L'intervista al medico-sommelier per capire se bere vino fa bene o fa male

"Felicità. È un bicchiere di vino con un panino, la felicità". Datata 1982, la celebre canzone di Al Bano e Romina Power ci ha regalato una ricetta della felicità che resta attuale anche a quasi 50 anni di distanza. Ma che costo ha questa felicità per il nostro organismo?

Nonostante l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) abbia classificato l'alcol come agente cancerogeno già nel lontano 1998, nell'ultimo periodo si è tornati a dibattere a lungo sul (falso) mito dell'alcol come toccasana per il cuore, mentre un numero sempre maggiore di ricerche ha mostrato una chiara associazione fra alcol e forme tumorali. Un esempio concreto arriva dalla rivista Clinical Nutrition, che nel 2021 ha pubblicato i risultati di uno studio dell'Anglia Ruskin University e dell'University College di Londra volto a smentire proprio il famoso detto popolare: "Buon vino fa buon sangue".

La questione, anche e soprattutto per ragioni culturali, non smetterà mai di dividere e far discutere, ma un recente studio condotto per la Commissione UE da Areté - azienda italiana specializzata nella valutazione di politiche per il settore agroalimentare – dimostra come persino in un Paese tradizionalmente "bevitore" come l'Italia il consumo delle bevande no&low alcol stia vivendo una non trascurabile fase di crescita: si pensi che questo giro d'affari ha raggiunto infatti gli 8 milioni di euro nel 2021.

Il parere del cardiologo/sommelier

Per commentare questo andamento di mercato, così come per analizzare tanto dal punto di vista medico quanto da quello emozionale e culturale il consumo degli alcolici e in particolare del vino, abbiamo interpellato il Dottor Vincenzo Guarnaccia, cardiologo e Sommelier FISAR di Firenze. Due facce di una stessa medaglia, il vino, con due interpretazioni ben differenti.

Dottor Guarnaccia, se le diciamo che buon vino fa buon sangue?

"Facciamo un passo indietro. Il consumo di alcol, specialmente di vino, è considerato cultura, tradizione e consuetudine in Italia e in molte zone del bacino del Mediterraneo. Da un punto di vista medico un moderato consumo di alcol riduce il rischio di malattie cardiovascolari".

Però, c’è un però?

"C’è. Perché lo stesso consumo moderato, proprio per la presenza di alcol etilico, aumenta il rischio di molte altre malattie come per esempio i tumori. Per questa ragione, da medico non consiglierei mai di bere alcolici per motivi di salute. Non consiglierei mai di bere un bicchiere al giorno perché fa bene al cuore e non direi mai che bere moderatamente non fa male. L’unica cosa che porta l’alcol... è il piacere".

Da Sommelier, invece, che idea si è fatto del nuovo trend delle bevande analcoliche, come nel caso dei vini dealcolizzati?

"Penso che il mercato, che ha grandi orecchie, abbia subito sviluppato anche stavolta un modello per incrementare gli affari, facendo leva su quella quota di popolazione salutista oggi molto rappresentata. Così compare il ‘vino dealcolizzato’, anche se non so se si possa parlare di vino da un punto di vista tecnico-commerciale. Parliamo di un prodotto che subisce la normale fermentazione e che poi, attraverso alcune procedure, viene privato dell’alcol etilico".

Ci può essere vino senza alcol etilico?

"Qui non parlo più da medico, ma da Sommelier. Il vino viene privato di una componente fondamentale che è responsabile della sua struttura, del suo corpo e di alcune caratteristiche organolettiche come l'influenza sui profumi e la sua morbidezza gustativa. Viene meno quella che è l’identità di un territorio in quanto i vini diventano più o meno tutti simili, tendenti al dolce e di corpo sottile. Qualcuno li definirebbe annacquati".

Al consumatore, sia da Dottore sia da Sommelier, cosa si sente quindi di consigliare?

"Bere vino non è necessario, non è un alimento. Il vino è un piacere e, se proprio vogliamo bere qualcosa di diverso durante il pasto, ci sono molte altre bevande analcoliche di cui conosciamo proprio tutto, compresa l’acqua che a differenza del vino è indispensabile per la nostra sopravvivenza".

Come si fanno i vini analcolici?

"Seppur ancora meno apprezzato rispetto a birre e spirits analcolici, il trend del vino analcolico non può essere affatto ignorato. Si tratta di un vino prodotto secondo le normali tecniche di vinificazione, dal quale, in una fase successiva, viene allontanato tutto o quasi l’alcol che si era sviluppato tramite la fermentazione alcolica del mosto".

Per scendere un po’ più nel dettaglio?

"I metodi più comuni per realizzarlo sono la distillazione sottovuoto e l’osmosi inversa. Il primo processo consiste nel sottoporre il vino a una depressione in apposite colonne, in modo da fare evaporare l’alcol a basse temperature (<28°C). Un metodo rapido ed economico, ma che spesso tende ad allontanare anche i composti aromatici del vino. Con l'osmosi inverse le sostanze aromatiche vengono invece restituite al vino dealcolizzato in un secondo momento, aggiungendovi zuccheri e aggiustandone l'acidità con l’obiettivo di provare a riproporre quella stessa morbidezza gustativa conferita solitamente al vino dall’alcol".

Bere o non bere?

"Questo è il dilemma. Se bere non fa bene alla salute (no, neanche quel calice considerato innocuo fa bene al nostro organismo) e il vino significa esclusivamente ricerca di piacere, cosa ci resta se non scegliere il migliore possibile?".

Continua a leggere tutte le notizie su CiboToday...