Moda primavera estate 2023: come adattare le tendenze moda a ogni body shape

Con l?arrivo della nuova stagione primaverile inizia il nuovo shopping, e le prime regole da seguire sono acquistare in modo mirato considerando colori, fit e cercando il capo più adatto al nostro body shape, aldilà delle tendenze moda.

Quindi per la Primavera ? Estate 2023 non è necessario lanciarsi in una serie di acquisti frenetici ma valorizzare il guardaroba tenendo conto della nostra fisicità e il nostro stile. Ecco perché una professionista dello stile come Sonia Chirico è la guida raccomandata per uno shopping consapevole, personalizzato, strategico e soprattutto mirato.

Ma quali sono i must con i quali riusciremo a individuare un guardaroba passe-partout e di stile? I grandi brand di moda hanno lanciato le tendenze per questa estate. Ma come tradurle e adattarle al nostro corpo?

Ecco i 10 consigli di Sonia per adattare i trend a seconda dei loro limiti:

Tendenza color block e accessori dorati

Yes! E snellisce! Ma solo per le donne che hanno un sottotono caldo.

Colore blu cobalto

Ancora sì ma questa volta solo per chi ha come caratteristica cromatica un tono freddo.

Gambaletto

Bello e forse anche un po? sexy, ma accorcia la gamba?quindi solo se si hanno le gambe lunghe e non il baricentro basso!

Giacche over maschili

Molto di tendenza, ma da utilizzare con moderazione se si è curvy. E se non si può fare a meno, scegliete la versione più slim fit: non crea volume e sarà sicuramente più di effetto.

Lingerie in vista

Sempre molto femminile, ma attenzione all?occasione e al contesto.

Fiori

Un must di stagione dove però vanno valutate le dimensioni dei fiori, facendo anche attenzione quindi alle proporzioni della propria body shape.

Colori accesi

Thumbs up. Ma parola d?ordine ?armocromia?, please. E palette alla mano per avere un effetto lifting immediato.

Tendenza ?non scarpe?, ovvero calzature ibrido tra scarpe e calze

Uno dei trend più originali di questa nuova stagione, ma occhio alle proporzioni del tacco e al nostro polpaccio in vista!

Vestirsi a strati

Dà l?opportunità di giocare con i colori e la comodità di uscire il mattino per l?ufficio e ritrovarsi la sera per un aperitivo nel quartiere fashion senza necessità di rincasare.

Il consiglio in più: per essere perfetta da mattina a sera, tieni un paio di orecchini e una cintura di ricambio sempre in borsa!