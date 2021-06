Soap brows, la nuovissima tendenza trucco per avere sopracciglia perfette

L'ultima tendenza makeup a tema sopracciglia sono le soap brows, ovvero le sopracciglia "insaponate": grazie all'utilizzo del sapone per sopracciglia o di prodotti a base di cera e gel, con questa tecnica si otterranno sopracciglia dalla forma perfetta, piene e folte. Un effetto simile alla laminazione sopracciglia, ma che si può realizzare facilmente a casa con un solo prodotto.

Con più di 145.000 immagini da cui trarre ispirazione per il proprio makeup look, le soap brows sono un trend che spopola sui social, in particolare su Instagram con l'hashtag #soapbrows. Vediamo quindi come realizzare questa tecnica e ottenere sopracciglia piene, folte e curate.

Che cosa sono le soap brows

La nuova tendenza soap brows è l'alleato perfetto per chi sogna sopracciglia piene e folte ma non vuole ricorrere a trattamenti più complessi o costosi, come la laminazione, il microblading o il tatuaggio alle sopracciglia.

Grazie a questa tecnica, infatti, le sopracciglia vengono pettinate e perfettamente fissate verso l'alto in una forma che regala maggiore riempimento e definizione anche alle arcate sopracciliari meno folte e poco piene.

Come fare le soap borws

Al contrario di quanto si possa pensare, realizzare le soap brows a casa è davvero facile: dopo aver pettinato le sopracciglia verso l'alto, utilizza del sapone per sopracciglia. Preleva un po' di prodotto con un pennellino e applicalo sulle sopracciglia, con una leggera pressione dal basso verso l'alto.

Ricordati poi di struccare viso e sopracciglia prima di andare a dormire, così da rimuovere ogni traccia di prodotto ed evitare che le sopracciglia, a lungo andare, si indeboliscano.

Il prodotto migliore per fare le soap brows a casa

Il

sapone per sopracciglia di Tuknon è il più acquistato e apprezzato dalle utenti Amazon. Questo prodotto, infatti, è perfetto per modellare e fissare le, dando spessore, volume e consistenza per un effetto curatissimo e naturale, ma anche per far durare il trucco più a lungo.

Privo di colore e di odore, impermeabile e resistente al sudore, questo sapone per sopracciglia è realizzato con materiali delicati e non irritanti, ha una formula completamente naturale e organica, non macchia, non lascia residui e non provoca irritazioni. Inoltre, ha un ottimo rapporto qualità prezzo ed è facilissimo da usare, anche grazie al comodo scovolino angolare incluso nella confezione: basterà bagnare leggermente lo scovolino in dotazione e strofinarlo sul sapone, poi pettinare le sopracciglia a proprio piacimento.

