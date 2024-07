Dietro le quinte del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i segreti di bellezza rivelati da Barberino's

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato l'evento dell'anno, una festa glamour che ha attirato l'attenzione di tutti. Ma chi c'è dietro al look impeccabile di Ignazio, di suo padre e suo fratello, e persino di alcuni invitati VIP come il calciatore Nicola Testi? Barberino's!

Siamo quindi andati dietro le quinte per scoprire i segreti del team di barbieri che ha reso tutti gli uomini protagonisti di questo matrimonio ancora più affascinanti. Dai prodotti usati ai trucchi per far durare il look tutto il giorno sotto il sole estivo, abbiamo raccolto tutti i dettagli in questa intervista esclusiva al Barber Francesco Giannatempo. Se anche tu vuoi sapere come ottenere e mantenere un look da urlo per i tuoi eventi estivi, continua a leggere!



I segreti del look di Ignazio Moser e degli invitati vip



Quali sono stati i passaggi fondamentali nella preparazione del look di Ignazio Moser per il suo matrimonio?

Per la preparazione del look di Ignazio Moser per il suo matrimonio, ho seguito questi passaggi fondamentali. La settimana prima dell'evento, Ignazio è venuto da noi in negozio per provare diverse lunghezze di taglio e scegliere la più adatta. Durante il matrimonio, abbiamo sistemato tutti i suoi amici e parenti, assicurandoci che fossero impeccabili per l'occasione. Infine, come parte del trattamento e come coccola per lo sposo, ho applicato la nostra maschera viso ultra idratante, per dare il tocco finale al look.

Avete discusso a lungo sul tipo di stile da adottare per il grande giorno? Cosa vi ha ispirato nella scelta del look finale?

Non è stato difficile scegliere lo stile da adottare per il matrimonio poiché sapevamo da tempo che Ignazio voleva un taglio medio-lungo. Di solito, per gestire la sua chioma folta adotta un taglio scalato e morbido e nell’ultimo anno li ha lasciati crescere proprio in vista del matrimonio. Infatti, negli ultimi due mesi, quando veniva da noi per curare il proprio look, ci siamo occupati dei suoi capelli senza toccare le lunghezze.

Come avete gestito la preparazione del look del padre e del fratello dello sposo? Avete seguito un tema comune o avete optato per stili personalizzati?

Per i parenti dello sposo abbiamo optato per stili personalizzati che si adattano alle forme del viso. Per il padre, abbiamo scelto un taglio classico e per la barba una rasatura all’italiana, che include olio pre-barba, panno caldo e panno rinfrescante finale, seguito dall’applicazione del dopobarba lenitivo Barberino’s. Il fratello dello sposo, invece, è venuto a trovarmi a New York, dove gli avevo già effettuato il taglio dei capelli. Il giorno del matrimonio, ho provveduto a sistemare la pettinatura e la barba con una rasatura.

Qual è stata la reazione di Ignazio e della sua famiglia dopo aver visto i loro look finali?

La reazione di Ignazio e della sua famiglia è stata estremamente positiva. Ignazio era visibilmente emozionato e soddisfatto del suo look finale. Anche la sua famiglia ha apprezzato moltissimo i risultati. Ognuno di loro sembrava elegante e perfettamente preparato per l'occasione speciale e ciò ha reso l'intera esperienza ancora più gratificante.

Avete curato anche il look di alcuni invitati, tra cui il calciatore Nicola Ventola. Come avete personalizzato il loro styling?

Abbiamo personalizzato il suo styling con una barba e una pettinatura realizzate tre giorni prima presso il nostro negozio, optando per uno stile classico con capello lungo pettinato all'indietro.

Quali sono stati i look più richiesti dagli invitati per questo matrimonio? Avete notato delle tendenze particolari?

Per questo matrimonio, tra i look che sono stati più richiesti, segnaliamo lo stile classico ed elegante, con tagli di capelli ben curati e acconciature sobrie ma raffinate. Per quanto riguarda in generale i look grooming, abbiamo notato una tendenza verso barbe ben curate e pettinature ordinate, che riflettevano un gusto per l'eleganza senza eccessi. In generale, le parole chiave erano l'attenzione al dettaglio e la cura nell'aspetto personale per esprimere stili sofisticati e raffinati.



Prodotti e tecniche per un look elegante e resistente



Ci sono prodotti particolari che consigliate per ottenere un look elegante e resistente per un evento così importante?

Per ottenere un look elegante e resistente per un matrimonio, consigliamo alcuni prodotti specifici. Ignazio ha usato la nostra Classic Pomade, una cera lucida per capelli con una formula ad acqua a tenuta medio-forte, che dona volume e definizione a ogni tipo di capello. Grazie al suo effetto bagnato, questa cera offre un look impeccabile e luminoso, ideale per uno stile dinamico e versatile. Per mantenere la base, abbiamo utilizzato anche il Sea Salt, il nostro spray per capelli a base di sale marino. La sensazione leggera e fresca sulla testa è mantenuta grazie alla sua formulazione.

Avete utilizzato tecniche o prodotti particolari per garantire la durata del look durante tutta la giornata e la serata?

Non ho adottato tecniche particolari per prolungare la durata del look, oltre ai prodotti già menzionati, poiché sono stato presente sia alla cerimonia che alla festa, facendo piccoli aggiustamenti quando necessario.



Consigli per la durata del look durante i matrimoni estivi



Quali consigli dareste? Ci sono accorgimenti particolari da adottare per far durare il proprio look sotto il sole e il caldo estivo?

Durante i mesi estivi, è fondamentale adottare alcuni accorgimenti per mantenere il proprio look fresco e impeccabile. Innanzitutto, optare per prodotti a lunga tenuta e resistenti all'umidità può fare la differenza. Per quanto riguarda i capelli, è importante scegliere acconciature che resistano al calore e utilizzare spray fissanti può aiutare a mantenere la forma desiderata anche nelle giornate più calde.

Consigliate l'uso di prodotti specifici per prevenire la sudorazione e mantenere il look fresco e pulito per tutto il giorno?

Sì, consiglio l'utilizzo di prodotti specifici per prevenire la sudorazione e mantenere un look fresco per l'intera giornata, specialmente in occasioni speciali come matrimoni. È importante anche scegliere gel o creme per capelli a lunga tenuta per combattere la sudorazione. Con l'uso di prodotti adeguati, è possibile mantenere un aspetto fresco e curato per tutto il giorno, indipendentemente dalle condizioni climatiche o dall'intensità dell'attività svolta.

Avete dei trucchi o segreti del mestiere che potreste condividere per chi vuole mantenere un look impeccabile durante un matrimonio estivo?

Si può considerare di invitare il parrucchiere al matrimonio per assicurarsi un look impeccabile durante l'evento.