. Una volta pronto lasciate raffreddare e aggiungete in più fasi la panna montata incorporandola per bene, distribuite in stampini monoporzione o in uno stampo unico che avrete precedentemente unto con l’olio di mandorla.

Mettete in frigo per circa 4/5 ore.

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria in un pentolino. In un altro pentolino riscaldate la panna unita al malto

di riso e all’agar-agar. Portate a bollore per 3’, incorporate il composto con il cioccolato e versatelo in uno stampo rettangolare foderato di carta da forno oppure inumidito con olio di mandorle. Mettete in frigo per qualche ora.

Presentazione:

Sformate la bavarese già pronta su un piatto, adagiate una fettina di terrina sopra di essa, aromatizzate con lo sciroppo ottenuto di arancia e menta, completate con un cucchiaio di cioccolato fuso versato a filo e foglie di menta fresca.