Taglio capelli alla Tony Effe: come si realizzano e ci si prende cura dei perfetti rapper curls

Tony Effe, l'iconico rapper italiano e figura di spicco della Dark Polo Gang, è sempre al centro dell'attenzione per il suo stile unico e audace. Di recente, durante un'intervista a Radio Deejay, ha rivelato qualcosa che ha scatenato l’interesse di migliaia fan riguardo il suo ambìto hairlook.

Tony ha infatti dichiarato di spendere oltre 500 € per il suo taglio di capelli per il quale si affida a due professionisti, una parrucchiera per il trattamento di permanente e un barbiere per una sfumatura impeccabile, combinando così il meglio di entrambi i mondi per ottenere il suo grooming distintivo.

Ma qual è il segreto dietro quei riccioli tanto definiti e impeccabili? Il barbiere Matteo Torrielli, esperto di tagli per capelli ricci e parte del team di Bullfrog, svela tutti i dettagli.

Il taglio capelli alla Tony Effe

Partiamo dalle caratteristiche del taglio capelli di Tony Effe: cosa lo fa essere così wanna-have?

“Il taglio del rapper, comunemente chiamato "curly", è uno stile apparentemente casual, fresco ed elegante. La permanente, un trattamento chimico che crea o rinforza i ricci nei capelli, è il segreto dietro la sua texture a spirale ben definita. Se la chioma è naturalmente molto mossa si può ottenere lo stesso risultato anche senza questa particolare procedura”, ci racconta Matteo Torrielli.

“Ciò che rende eye-catching l’hairstyle di Tony Effe è la sfumatura, conosciuta come "burst taper": uno stile moderno e dinamico sempre più popolare tra gli uomini che cercano un look audace e distintivo. Caratterizzata dalla sua forma unica a semicerchio intorno all'orecchio, questo tipo di sfumatura, curvando lungo il dorso, offre un'estetica fresca ed edgy immediatamente caratterizzante.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una sfumatura con tre punti luce principali: due sulla parte temporale (tempie) e una posta sulla parte posteriore della nuca (collo), dalla forma rotonda in tutta la zona della testa. Uno stile che, abbinato a una barba ben curata, diventa ancora più attraente e contemporaneo”.

Come fare il taglio capelli alla Tony Effe

Ci sono accorgimenti particolari che il barbiere deve considerare per realizzare questo taglio?

“Personalmente tendo a consigliare punti luce nella zona temporale e posteriore oppure una sfumatura bassa (low fade) per ottenere e mantenere sempre un certo movimento ed eleganza, senza snaturare la forma del riccio”, continua Matteo Torrielli.

“Trattare una chioma curly è molto soddisfacente, ma allo stesso tempo complesso, parola di barbiere. Le tipologie di riccio sono molti differenti ed è importante non commettere errori perché saranno poi più difficili da correggere, anche perché se è vero che i questi capelli crescono quanto quelli lisci, prima che riescano ad allungarsi in modo visibile c’è bisogno di più tempo rispetto alle texture meno vorticose.

Trattarli richiede esperienza e precisione. La permanente, se non curata adeguatamente, può perdere la sua definizione nel tempo. È buona abitudine quindi adottare una routine di manutenzione che includa trattamenti nutrienti e prodotti specifici per una testa trattata chimicamente, così da massimizzare l'investimento iniziale nel proprio look”.

Cura e definizione del riccio a casa: cosa fare?

La cura dei capelli ricci è un'arte che richiede attenzione e dedizione. Ecco tre pilastri fondamentali per mantenere uno styling “alla Tony Effe” in perfetta forma: