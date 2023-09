Makeup no makeup: come realizzare un trucco naturale che c'è ma non si vede

La tendenza "makeup no makeup", o "no makeup makeup", è diventata sempre più popolare negli ultimi anni. Questa tendenza si basa sull'idea di creare un aspetto fresco e naturale utilizzando il trucco in modo discreto, proprio come se non ci si fosse truccate. L'obiettivo principale di questa tendenza è valorizzare la propria bellezza naturale, piuttosto che mascherarla con strati di prodotti cosmetici pesanti.

Il "makeup no makeup" si concentra su una base leggera e trasparente, con l'obiettivo di uniformare il tono della pelle senza appesantirla. Questo look sottolinea la freschezza e la luminosità della pelle, spesso enfatizzando le sopracciglia ben definite, le labbra dall'aspetto naturale e un leggero tocco di colore sugli occhi per accentuare la loro forma.

La tendenza makeup no makeup è diventata popolare per molte ragioni, tra cui il desiderio di una bellezza più autentica e la crescente consapevolezza dell'importanza della cura della pelle come base per un trucco impeccabile. Inoltre, molte persone la apprezzano perché offre un aspetto fresco e naturale che è adatto per molte occasioni diverse, dall'uso quotidiano al lavoro o ad eventi formali. Inoltre, richiede spesso meno tempo e meno prodotti rispetto a un trucco più elaborato. Tuttavia, è importante ricordare che ottenere un trucco no makeup può richiedere una certa abilità nell'applicazione dei prodotti per ottenere un aspetto naturale e impeccabile.

Che cos'è la tendenza makeup no makeup

La tendenza "makeup no makeup" (letteralmente "trucco senza trucco" in italiano) è uno stile di trucco che mira a creare un aspetto naturale e fresco, quasi come se la persona non avesse trucco sul viso. L'obiettivo principale di questa tendenza è quello di migliorare la propria bellezza naturale, piuttosto che trasformare radicalmente l'aspetto del viso.

Come realizzare il trucco no makeup

Ecco alcune caratteristiche comuni del trucco no makeup:

Pelle luminosa

La base del trucco no makeup si concentra sulla creazione di una pelle impeccabile e luminosa. Si cerca di ottenere un aspetto naturale senza evidenziare pesantemente i pori o coprire completamente le imperfezioni. Spesso si utilizzano fondotinta leggeri o BB cream per ottenere un aspetto uniforme.

Occhi minimali

Gli occhi sono spesso truccati in modo molto sobrio. Si preferiscono tonalità neutre di ombretto per dare solo un leggero tocco di definizione agli occhi. Le ciglia possono essere sistemate con il piegaciglia e il mascara applicato in modo leggero per aprire lo sguardo.

Sopracciglia naturali

Le sopracciglia sono spesso pettinate e riempite in modo naturale per migliorare la forma naturale senza renderle troppo definite.

Labbra nude

Le labbra sono di solito truccate con colori neutri, come tonalità nude o rossetti trasparenti. L'obiettivo è avere labbra dall'aspetto super naturale.

Contouring leggero

Se viene utilizzato il contouring, viene fatto in modo molto leggero per dare al viso una sottile definizione senza creare ombre troppo evidenti.