Scarpe estate 2023: il must have sono le scarpe neutral tone

I trend degli ultimi mesi avevano già anticipato che la parola d'ordine per l’estate 2023 sarebbe stata effortless: tendenze social come il clean girl makeup e gli outfit chic e senza tempo in stile smartorial e quite luxury sono già ampiamente diffusi, e la loro popolarità non sembra avere intenzione di fermarsi. Questi stili “senza sforzo” assicurano infatti il giusto equilibrio tra comfort ed eleganza, e garantiscono un look casual ma allo stesso tempo curato nei minimi dettagli.

Ed è così che la It Girl dell’estate 2023 ama il look vanilla, uno stile caratterizzato da capi dalle linee classiche e semplici e in colori neutri quali il bianco, il crema e le sfumature più chiare di beige e marrone.

Ma quali sono le scarpe da abbinare a questi outfit? STILEO, il più grande aggregatore fashion in Italia con più di 1,9 milioni di articoli provenienti da oltre 8.000 marchi e 7 milioni di visite mensili, ha raccolto i dati dei capi più aggiunti al carrello e più acquistati nel corso della stagione, rivelandoci così quali sono le scarpe più amate dagli utenti per la summer season, che sono in perfetta sincronia con questi look raffinati, soft e luminosi.

Scarpe estate 2023: le sneakers versatili e trendy

Le sneakers rappresentano un must have indiscusso che non può mancare nell’armadio delle vanilla girl: nella loro versione bianca sono il mix perfetto tra il classico e le vintage vibes delle tendenze anni '80 e '90 e rappresentano la scelta ideale per chi vuole completare diversi outfit senza rinunciare alla comodità. Una tendenza che risulta essere sempre più popolare è quella delle sneakers beige, perfette da abbinare alla palette sui toni del crema in voga in questa stagione.

Per una serata elegante, optate per il nude

Bianco e beige risultano essere le tonalità predilette anche nelle occasioni più formali: le décolleté, con la loro eleganza intramontabile, si riconfermano le calzature più scelte per gli eventi importanti, ma nel 2023 i veri fashion addicted le prediligono nei cosiddetti nude tones, perfetti per mettere in risalto la propria silhouette e allungare otticamente la figura.

Per chi invece desidera un look femminile e delicato ma senza rinunciare al comfort, i sandali bassi sono la scelta ideale: per impreziosire il proprio look quotidiano, l’oro è un’opzione elegante e al tempo stesso alla moda che si sposa benissimo con le tonalità neutre e cremose in voga quest’estate, insieme al più classico bianco perfetto per mettere in risalto le carnagioni abbronzate.

Per gli amanti dei colori neutri che vogliono sperimentare con i trend più modaioli è un’ottima occasione per sperimentare con le zeppe. Complice la riscoperta dei look anni ’90 e 2000, oggi le zeppe stanno attraversando un nuovo periodo di splendore, e risultano essere il tipo di sandalo alto più scelto dagli utenti di STILEO.

Scarpe estate 2023: grigio e argento per un fascino glaciale

I più attenti all’armocromia avranno notato che il look da Vanilla Girl predilige tonalità dal sottotono neutro-caldo e, di conseguenza, potrebbe essere adatto perlopiù ai sottogruppi con basso contrasto.

Ma un trend che sembra interessare sempre agli appassionati di moda e che sta riscontrando una grande crescita è quello dell’argento. Infatti, questo colore è perfetto per chi appartiene a stagioni fredde e, se abbinato ad outfit bianco ottico, garantisce un look chic e luminoso in perfetta linea con i trend del momento, ma con uno stile più freddo e lunare rispetto alle tonalità neutro-calde di tendenza.

Anche la moda uomo sta pian piano riscoprendo le tonalità neutre e fredde: il grigio è il colore che, insieme ai neutri più classici come il bianco e il nero, sta ottenendo una crescente popolarità, portando il trend degli icy pastels su una dimensione più neutra e utilizzabile nella quotidianità.