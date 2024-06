Europei di calcio 2024: i tagli capelli e gli styling dei campioni da copiare

Il 2024 si consacra anno dello sport. Specie per l'Italia. Da Jannik Sinner numero 1 del Tennis mondiale, agli Europei di Atletica con un medagliere italiano da primato, fino agli imminenti Europei di Calcio che, da venerdì 14 giugno con la partita inaugurale tra l'ospitante Germania e la Scozia, terranno incollati allo schermo l'intera nazione a fare il tifo per la nostra giovane squadra guidata da Luciano Spalletti.

Perché il nostro è il Paese del pallone, il gioco del calcio mette tutti d'accordo e i campioni più seguiti non hanno patria, ma appartengono ai club internazionali più prestigiosi che ci fanno sognare e ci rendono fedeli tifosi, a prescindere dalle etnie, dal colore della pelle e dal luogo di nascita. Diventando una fonte d'ispirazione non solo sportiva, ma anche d'immagine. I loro look originali, personalizzati e a volte dissacranti, sono tra i più copiati da sempre, a tutte le età, generando dipendenza.

Bullfrog, sempre attento alle esigenze del consumatore, ispirandosi ai tagli iconici e identificativi dei calciatori più amati del momento, ha individuato alcune teste di serie e messo a disposizione l'expertise dei suoi hairstylist per raccontare i prodotti più efficaci e i look per ottenere un risultato sempre vincente.

Slickback alla Ronaldo

Lo "slickback" è un taglio di capelli classico e intramontabile caratterizzato da una pettinatura dei capelli all'indietro, che conferisce un aspetto pulito, elegante e ordinato. È un look che può adattarsi a vari contesti, dai più formali agli informali, ed è adatto a diverse lunghezze. I capelli sulla sommità sono tagliati in modo uniforme per facilitare la pettinatura sulla nuca. La lunghezza deve essere sufficiente per essere pettinata all'indietro senza difficoltà. Sui lati e sul retro, invece, i capelli possono essere sfumati con diverse gradazioni (da 0 a una lunghezza maggiore) oppure tagliati con un undercut, creando un contrasto netto con la sommità più lunga. Una sfumatura alta dà un aspetto più moderno, mentre una sfumatura bassa o media ha un impatto più classico.

Le stelle: il portoghese, Cristiano Ronaldo, alla sua ultima (forse) apparizione in campo europeo con la sua nazionale, sfoggia un look fresco che inganna la carta di identità: 39 anni a chi? Anche Piot Zielìnski, centrocampista polacco ex Napoli e neo acquisto dell’inter, ha da sempre sfoggiato questo look ordinato dall’effetto lucido.

Lo styling: usa una brillantina lucida per donare un look elegante e ordinato dall’effetto super lucido.

Burst Taper alla Lewandowsky

Il "burst taper" è un taglio di capelli caratterizzato da una sfumatura che si concentra attorno all'orecchio, creando un effetto a "scoppio" o "raggio di sole". I capelli sulla sommità possono essere lasciati corti per un look più tradizionale, oppure più lunghi per permettere diverse opzioni di styling. I lati e la parte posteriore sono tagliati con una burst fade: una sfumatura che parte corta intorno all'orecchio e si allarga verso l'alto e verso il basso, creando un effetto simile a un'esplosione. La versatilità del burst taper permette di sposarsi perfettamente con tutte le tipologie di capelli (lisci, mossi, ricci) e con diversi stili, in modo da donare nuova luce a grandi classici (mohawk, quiff, faux hawk, side part, flat top, crew cut e addirittura mullet).

Le stelle: il bomber Robert Lewandowski del Barcellona e della nazionale polacca ci ha abituato sempre ad un look con capelli corti abbinato a diverse tipologie di sfumatura: burst fade per lui per far volare alto il popolo delle «aquile bianche». Stesso stile per l'italiano Mattia Zaccagni e, nella versione bionda, per il danese del Manchester UTD, Rasmus Hojlund.

Lo styling: utilizza una polvere texturizzante dall’effetto opaco (per tagli quiff e faux hawk opaco), uno spray al sale (per tagli mohawk e mullet, per un look selvaggio dal capello spettinato) o una brillantina lucida (per il taglio side part con un effetto lucido e dal look plastico).

Man Bun con Low Fade alla Rabiot

Una combinazione di due stili popolari: il man bun e il low fade. Questo look è particolarmente adatto a chi desidera dare un twist al proprio capello lungo, ottenendo un aspetto moderno ed elegante ma anche aggressivo. I capelli nella parte superiore devono essere abbastanza lunghi da essere raccolti in uno chignon. Solitamente, questo richiede una lunghezza di almeno 15-20 centimetri.

Il low fade, invece, parte molto basso sui lati e sulla nuca, con una transizione graduale dalla pelle (o quasi) fino a una lunghezza più lunga che si fonde con i capelli della sommità. La sfumatura termina intorno all'area delle tempie e della parte inferiore della testa. La transizione tra il fade e la parte superiore dei capelli deve essere morbida e ben sfumata per evitare linee nette.

Le stelle: Il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot, da sempre amante del capello lungo, ha da poco introdotto la sfumatura low fade per conferire un tratto personale al suo hairlook. Gli fanno eco l'inglese Conor Gallagher del Chelsea e il danese Simon Kjaer del Milan.

Il trattamento: un burro nutriente per nutrire i capelli lunghi e contrastare l’effetto crespo.

Lo styling: uno spray al sale, capace di donare volume e definire i movimenti naturali dei capelli, rendendoli pieni e corposi.

Bald Fade alla Mbappe

Il "bald fade" è un taglio di capelli che prevede una sfumatura graduale dalla pelle nuda (bald) fino a una lunghezza maggiore sulla sommità della testa. Questo stile offre un look pulito e moderno, ed è molto popolare per la sua versatilità e facilità di manutenzione. Come effetto finale si ottiene un look ad alto contrasto, dove i capelli leggermente più lunghi in cima gradualmente sfumano fino a scomparire completamente all’altezza delle tempie. È un taglio ad alto grado di personalizzazione, perché la sfumatura che lo contraddistingue può essere più o meno alta, adattandosi alla fisionomia di ciascuno.