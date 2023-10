Che cos’è il collagene vegano

Il collagene rappresenta il 25% delle proteine totali del corpo ed è presente nelle ossa, nei tendini, nella cartilagine, nelle arterie, nella pelle… Il nostro corpo ha almeno 28 tipi diversi di collagene.

«Il collagene è una proteina strutturale, le cui fibre sono responsabili del sostegno e della protezione della pelle, conferendole un aspetto compatto. È prodotto da cellule chiamate fibroblasti che si trovano nel derma, e sono anche quelle che producono la proteina nota come elastina, che dà alla pelle la flessibilità di allungarsi e ai tessuti di tornare alla loro struttura originale», spiega Aina Bover, Product Developer di Freshly Cosmetics.

«Il collagene viene continuamente prodotto e degradato in modo equilibrato. Con il passare del tempo, però la funzione delle cellule responsabili della sintesi del collagene si altera, per cui il collagene rotto non può essere sostituito, ma continua a essere eliminato (alterando così l'equilibrio tra produzione e degradazione delle fibre di collagene nel derma). Quando il collagene si degrada e il suo rinnovamento è più lento, le fibre di collagene diventano sempre più sottili, corte e allentate, per cui lo spessore del derma si riduce e la pelle perde la sua compattezza» conclude Aina.

A partire dai 25 anni, i fibroblasti (le cellule che producono collagene ed elastina) diventano meno attivi e la produzione di collagene diminuisce dall'1 all'1,5% all'anno. Dopo la menopausa questi livelli scendono al 2% all'anno, il che si riflette in una pelle meno tonica, liscia e compatta.

Che cosa è il collagene

Come abbiamo visto quindi, il collagene è una proteina strutturale responsabile della compattezza, elasticità e idratazione della pelle. Con l'avanzare dell'età, la produzione di collagene da parte del corpo diminuisce, portando alla comparsa di rughe, perdita di elasticità e secchezza della pelle.

Tra i benefici per la pelle che derivano dall'utilizzo del collagene troviamo:

Aumenta la compattezza e l'elasticità della pelle

Riduce le rughe e le linee sottili

Migliora l'idratazione della pelle

Rende la pelle più luminosa e uniforme

Nella skincare, il collagene può essere utilizzato in diversi modi:

In forma di integratore alimentare: gli integratori di collagene possono aiutare a mantenere i livelli di collagene nel corpo e a migliorare l'aspetto della pelle.

In forma di siero o crema: i prodotti a base di collagene possono aiutare a idratare la pelle, a ridurre le rughe e a migliorarne l'elasticità.

In forma di trattamento estetico: i trattamenti estetici a base di collagene, come i filler, possono essere utilizzati per riempire le rughe e ripristinare il volume della pelle.

Il collagene nei cosmetici

A causa del suo elevato peso molecolare, il collagene non penetra negli strati profondi della pelle. Per aumentare la sua capacità di penetrazione, si procede all'idrolisi: idrolizzando il collagene, si ottengono polipeptidi più corti, in grado di penetrare nella pelle e di fornire idratazione a questi strati.

L'industria cosmetica ha sviluppato da tempo prodotti per ridurre o rallentare la perdita di collagene nella pelle e attualmente esistono 3 tipi di collagene sul mercato:

Collagene di origine animale

Si ottiene da maiali e mucche, che hanno molecole di collagene uguale al 95% a quelle degli umani, quindi è l'opzione finora più utilizzata dall'industria cosmetica.

Collagene marino

Si tratta della seconda generazione di collagene sviluppata dall'industria cosmetica e proviene dal pesce. La molecola di collagene ottenuta coincide di un 30% con il collagene umano.

Collagene vegano o biotecnologico

È l'alternativa più recente e innovativa sviluppata finora. È un'opzione vegana, ottenuta con la biotecnologia e identica al 100% al collagene umano.