Pelle secca e menopausa: cause, sintomi e rimedi

La menopausa è una fase naturale nella vita di ogni donna, ma può portare a una serie di cambiamenti fisici e psicologici, tra cui la secchezza della pelle.

Sudorazione, vampate di calore e cambiamenti d'umore non sono infatti l'unica cosa che cambia nel corpo delle donne: anche la pelle comincia a perdere elasticità e tonicità, mentre idratazione e luminosità diminuiscono notevolmente. Questa situazione è principalmente dovuta alla diminuzione dei livelli di estrogeni, che svolgono un ruolo importante nella salute della pelle.

Tuttavia, esistono alcuni metodi con cui affrontare e ridurre questi effetti: vediamo quindi i consigli degli esperti di Freshly Cosmetics per affrontare la pelle secca dovuta alla menopausa ed ottenere così una pelle morbida e fresca.

Estrogeni, tutto quello che c’è da sapere

Gli estrogeni sono il principale ormone sessuale femminile. In poche parole, sono responsabili degli organi sessuali e delle caratteristiche femminili. Inoltre, influiscono sull'ovulazione, la fecondazione e la regolazione del ciclo mestruale. Ma non solo. Gli estrogeni infatti:

Sono coinvolti nel metabolismo dei grassi e del colesterolo

Riducono la pressione sanguigna

Distribuiscono il grasso corporeo

Proteggono le ossa

Stimolano la libido (insieme agli androgeni)

Gli estrogeni sono prodotti dalle ovaie e partecipano a molte più funzioni biologiche nel corpo di quanto si possa pensare. Sono così importanti nel ciclo di una donna che un disequilibrio o una diminuzione di essi (cosa che avviene nella menopausa) può indebolire la salute di pelle e i capelli. Inoltre, influenzano anche il sonno attraverso l'ipotalamo e hanno un impatto sull'umore (la produzione di serotonina, infatti, dipende dagli estrogeni).

La diminuzione di questo ormone, inoltre, può anche causare mal di testa, infiammazioni, aumento dell'attività dell'insulina nel sangue, accumulo di adipe localizzato e persino difficoltà di concentrazione e memoria. Molte donne parlano addirittura di un annebbiamento mentale.

Sintomi e segnali della menopausa. Cosa succede nel corpo?

Con la menopausa, le ovaie smettono di produrre estrogeni. È in questo momento che i livelli di questo importante ormone femminile iniziano a diminuire notevolmente e iniziano a comparire i sintomi della menopausa. Tuttavia, dobbiamo precisare che ogni donna lo vive e sperimenta in modo diverso, ma si potrebbe notare:

Sudorazione

Vampate di calore

Pelle disidratata

Mancanza di luminosità

Capelli e unghie deboli

Adipe localizzato

Diminuzione della libido

Secchezza e prurito nella zona intima

Cambiamenti nel colore e nella densità del flusso

Minore densità ossea

Insonnia

Perché compare la secchezza durante la menopausa?

Nel caso della pelle, ciò che accade è che una serie di fattori, quando si uniscono, causano una perdita accelerata d’idratazione, tonicità ed elasticità, e questo si traduce in rughe e in perdita di tono. Tutto questo, unito alla diminuzione dei livelli di estrogeni e alla riduzione della capacità della pelle di trattenere l'acqua, provoca anche secchezza e mancanza di luminosità.

Un altro aspetto importante sulla pelle, da tenere in considerazione durante la menopausa, è che le zone che soffrono di più sono il contorno occhi e labbra, che sono le aree più delicate del viso. E non dimentichiamo il tabù per eccellenza della menopausa: i cambiamenti nella zona intima, che di solito causano secchezza e prurito fastidioso.

La menopausa è solo una fase nella vita delle donne, proprio come il ciclo mestruale o la gravidanza (in alcuni casi). Tuttavia, è una fase che comporta molti cambiamenti a livello fisico (come abbiamo già visto) ed emotivo e dobbiamo prestare attenzione, comprenderli e adattarci a essi.

Per questo, la maggior parte delle donne che vivono o hanno vissuto la menopausa evidenzia la stessa cosa: è necessario adattare la propria routine con abitudini di vita sane e specifiche per questa nuova fase, come fare esercizio fisico, consumare latticini per aumentare i livelli di calcio, includere più frutta e verdura ricca di antiossidanti nella dieta... e soprattutto ascoltare il proprio corpo.

Come combattere la pelle secca

La chiave per aumentare l'idratazione della pelle in questa fase è fornire un surplus di collagene, elastina e acido ialuronico. Questo ritarderà e migliorerà gli effetti della menopausa sulla pelle, rendendola più sana, idratata, elastica e luminosa.

Abbiamo infatti visto che avere la pelle secca in menopausa è un problema comune, ma esistono una serie di rimedi che possono aiutare a ridurla. È importante prendersi cura della pelle in questa fase della vita, adottando abitudini sane e utilizzando prodotti idratanti e nutrienti.

Tra i rimedi che possiamo adottare per eliminare la pelle secca troviamo: