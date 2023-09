Tendenze unghie autunno 2023: gli smalti e le nail art da non perdere

L'autunno 2023 è arrivato, e con esso anche le irresistibili tendenze per le unghie. E, per fortuna, non c'è bisogno di limitarsi a un solo colore quando si tratta di smalti e manicure: l'autunno, infatti, è il momento perfetto per sperimentare con una varietà infinita di tonalità, capaci di fondersi armoniosamente insieme. Arancione, prugna, cioccolato, ruggine, verde oliva, bianco panna e cappuccino: le shades e i colori autunnali sono capaci di conquistare davvero tutti, e si prestano alla perfezione anche per una manicure multicolore.

Ma non solo. Tra le tendenze unghie per l’autunno 2023 anche le texture giocano un ruolo importante, con finish metallici, perlati e un tocco di animalier, in particolare nella variante leopard, un evergreen che continua a sedurre.

Vediamo quindi insieme quali sono le ultime tendenze unghie per l’autunno 2023: siete pronte a scegliere la prossima manicure?

Unghie autunno 2023: le tonalità autunnali

L'autunno è una fonte inesauribile di ispirazione per una manicure di tendenza. Impossibile sbagliare con i colori e i pattern capaci di catturare l'atmosfera calda ed elegante di questa stagione. Tra le tendenze unghie autunnali, quindi, rientrano di diritto i colori caldi, come l'arancione delle zucche: la scelta ideale da impreziosire con una finitura matt e l’aggiunta di decorazioni mini color platino.

Tra i colori di smalto autunnali più alla moda non mancano poi anche il bianco latte, per delle milky nails da urlo, il marrone cioccolato e il classico burgundy.

Anche il verde bosco è un colore di tendenza per questa stagione, che si adatta sia alle unghie corte che a quelle lunghe con forma a mandorla, vero e proprio trend dell’autunno 2023. Infine, chi desidera un tocco di originalità può sperimentare con la nuance verde oliva, una sfumatura delicata e luminosa perfetta per questa stagione e da abbinare a una vasta gamma di look.

Denim mon amour

Immancabile sulle passerelle di ogni stagione da qualche anno a questa parte, il denim è tornato prepotentemente sia nelle collezioni di haute couture che nella moda streetwear. Proprio per questo, una manicure azzurra è la scelta giusta per abbinare perfettamente anche le unghie ai capi di tendenza di questa stagione, dalla tonalità celeste al blu polvere.

Tendenze unghie autunno 2023: dettagli e shades

Le coffee shades sono le più richieste nei saloni di nail art quest'autunno. Le tendenze del momento però, rendono protagoniste le manicure multicolore, dove le nuance di marrone si mescolano con toni nude e rosati per ottenere un effetto romantico e straordinariamente chic.

Una skittles manicure autunnale femminile e raffinata, cui conferire luminosità con dettagli metallici, già di tendenza nelle stagioni passate.

Baby boomer

Le unghie baby boomer sono tra le tendenze dominanti del 2023 e si caratterizzano per l'effetto sfumato e delicatissimo, solitamente realizzato nei colori del rosa e del bianco. Scelta perfetta per chi ama unghie semplici ma curate ed eleganti, si adatta perfettamente sia alle unghie corte che a quelle super lunghe e non passa mai di moda.

Unghie autunno 2023: i colori girlish

Il viola è un'altra tonalità di tendenza unghie per l’autunno 2023. Intenso e avvolgente, è il colore perfetto per prepararsi all'inverno ed è l’alternativa ideale alla classica manicure black. Il tocco in più? Un top coat glossy per renderla ultra brillante.

Barbie girl a rapporto! Anche le amanti del rosa rimarranno soddisfatte per questa stagione. Tra le tendenze unghie dell’autunno 2023, infatti, non possono mancare tutte le shades nude, oltre al morbido e romantico rosa corallo, una tonalità luminosa che si adatta perfettamente all'atmosfera autunnale.

Tendenze unghie autunno 2023: la french manicure

La french manicure continuerà a essere un'icona di stile anche nei prossimi mesi, grazie alle infinite varianti che incorporano le tonalità autunnali. Vero e proprio must delle scorse stagioni, anche nelle tendenze unghie dell’autunno 2023 la french manicure occupa i primi posti, con il grande ritorno del Micro French.

Estremamente raffinato ed elegante, si caratterizza per una linea più sottile sulle estremità delle unghie rispetto alla classica french manicure. La scelta migliore? Una manicure con una base naturale e una lunghezza ben visibile, con la french declinata nei toni del marrone.

Marble Nail

Le marble nail, ovvero le unghie effetto marmo, tornano tra le tendenze di questo autunno. Decorate con venature dorate e polveri cangianti, sono una delle tendenze più luminose di questa stagione. Per unghie gioiello raffinate e preziose, scegli smalti arricchiti con foglia d'oro e polveri cangianti, capaci di regalare risultati sorprendenti e mai uguali. In alternativa, nel caso in cui non avessi lo smalto giusto a portata di mano, puoi optare per delle clip decorative, facili da applicare ma altrettanto spettacolari.

Velvet Nail

Chiudiamo il nostro elenco con un grande ritorno: le unghie Cat Eye. Protagoniste indiscusse nell’Inverno 2022, grazie a Chiara Ferragni che le sfoggiò su Instagram, anche questo autunno domineranno la moda unghie. ma con una novità. Per questa stagione, infatti, le unghie cangianti si vestono di un magnifico effetto velluto.

Delle velvet nail morbide e raffinate, che al momento sono al centro dell'attenzione dei social e dei più rinomati nail artist internazionali. Le varianti più trendy si distinguono per la scelta di tonalità neutre e naturali, come il delicato rosa e il sofisticato beige: per non passare mai inosservate.