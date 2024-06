5 consigli beauty per una pelle morbida e idratata: la guida definitiva per l'estate

È iniziato il conto alla rovescia, l’estate è alle porte e finalmente può iniziare il rito dell’abbronzatura. Con l’arrivo del caldo, però, la pelle necessità di una routine mirata, ad alta azione idratante e decongestionante. I forti sbalzi termici, l’esposizione prolungata al sole e il sudore sono fattori altamente stressanti che destabilizzano l’equilibrio fisiologico della pelle e ne indeboliscono la struttura esponendoci a potenziali rischi.

"Bastano davvero pochi minuti al giorno per proteggere la nostra pelle: i prodotti nutrienti cedono il passo a quelli più idratanti e prestare attenzione ai primi raggi solari più intensi diventa indispensabile. La radiazione UV innesca la produzione di radicali liberi, che causano l’invecchiamento della pelle. L’utilizzo di prodotti ricchi di antiossidanti permette di ottenere effetti antinvecchiamento, di protezione, di rafforzamento della barriera cutanea e di rinnovamento cellulare", spiega Paolo Piazzetta, chimico ambientale e fondatore di Therine, linea di prodotti cosmetici naturali.

Esistono però alcune semplici ma efficaci abitudini che possono essere inserite nella beauty routine estiva per prendersi cura della propria pelle. Vediamo insieme a Paolo i 5 consigli da mettere subito in pratica.

5 consigli per una pelle morbida e idratata

Per affrontare al meglio la cura della pelle d'estate, quindi, è necessario seguire poche ma semplici regole:

1. Protezione Solare - prima di esporsi al sole applicare una protezione solare adeguata su tutto il corpo, formulata con filtri fotostabili.

2. Siero Antiossidante - applicare prima della protezione solare sempre un siero o un gel ricco di antiossidanti e attivi che contrastano il fotoinvecchiamento. I solari proteggono solo dal sole e non hanno azione antiossidante e lenitiva.

3. Prodotti Nutrienti e Lenitivi - applicare prodotti nutrienti e lenitivi contenenti attivi decongestionanti. Texture fondenti e corpose sono preferibili ad emulsioni leggere in quanto la presenza di oli e fattori di consistenza lipofili favoriscono un’azione prolungata di nutrimento e protezione della pelle.

4. Idratazione Costante - non dimenticarsi dell’idratazione: il caldo e l’esposizione al sole privano i nostri tessuti di quote d’acqua; usare quindi acque rinfrescanti, idrolati o tonici rivitalizzanti nebulizzati sul viso durante il giorno, aiuta a combattere la disidratazione. Attenzione agli oli derivati dagli agrumi in quanto potenzialmente fotosensibilizzanti e quindi incompatibili con l’esposizione solare.

5. Detersione Restitutiva - prediligere una detersione restitutiva e per affinità al fine di coadiuvare la fase di detersione con quella di nutrimento e di ripristino del naturale film idrolipidico.

I prodotti consigliati per l'estate

Infine, Paolo Piazzetta consiglia di inserire nella propria beauty routine i seguenti prodotti, per una skincare estiva efficace:

Detergente Viso Delicato - un detergente delicato che pulisce la pelle senza aggredirla.

Acqua Viso Rinfrescante - un'acqua tonificante e rinfrescante da nebulizzare sul viso per donare idratazione e freschezza.

Siero Antiossidante Viso - un concentrato di antiossidanti per contrastare i radicali liberi e proteggere la pelle dai danni del sole.

Crema Viso Nutriente Idratante - una crema ricca e nutriente che idrata in profondità e nutre la pelle.

“Attenzione ad usare cosmetici contenenti alcol o solventi organici in formula: queste emulsioni dopo un minimo massaggio svaniscono, non ungono e lasciano una sensazione di freschezza. Questo fenomeno è dovuto ai componenti volatili che evaporano velocemente durante l’applicazione dando la percezione, errata, di idratazione immediata”. conclude Paolo Piazzetta.

Come abbiamo visto, dunque, seguire una corretta routine, anche d’estate, non solo reintegra i liquidi presenti nell’organismo, ma permette di mantenere la pelle morbida, luminosa e giovane, rallentando la naturale comparsa delle rughe.