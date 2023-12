Tendenze moda autunno inverno 2023: i vestiti, i colori e gli accessori più amati

Il 2023 si sta per concludere ed è tempo di bilanci, anche in ambito fashion. STILEO, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, ha pubblicato la classifica dei brand e degli articoli più popolari durante il 2023 sulla piattaforma, osservando come si sta evolvendo il gusto degli italiani in fatto di moda.

Se il 2022 era stato l’anno del ritorno alla normalità, evidenziato da un’esplosione dei colori vivaci come arancio, viola e verde e dal boom del casualwear, che avevano scalato le classifiche delle ricerche su STILEO, negli ultimi dodici mesi la piattaforma ha registrato un vero e proprio back to basics: l’accoppiata bianco e nero è stata quella più amata, insieme agli immancabili colori neutri. Inoltre, se casualwear è stata la parola d’ordine dello scorso anno, il 2023 ha registrato la crescente popolarità di un trend opposto: i capi e accessori eleganti, con un picco di popolarità di capi e accessori appartenenti a queste categorie.

Tendenze moda 2023: i brand più amati

Hogan è il brand più apprezzato in assoluto, e vince anche nella categoria scarpe sia uomo che donna, mentre grazie alla sua raffinatezza ed eleganza Michael Kors è il secondo marchio più amato dagli utenti. Conosciuto per le sue iconiche handbag, non a caso il brand è anche la parola chiave più utilizzata per cercare le borse da donna. A chiudere il podio è invece la moda premium targata Liu Jo. Per quanto riguarda gli abiti, Elisabetta Franchi è il filtro più utilizzato per le ricerche, sia per i vestiti corti che per quelli lunghi. L’intramontabile e sofisticato marchio italiano risulta essere particolarmente adatto per le grandi occasioni, ed è il filtro più utilizzato nella barra di ricerca abiti assieme agli aggettivi “estivo” ed “elegante” e “da cerimonia”.

Gli accessori e le scarpe più amati

L’articolo più cercato su STILEO è il completo da uomo, che segna il ritorno alla vita mondana anche per la moda maschile. Seguono gli accessori da donna: le evergreen Converse bianche, che non passano mai di moda, e i sofisticati occhiali da sole di Prada.

Se quindi in ambito capi dominano le opzioni eleganti, nelle calzature è la sneaker che fa da padrona, sia per l’uomo che per la donna. Di recente, infatti, lo stile formale è stato rivisitato, e si sceglie sempre più spesso di creare look che rappresentino il perfetto mix tra raffinatezza e comodità. Ecco che per esprimere questa necessità vengono eletti come principali brand Hogan, Premiata, Liu Jo e NIKE.

Tendenze moda autunno inverno 2023: i colori dell’anno

Il 2023 è stato caratterizzato dai colori neutri e dai look minimal. I trend che si sono susseguiti nelle varie stagioni, come il quiet luxury, hanno reso infatti lo stile contemporaneo più classico e ricercato. Le tonalità più cercate sono state nero, il bianco e marrone, colori raffinati e versatili da poter utilizzare in svariate situazioni. La tendenza si riflette anche negli accessori: le scarpe più cercate sono nelle tonalità bianco e nero.

Per quanto riguarda gli altri colori, vincono il blu e il rosso, grazie allo stile marinière diffuso nell’autunno e all’esplosione del rosso sulle passerelle, seguiti dal sofisticato verde, che è stato un must-have nella scorsa stagione primaverile.

I risultati fanno parte del report “Year in Review” 2023, con la quale STILEO ha raccolto dati e informazioni sul mercato e-commerce durante il corso del 2023.