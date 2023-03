Doppia detersione: come farla passo dopo passo

La doppia detersione, anche conosciuta come double cleanse, è un metodo molto diffuso per detergere il viso e lasciarlo pulito, idratato e luminoso. Gli esperti di Freshly Cosmetics ci spiegano cos’è la doppia detersione e come deve essere realizzata.

«In realtà la doppia detersione è utile solo se abbiamo makeup da rimuovere o siamo truccate altrimenti non è necessario "aggredire" la barriera cutanea», dicono gli esperti. «Se optiamo per la doppia detersione perché appunto siamo truccate, il primo passo è sciogliere il trucco e lo possiamo fare con un prodotto dalla consistenza oleosa».

Doppia detersione, che cos’è?

Per rendere la pelle sana, luminosa, fresca e liscia è fondamentale detergere bene il viso per rimuovere trucco, impurità, sudore, inquinamento e tossine che si possono accumulare durante tutto il giorno, ma anche di notte.

La doppia detersione arriva direttamente dalla skincare coreana e, come dice il nome stesso, prevede detergere il viso due volte, la prima con un prodotto oleoso per rimuovere trucco e impurità, e la seconda per eliminare i residui di smog, inquinamento e cellule morte con un gel detergente.

Cerchiamo quindi di chiarire i dubbi e luoghi comuni più frequenti rispetto alla doppia detersione grazie all’aiuto di Aina Bover, Product Development Specialist di Freshly Cosmetics.

1. Vero o falso. La doppia detersione è aggressiva per le pelli sensibili

«Falso. La detersione è un passaggio essenziale nella routine di qualsiasi tipo di pelle, comprese le più sensibili. È importante detergere il viso per favorire una buona salute della barriera cutanea.

Naturalmente, è fondamentale utilizzare prodotti delicati sulla pelle. Prodotti di origine vegetale, senza ingredienti aggressivi come alcool o sapone che aiutano a rimuovere le impurità dalla pelle mentre calmano l'irritazione e la sensibilità».

2. Vero o falso. La doppia pulizia al mattino non funziona

«Falso. La doppia pulizia deve essere inclusa nella routine mattutina e notturna. È chiaro che di notte si rimuovono le tracce di trucco, fotoprotezione, inquinamento... Ma la doppia detersione è molto più di una semplice fase di rimozione del trucco, e al mattino è molto utile per eliminare l'eccesso di sudore, sebo e cellule morte».

3. Vero o falso. La Double Cleansing non è compatibile con la pelle grassa

«Falso. I detergenti a base di olio sono appropriati per la pelle grassa, poiché la loro natura lipofila consentirà al sebo in eccesso di dissolversi nell'olio. E includendo un detergente con tensioattivi come secondo elemento della pulizia, aiuta a lavare via correttamente questo sebo in eccesso.

In caso di ricerca di un detergente a base di olio per la pelle grassa, è importante assicurarsi che non contenga oli comedogenici. Come avocado, cocco o cacao».

La doppia detersione passo dopo passo

Per questa routine sono sufficienti questi due prodotti: un olio per il viso e un prodotto detergente, meglio se spumoso, il primo per struccare in modo delicato ed efficace e il secondo per detergere il viso.

Per iniziare, applica un paio di pump di olio tra le mani e stendilo sul viso asciutto, anche su occhi e labbra, concentrandoti sulle zone con più trucco o impurità.

Poi, per rimuovere le rimanenze di trucco e detergere in profondità, applica il detergente sulle mani umide e massaggialo su tutto il viso. Ricorda di non utilizzare il detergente anche su occhi e labbra, a meno che non sia un prodotto specificatamente realizzato per questo, come il Rose Quartz Facial Cleanser di Freshly Cosmetics, un detergente viso naturale al quarzo rosa 99,9% con pH fisiologico e privo di sapone, quindi non irrita né brucia.

Inoltre, questo detergente è un prodotto non comedogeno, che quindi non ostruisce i pori e lascia respirare la pelle, e contiene olio di mandorla e acido ialuronico vegano, che nutrono, rivitalizzano e illuminano la pelle, e attivi naturali che regolano la secrezione sebacea, rendendolo adatto anche a pelli grasse e miste.

Stendilo con le mani, con un delicato massaggio circolare per stimolare la circolazione sanguigna e donare luminosità alla pelle.

Dopodiché risciacqua con abbondante acqua tiepida per rimuovere tutte le impurità e lasciare la pelle pulita. Dopo questi due passaggi il viso sarà fresco, pulito, molto più morbido e liscio!