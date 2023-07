Due modi innovativi per prendersi cura dell'abbronzatura e proteggere pelle e capelli da sole, cloro e sale

In estate pelle e capelli sono esposti a ulteriori stress, e questo è dato in particolare dagli agenti esterni che agiscono su di essi, come ad esempio il sole, il cloro e il sale. Di conseguenza, prendersene cura è fondamentale per mantenerli in forma e in salute.

Ma forse non tutti sanno che i tessuti che utilizziamo giocano un ruolo fondamentale nella cura e nella beauty routine. In particolare quelli della biancheria da casa sono i più importanti, visto che stanno a contatto con il nostro corpo durante tutte le ore della notte.

Proprio per questo, gli esperti di Dalfilo, startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, hanno evidenziato tutte i vantaggi e i benefici di due tessuti in particolare: seta e percalle. Due tessuti per pelle e capelli, per prendersi cura delle scottature, far durare più a lungo l’abbronzatura e arginare l’azione negativa di sale, cloro e sole.

I danni di cloro, sale e sole su pelle e capelli

Il cloro

Una frequentazione quotidiana della piscina può lasciare traccia sulla salute e e sulla brillantezza dei capelli. Il cloro, infatti, può danneggiare il film idrolipidico protettivo, ovvero la protezione naturale di cui sono dotati i capelli per difendersi dall’esterno. Questo fa sì che la capigliatura assuma un aspetto più spento, debole e poco idratato, e i capelli siano maggiormente inclini a spezzarsi.

Il sale

Com’è risaputo il sale ha il potere di sconfiggere l’umidità, proprio per la sua capacità di assorbire l’acqua. La principale conseguenza della salsedine sui capelli, quindi, è proprio la mancanza di una corretta idratazione. Ma non solo, perché i cristalli di sale svolgono anche un’azione abrasiva sul capello, che indebolisce ancora di più la capigliatura. Per questo è fondamentale utilizzare sempre l’acqua dolce per sciacquare i capelli, se non si vuole correre il rischio di trovarseli secchi, spezzati e con doppie punte.

Il sole

L’effetto del sole sui capelli è evidente, infatti vediamo che si schiariscono. Questo però è il segnale di una foto ossidazione, causata dai raggi UVA, mentre i raggi UVB che hanno la capacità di penetrare in profondità, diventano la causa della degradazione di melanina e cheratina. Anche i bulbi, se esposti a lungo al sole, possono indebolirsi, facendo perdere forza e vitalità ai capelli. Altro effetto importantissimo del sole è quello sulla pelle, che va protetta sempre da possibili scottature, e da un invecchiamento cutaneo precoce.



I benefici della seta sui capelli: addio effetto crespo e doppie punte

Durante il sonno, i nostri capelli sono più inclini a spezzarsi, a causa dell’attrito con il cuscino provocato dai nostri movimenti, soprattutto in estate che sono esposti all’azione di agenti esterni dannosi come il cloro, il sale e il sole. Grazie alla sua texture liscia e morbida, la seta permette al capello di non aggrovigliarsi e strapparsi, prevenendo la formazione di doppie punte e riducendo l’effetto crespo. Inoltre, la seta rende i capelli più morbidi, idratati e naturalmente più lucenti, compensando l’azione indebolente a cui sono sottoposti durante il giorno.

I benefici della seta per la pelle: più idratazione e addio a rughe e processi infiammatori

La seta è composta da proteine fisiologiche che hanno la capacità di fissare l’acqua sulla superficie della pelle, formando uno strato protettivo che riduce la disidratazione, lenisce ed idrata in profondità. Essendo naturalmente liscia, la seta non produce attrito con la pelle del volto, impedendo la formazione di rughe e pieghe da cuscino, diminuendo i processi infiammatori e non creando irritazioni.

Ma non è tutto. La seta non fa pieghe, è naturalmente ipoallergenica, delicata sulla pelle e non provoca irritazioni. Inoltre, è consigliata da dermatologi ed è perfetta per grandi e piccini.

In estate, quando il viso è sottoposto a maggiori stimoli, soprattutto da parte del sole, è fondamentale pensare a un’idratazione no stop, giorno e notte, e preoccuparsi che durante il sonno sia a contatto con una texture liscia, lenitiva e in grado di ridurre il processo di disidratazione.

I benefici del percalle

Un altro alleato perfetto per le notti estive è il percalle, che ci aiuta a preservare l’abbronzatura e in caso di scottature. Le lenzuola in percalle sono ideali per i primi giorni di sole, quando la pelle è più sensibile e si brucia con maggiore facilità. Oppure quando passiamo intere giornate al mare senza renderci conto che ci stiamo bruciando, magari perché è nuvoloso o perché accompagnati da una piacevole brezza.

In questi casi, il fatto di essere a contatto per tutta la notte con un tessuto leggero e dalla texture impercettibile, riduce al minimo i fastidi da sfioramento. Inoltre, proprio in virtù della sua leggerezza, l’attrito con la pelle è minimo, e questo fa sì che non interferisca con l’abbronzatura, facendola durare più a lungo rispetto ad altri tessuti.