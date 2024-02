Rosacea e freddo: come prevenire e curare gli arrossamenti della pelle

La rosacea è una malattia infiammatoria che interessa il viso e che si presenta con rossore, eritema, brufoletti, pelle secca e capillari superficiali ben visibili. Secondo le più recenti stime è un problema sempre più diffuso che colpisce circa 3 milioni di italiani, l’8% della popolazione, con un’incidenza maggiore nelle donne con carnagione chiara, di età compresa tra i 30 e i 50 anni o in menopausa.

Si tratta di una patologia condizionante a livello emotivo, principalmente perché fonte di imbarazzo durante la socializzazione.

“La rosacea è un inestetismo cronico e degenerativo, del quale è molto, molto difficile liberarsi – spiega Martina Bindi, Beauty Expert creatrice dell’approccio olistico Bella senza Trucco e founder del brand di biocosmesi bSoul -. Per prima cosa è importante rivolgersi a un dermatologo, per una diagnosi ufficiale e per affrontare la fase acuta con le giuste indicazioni mediche. Per cercare, invece, di tenere sotto controllo la patologia ed evitare nuove manifestazioni invalidanti, come rossori eccessivi, brufoli, prurito e pelle che tira, è possibile adottare una routine efficace, che ho sviluppato in anni d’esperienza diretta”.

Perché la rosacea peggiora in inverno?

L'inverno è una stagione difficile per chi soffre di rosacea. Il freddo, infatti, può peggiorare i sintomi di questa malattia infiammatoria della pelle, che si manifesta con arrossamento, gonfiore, bruciore e prurito. Le ragioni per cui il freddo può peggiorare la rosacea sono diverse:

secchezza cutanea: il freddo fa evaporare l'acqua dalla pelle, rendendola più secca e sensibile. La pelle secca è più incline all'arrossamento e alla irritazione.

sbalzi di temperatura: il passaggio da ambienti caldi ad ambienti freddi può causare sbalzi di temperatura che possono irritare la pelle.

vasodilatazione: il freddo può causare la dilatazione dei vasi sanguigni, che si manifesta con arrossamento.

Cosa evitare per non riattivare la rosacea?

“Gli alimenti che incidono sulla vasodilatazione sono gli alleati preferiti della rosacea: alcool, cibi grassi, piccanti o salati favoriscono gli arrossamenti cutanei. Anche l’esposizione diretta ai raggi UV influisce sulla reazione della nostra pelle, ragione per cui in estate la rosacea spesso è più insidiosa. Va benissimo esporsi al sole, ma non in modo diretto e con la giusta protezione solare, sciacquando il viso dal sale o dal cloro con acqua dolce quando facciamo il bagno al mare o in piscina. Anche gli sbalzi termici accentuano i capillari e il rossore, così come i trattamenti aggressivi per il viso, peeling chimici in primis. Chi è affetto da rosacea in sostanza ha una pelle estremamente reattiva a tutte le stimolazioni, dalla beauty routine sbagliata, allo stress, fino all’alimentazione e all’ambiente che ci circonda”.

La giusta routine per la rosacea

È importante che la nostra pelle presenti un terreno poco fertile per la proliferazione dell’acaro demodex folliculorum considerato come predisponente all’insorgenza dei rossori cutanei e della rosacea. Dobbiamo quindi fortificarla, normalizzandone pH e idratazione con un approccio olistico.

In tema di beauty routine, la detersione non deve essere aggressiva e bisogna dare alla pelle il giusto nutrimento, applicando una crema e una maschera che siano formulate per il nostro specifico tipo di pelle, normale, grassa o sensibile.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo molto importante, prediligiamo quindi i cibi che non aumentino l’infiammazione. Via libera a frutta e verdura di stagione, di colori diversi ancora meglio, per un apporto vitaminico che aiuti a fortificare la nostra pelle, ma anche cereali integrali, pesce azzurro e carne bianca. Anche le tisane sono molto importanti, a base di malva, camomilla e altre erbe ricche di mucillagini che, oltre a ridurre l’infiammazione aiutano il nostro intestino a lavorare bene. Quest’ultimo infatti è strettamente collegato al benessere della pelle, ma è importante che sia in buona salute. Oltre all’alimentazione, quindi, anche respirazione e movimento sono altri validi alleati per favorire il benessere di tutto il corpo, pelle compresa” conclude Martina Bindi.

Rosacea e freddo: come proteggere la pelle in inverno

Vediamo quindi insieme alcuni consigli per proteggere la pelle in inverno dal freddo e combattere la rosacea:

idratare la pelle regolarmente: usa una crema idratante non comedogenica, specifica per la pelle sensibile.

evitare gli sbalzi di temperatura: quando esci di casa, indossa un cappello, una sciarpa e guanti per proteggere la pelle dal freddo.

evitare di strofinare la pelle: il vento e il freddo possono irritare la pelle, quindi evita di strofinarla. Ad esempio, quando ti asciughi il viso tampona delicatamente la pelle con un asciugamano morbido.

evitare l'alcool e i cibi piccanti.

non usare prodotti aggressivi: scegli un detergente e prodotti cosmetici non aggressivi, capaci di idratare la pelle e ristabilirne l'equilibrio, meglio se specificamente formulati per la pelle sensibile.

Ricorda che se soffri di rosacea è sempre bene rivolgersi a un dermatologo che ti aiuti a trovare la soluzione migliore per te e per la tua pelle.