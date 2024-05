Look country, pop o indie? I capi di tendenza per la moda estate 2024

L'estate 2024 si prospetta ricca di appuntamenti con la musica dal vivo, e gli amanti dei concerti hanno solo l’imbarazzo della scelta tra star italiane, internazionali e i generi musicali più diversi. Tra i più attesi nel nostro Paese ci sono infatti nomi come Mahmood, Coldplay, Lana del Rey e Stray Kids, senza dimenticare la doppia tappa milanese del tour dei record di Taylor Swift.

Negli ultimi anni, questi eventi musicali sono diventati dei veri e propri appuntamenti per gli appassionati moda, che colgono di queste occasioni per sfoggiare look originali e che spesso richiamano l’estetica del proprio artista preferito.

Ma quali saranno i look che caratterizzeranno la stagione estiva? STILEO, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, ha osservato il comportamento degli utenti nell’ultimo periodo individuando alcuni trend perfetti da replicare per gli outfit da indossare sotto il palco.

Estate 2024: paillettes e glitter per scatenarsi a ritmo del pop

La categoria delle paillettes ha subito un vero e proprio boom negli ultimi anni. Se prima era protagonista principalmente della stagione invernale e in occasioni come Natale e Capodanno, ora glitter e paillettes sono uno dei must-have delle serate estive. Solo nel mese di aprile, infatti, STILEO ha registrato una crescita del 31% per capi e accessori con paillettes.

Ma qual è il modo più iconico per sfoggiarle nell’estate 2024? Senza dubbio ai piedi! Le scarpe ricoperte di paillettes (in particolare gli stivaletti) catturano sicuramente l’attenzione e danno un tocco magico anche agli outfit più semplici. Oppure, se si vuole sfoggiare un capo glitterato, è bene evitare i colori neutri è optare per le nuance scintillanti dell’oro e dell’argento. Ma dopotutto, che siano abiti, gonne, accessori o semplici dettagli, i glitter sono perfetti in ogni forma per ballare, cantare e risplendere per tutta la notte.

Il ritorno del country, anche nella moda 2024

In principio fu l’ultimo album di Beyoncé, Cowboy Carter, e in seguito sempre più modelle e influencer hanno reso popolare lo stile da cowboy, ormai noto come cowboycore. Sebbene possa essere uno stile non semplice da incorporare nella vita di tutti i giorni, i concerti e i festival sono l’occasione perfetta per osare. Particolarmente in voga sono i mini-dress ricoperti di frange, specialmente nei colori dell’oro e dell’argento e abbinati ad un paio di stivali da cowboy.

Anche in questo caso i dati STILEO conferma questa tendenza, registrando una crescita del 33% per capi e accessori con frange. Se invece preferite un look più casual, basteranno un paio di jeans bootcut (eventualmente anche shorts per le serate più calde), camperos e un cappello da cowboy.

Il concerto nostalgico: set coordinati per un look Y2K

Due capi perfettamente abbinati, ma che in futuro si possono riutilizzare separatamente per rendere un outfit basic più particolare. Se apparentemente i set coordinati sembrano qualcosa destinato ad essere sfoggiato una volta e per poi finire dimenticati nell’armadio, in realtà possono rappresentare un elemento originale con cui arricchire il proprio guardaroba.

Dato l'ormai consolidato ritorno della moda Y2K, ovvero l'epoca in cui tutti i capi erano mini, le micro-silhouette rappresentano elementi versatili che, se abbinate correttamente, possono essere indossati in qualsiasi periodo dell'anno. Le minigonne sono perfette anche in inverno se abbinate ad un maglione oversize, oppure, per chi vuole essere in linea con il trend del momento e predilige i look più audaci, ad un corsetto. Complice anche il ritorno della musica dei primi anni 2000, STILEO ha riscontrato una grande popolarità nella ricerca e acquisto di crop top e gonne, che hanno avuto una crescita rispettivamente del 44% e del 73%.

Gli accessori must have per l’estate 2024

Rendere speciale un look da festival senza stravolgerlo? Il segreto sono gli accessori. Se si desidera sfruttare capi che già si hanno nell’armadio per prepararsi ad un festival di musica indie, nulla è più fondamentale degli accessori per mostrarli sotto una nuova luce. Le parole d’ordine? Sicuramente scegliere uno stile extra e maximalista.

STILEO individua tra i più richiesti gli accessori con fantasia floreale con un aumento del 36% (molto popolare anche nell’abbigliamento): naturalmente, quelli che si prestano maggiormente per la stagione dei concerti sono gli accessori per capelli. Ma non solo fiori: il trend dell’estetica delicata e femminile coquette, in voga da mesi, ha conquistato anche l’estate 2024, rendendo tra gli accessori più fashion occhiali e choker a forma di cuore.