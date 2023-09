Trucco social: come fare le labbra ad arco di cupido

I tutorial hanno avuto uno sviluppo enorme all’inizio del nuovo Millennio influenzando la più recente moda del make-up.

Si è diffusa così l’idea di donna sognata, dalla femminilità esasperata e vistosamente ritoccata: pelle di porcellana, labbra turgide e carnose, occhi truccatissimi e sopracciglia mefistofelicamente inarcate. Colpiscono le immagini innovative dove il rossetto, per esempio, non è solamente un “cosmetico per le labbra”. ma pura espressione, emozione cromatica, vibrazione sensoriale.

“È la nuova avanguardia del make-up che vuole dimenticare l’antico ruolo cosmetico per diventare pura espressione, emozione cromatica, vibrazione sensoriale, emozione cromatica, vibrazione sensoriale” spiega il Maestro Stefano Anselmo nel suo nuovo lavoro, “Tutto sulle labbra”.

Sono le drag queen ad avere influenzato e dato vita a questo cambiamento, con il loro bellissimi trucchi (la maggior parte delle volte pensati per la scena) che sono diventati, oggi, modelli da imitare. “La moda drag è entrata prorompente nel quotidiano delle giovanissime con maquillage molto carichi e sofisticati: occhi esasperatamente truccati verso l’alto incorniciati da sopracciglia folte e dal taglio mefistofelico”

Come è cambiato il make-up delle labbra nell’era dei social?

La bocca è, adesso, carnosa e molto sensuale e il disegno è spesso rialzato al centro del labbro superiore, quasi a scimmiottare la bocca imbronciata di una bambola adolescente e sexy.

Questo tipo di trucco molto presente sui social, pur essendo artificioso, è ormai diventato parte della moda corrente.

Il nuovo disegno deborda notevolmente dalla forma naturale. Per rendere meno visibile la correzione, generalmente vengono preferiti rossetti piuttosto scuri e una bordatura intensa sfumata verso il centro della bocca. Ma come realizzare il disegno arrotondato e l’arco di Cupido? Vediamolo insieme.

Il disegno arrotondato

La nuova forma non terrà quasi conto di quella naturale. In genere la bocca “vera” è molto diversa, più piccola o più sottile rispetto al modello che si desidera ottenere col trucco. In questi casi possiamo mitigare l’effetto artificioso creando un forte contrasto con la pelle schiarendo la zona circostante le labbra.

Anche una sapiente ombreggiatura che inizi lungo il contorno a matita, più scuro, e gradualmente si alleggerisca verso il centro della bocca aiuta camuffare l’ingrandimento. In questo caso però, è indispensabile che l’ombra “copra” per intero la parte di trucco fuoriuscente dal contorno della bocca naturale.

Nella Figura 1A vediamo una bocca di medie dimensioni, al naturale. Ora, immaginate un cuore disegnato proprio al centro (Figura 1B). La parte alta costituisce la traccia per impostare il nuovo disegno.

Una volta immaginato il cuore, non vi resta che completare le parti mancanti avendo cura di mantenere le linee di contorno morbide e leggermente arrotondate. Poi, tracciando una linea morbida, rialzate il punto più basso del cuore che avete immaginato, nero nella Figura 1C. Otterrete così il contorno definitivo, in verde nella Figura 1D.

L’arco di Cupido

Anche in questo caso servirà l’immagine di un cuore ma questa volta posto proprio al centro del labbro superiore e più piccolo rispetto a quello suggerito nella spiegazione precedente.

Con una matita del colore appropriato, completate il disegno avendo cura, anche in questo caso, di mantenere le linee di contorno morbide e leggermente arrotondate. Infine, disegnate il centro seguendo proprio la forma del cuore che avete immaginato; applicate il rossetto e avrete una bocca con un perfetto e sensuale arco di Cupido (Figura 2 A-D).