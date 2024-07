Bridgertone style: dimmi il tuo personaggio preferito e ti dirò che occhiali da sole indossare

Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, l’estate in arrivo sarà all’insegna del romanticismo, del bon-ton e dell’estetica british riportata in auge dall’acclamata serie Bridgerton.

E tra corsetti, guanti e vestiti tagli impero, questo è il momento perfetto per aggiungere un tocco di Regencycore al tuo look estivo. Gli esperti di stile di Lentiamo hanno quindi selezionato per te una collezione esclusiva di occhiali da sole che riflettono la personalità e il fascino dei tuoi personaggi preferiti di Bridgerton.

Che tu ti senta una delicata Daphne, una regale Regina Charlotte, una ribelle Eloise o l'enigmatica Penelope, abbiamo il paio di occhiali da sole perfetto per te. Scopri subito quale modello rispecchia il tuo spirito e preparati a brillare con classe e raffinatezza in ogni occasione!

Moda Regencycore: Daphne Bridgerton

Daphne è la protagonista femminile della prima serie di Bridgeston: delicata nell’aspetto, leale e idealista è la rappresentazione perfetta dell’amore fanciullesco. La tenera ingenuità che contraddistingue il personaggio è bilanciata da una grande consapevolezza di sé che la porta a vivere con passione la grande storia di amore con il fascinoso e misterioso Duca Simon.

Per lei, abbiamo selezionato gli occhiali Jimmy Choo modello Lory: la montatura in metallo dorato, taglio cat eye, con stanghette in glitter black, incornicia lenti azzurro-grigie sfumate.

Occhiali da sole in stile Bridgerton: la Regina Charlotte

La Regina non ha nulla da dimostrare: una donna sola al comando che si distrae e diverte a seguire i pettegolezzi divulgati dalla misteriosa Lady Whisteldown.

Per lei, abbiamo scelto gli occhiali Etro modello 0016 con eleganti motivi floreali ad adornare le stanghette e una montatura solida, imponente, disegnata per non passare inosservata.

Moda occhiali da sole: Eloise Bridgerton

Mentre tutte le signorine del regno sognano l’amore, lei lo rifugge. Eloise è libera, schietta, il personaggio che ci ricorda quanto le donne abbiano lottato per cambiare la società.

Per Eloise abbiamo selezionato il modello Lentiamo Eliska nella versione trasparente. Eloise non ha bisogno che i grandi brand la definiscano, ciò che la interessa è la sostanza, la qualità.

Occhiali da sole Bridgerton: Penelope Featherington/Lady Whistledown

Protagonista assoluta della terza serie, Penelope Featherrington è - nella caccia al matrimonio perfetto - il cavallo su cui nessuno punta, neanche la propria madre! Grande amica di Eloise, Penelope si rifugia nei libri concedendosi di amare di nascosto il caro amico Colin Bridgerton.

Penelope però è anche Lady Whistledown, la misteriosa autrice di quel giornale di gossip che anima il regno e - spesso - fa infuriare la Regina. Un personaggio ambivalente: l’outsider che, in gran segreto, bacchetta quella società che la esclude.

È d’obbligo, quindi, selezionare per lei due diversi modelli.

Per Penelope abbiamo scelto il modello Azalee All Olive della Meller: la montatura squadrata e il colore verse oliva ben si sposano con l’incarnato di porcellana della giovane protagonista e con la sua folta chioma rossa.

Per Lady Whistledown, invece, un modello Ralph: dietro le grandi lenti sfumate l’occhio attento della nostra eroina registrerà ogni piccolo dettaglio della vita del Regno.