Primavera ed allergie: anche i cani ne soffrono, proprio come i padroni

La primavera è la stagione del risveglio, le temperature diventano più miti e si inizia a passare più tempo fuori casa. Per chi è soggetto alle allergie ambientali è il periodo più critico perché iniziano le fioriture e i pollini e anche i nostri amici a quattro zampe, proprio come noi, devono fronteggiare questo temuto cambio di stagione.

A loro pensa amusi, brand Made in Italy che offre prodotti su misura per la nutrizione e il benessere del cane, che ci indica alcune importanti accortezze da adottare. Ecco i consigli dei veterinari su come gestire alimentazione, cura della cute e routine giornaliera.

1. Passeggiata

Spostare la passeggiata quotidiana nelle ore più fresche, al mattino presto e alla sera tardi, è l’ideale perché i pollini circolano meno. È bene scegliere, inoltre, il tragitto cercando di evitare i posti in cui sappiamo essere presenti le piante con gli allergeni. Questo gioverà sicuramente al vostro cane, ma anche a voi.

2. Pulizia

Rientrati a casa, ricordatevi di spazzolare accuratamente il mantello perché aiuta a rimuovere gli allergeni ambientali. Anche fare il bagno ed effettuare dei lavaggi con prodotti naturali e delicati è ideale per mantenere una buona igiene e tenere a bada la dermatite allergica. Per fronteggiare un pelo lungo potete utilizzare lo Spray Scioglinodi, che con la sua glicerina vegetale estratta da oli vegetali naturali, agisce come umettante-igroscopico, emolliente e protettivo della cute e del pelo.

3. Prurito

Se il vostro cane, invece, in passato ha manifestato dermatopatie e vedete che si gratta o si lecca spesso le zampe, potrebbero essere i sintomi che si sono riacutizzati. Quindi attenzione a grattamento, arrossamento della cute con lesioni dovute al grattarsi, e a volte alla presenza di pomfi. Per lenire il fastidio della dermatite interdigitale nelle zampe si possono utilizzare dei prodotti emollienti.

4. Alimentazione

Per quanto riguarda l'alimentazione, è bene accertarsi che la dieta sia completa e bilanciata e che contenga acidi grassi essenziali, utili nel mantenimento dello stato di salute della cute e del mantello. Con i cambi di temperatura e di orario, e con i primi caldi, se il vostro cane inizia a essere disappetente è importante proporre un alimento molto digeribile e gustoso, facendogli magari provare un gusto nuovo.

5. Starnuti

Infine, se il vostro amico a quattro zampe comincia a starnutire di frequente, non sottovalutate questo sintomo! Potrebbe essere un forasacco entrato nel canale nasale, e in questo caso bisogna rivolgersi rapidamente al proprio veterinario per la rimozione.





Anche se alcune razze sono maggiormente predisposte a soffrire di allergie ambientali durante la primavera come ad esempio Golden e Labrador Retrievers, Pastore Tedesco, Boxer e Bulldog Francese, prestate sempre molta attenzione a come si comporta il vostro cane. Se però si tratta di un problema cronico, che si ripete tutti gli anni, è meglio rivolgersi al proprio veterinario di fiducia perché è necessaria una terapia sintomatologica o dei vaccini.