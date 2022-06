Spray viso: cosa sono le face mist e perché decidere di usarle

Le face mist sono vere e proprie alleate di bellezza per la pelle del viso; ricche di proprietà benefiche e principi attivi, versatili e piacevolissime da utilizzare, le face mist sono delle acque idratanti spray da nebulizzare sul viso per idratare e rinfrescare la pelle, provenienti dalla beauty routine coreana e sempre più utilizzate.

Scopriamo quindi tutto quello che c'è da sapere sulle face mist e perché sono un must have da inserire al più presto nella propria skincare routine!

Cosa sono e a cosa servono le face mist

Comode, facili e veloci da utilizzare, le face mist sono acque idratanti in spray che aiutano la pelle del viso a rimanere idratata e a trattenere l'acqua e, al tempo stesso, donano numerosi benefici grazie agli ingredienti attivi con cui sono arricchite. Infatti, come per tutti i cosmetici dedicati al viso, le face mist possono essere di vario tipo, a seconda del tipo di pelle cui sono destinate: esistono face mist ideate per le pelli miste e grasse, in grado di opacizzare, purificare e regolare la produzione del sebo cutaneo, come anche per le pelli più giovani e sensibili, con proprietà lenitive, e così via.

Le face mist agiscono quindi nello stesso modo di un trattamento completo per la pelle del viso, combattendo lo stress ossidativo, l'infiammazione cutanea, la poca idratazione e moltissime altre problematiche della pelle. Inoltre, sono comodissime da portare sempre con sé, riuscendo a rinfrescare la pelle e proteggerla da disidratazione e inquinamento.

Come si utilizzano gli spray per il viso

A seconda della formulazione, le face mist possono essere utilizzate in tantissimi momenti diversi:

al mattino appena sveglia, per dare una sferzata di energia ma anche per cancellare i segni della stanchezza e decongestionare il viso ;

; al posto del tonico nella prima fase della skincare routine (quindi dopo la detersione e prima della crema idratante), per preparare la pelle ai trattamenti successivi in modo che vengano assorbiti al meglio;

una volta terminato il makeup, per fissarlo alla perfezione, renderlo meno pesante e polveroso e farlo durare maggiormente;

prima di applicare la protezione solare, per proteggere la pelle dai filtri che potrebbero contribuire ad occludere i pori;

in ogni momento della giornata, soprattutto in estate , per rinfrescare e reidratare il viso ;

, per rinfrescare e reidratare il ; al mare e in vacanza, per reintegrare l?idratazione persa durante l?esposizione al sole e per rinfrescarsi, ma anche per sciacquare il viso dopo il bagno in mare qualora non ci fosse acqua corrente, evitando così la sensazione di pelle che tira dovuta dalla salsedine;

dopo il bagno in mare qualora non ci fosse acqua corrente, evitando così la sensazione di pelle che tira dovuta dalla salsedine; in viaggio, per reidratare e rimineralizzare la pelle nei periodi di forte caldo o di stress, o in luoghi in cui l'aria condizionata potrebbe disidratare e seccare la pelle.

L'applicazione delle acque in spray per il viso, poi, è veloce e semplicissima: basterà vaporizzarle sul viso ad una distanza di almeno 10 centimetri lasciando assorbire completamente il prodotto, che agisce in soli 30 secondi.

Le face mist sono quindi un vero e proprio elisir di bellezza, grazie alle loro molteplici proprietà benefiche, definito come uno dei trattamenti più piacevoli e innovativi per il viso e la cura della pelle: un must have da inserire immediatamente come trattamento quotidiano nella tua skincare routine!