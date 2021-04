3 ricette fai da te per realizzare una maschera viso contro i punti neri

I rimedi naturali da preparare in casa per dire addio a impurità e imperfezioni della pelle

Antiestetici e fastidiosi, i punti neri sono accumuli di sebo e cheratina, che si formano all'interno dei bulbi piliferi e che nascono principalmente nella zona T del viso (naso, fronte e mento). Questi inestetismi cutanei sono conosciuti anche con il nome di comedoni, e si caratterizzano per avere un colore scuro tendente al nero; inoltre, non solo esclusivo appannaggio dell'età adolescenziale ma sono impurità comuni a tantissime persone, in quanto dipendono dalla tipologia di pelle e dai livelli ormonali.

Lo strumento più efficace per eliminare i punti neri consiste nell'eseguire una routine viso quotidiana efficace supportata da una maschera viso da applicare 1, massimo 2, volte a settimana, utilizzando prodotti specifici per il proprio tipo di pelle. Un altro aspetto da non sottovalutare è la rimozione del make up, da eseguire ogni sera e in modo rigoroso.

La maschera contro i punti neri è quindi un prodotto di bellezza che potenzia la skincare quotidiana e che aiuta a combattere le impurità della pelle. Per essere efficace nella sua azione, questo tipo di maschera viso deve essere sempre preceduta da una accurata pulizia della pelle e dall'utilizzo di una sauna per il viso o un asciugamano caldo per aprire i pori.

In commercio sono disponibili tantissimi tipi di maschere per il viso, ma è possibile anche realizzarle in casa, dando così vita ad un rimedio economico e comunque efficace. Vediamo quindi tre ricette fai da te per preparare in casa una maschera viso contro i punti neri.

Maschera viso contro i punti neri allo yogurt

La maschera viso allo yogurt è l'ideale per ammorbidire la pelle, nutrirla e renderla più trattabile. Scegli uno yogurt abbastanza denso, come lo yogurt greco, poi aggiungi qualche goccia di olio essenziale di alloro e di succo di limone, che aiuteranno ad aprire maggiormente i pori, rendendo più semplice la rimozione dei punti neri. Applica il tutto sul viso e lascia agire per circa mezz'ora.

Maschera anti punti neri al bicarbonato e limone

Per realizzare questa maschera viso ti basterà mescolare del bicarbonato con qualche goccia di limone: in questo modo, otterrai un trattamento effetto scrub in grado di eliminare le impurità e di prevenire la comparsa dei punti neri. Da ripetere al massimo un paio di volte al mese, puoi lasciarla in posa per 10 minuti dopo aver deterso la pelle.

Maschera contro i punti neri all'argilla

L'argilla è un alleato di bellezza portentoso, che aiuta a purificare la pelle e che ha proprietà rimineralizzanti, rigeneranti e disintossicanti. Tra i tanti tipi di argilla che esistono, i più efficaci per combattere le impurità della pelle sono:

l'argilla verde , che assorbe il sebo in eccesso prodotto dalla pelle e ideale per le pelli grasse e con imperfezioni;

, che assorbe il sebo in eccesso prodotto dalla pelle e ideale per le pelli grasse e con imperfezioni; l'argilla rossa che contiene minerali e oligo-elementi efficaci contro punti neri e acne e ideale per la pelle grassa;

che contiene minerali e oligo-elementi efficaci contro e acne e ideale per la pelle grassa; l'argilla bianca, la più delicata, dall'azione antibatterica e adatta per lenire le pelli acneiche che presentano infiammazioni e rossori.

Per preparare una maschera viso contro i punti neri all'argilla basterà acquistare una confezione del tipo che più si addice alla tua pelle e mescolarla con dell'acqua, seguendo le indicazioni presenti sulla confezione. A questo composto poi potrai aggiungere, a seconda dell'effetto che vuoi ottenere:

un po' di miele, molto valido per lenire la pelle, in quanto ha un'azione lenitiva e antinfiammatoria;

qualche goccia di infuso al rosmarino, dall'azione purificante e astringente, o di infuso di camomilla, che svolge un'un'azione lenitiva;

qualche goccia di olio d'oliva, per un effetto idratante;

qualche goccia di succo di limone, per aumentare l'azione purificante della maschera.

Una volta ottenuto un composto cremoso, applicalo sul viso e lascialo in posa per circa 20 minuti (seguendo in ogni caso sempre il tempo indicato sulla confezione).