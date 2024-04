Tendenze unghie Primavera Estate 2024: i colori e le nail art da provare!

Con l'arrivo della Primavera Estate 2024, è tempo di esplorare le ultime tendenze unghie. Dai colori freschi e vibranti alle nail art più creative, i diktat di questa stagione prevedono colori e stili perfetti per soddisfare i gusti di tutte.

Scopriamo quindi le tendenze unghie per la Primavera Estate 2024: dai colori smalto più in voga alle nail art più chic che spopolano nelle passerelle e sui social, ecco tutto quello che c'è da sapere per avere unghie impeccabili e al passo con i tempi!

Unghie Primavera 2024: I colori di tendenza

Le palette per la Primavera Estate 2024 si tingono di nuance delicate e romantiche, ma anche di tonalità vitaminiche e vivaci. Dai colori romantici e femminili, come il rosa e il nude, per manicure più sobrie e sofisticate, alle nuance vitaminiche, vivaci e coloratissime, come il Peach Fuzz, il colore dell'anno secondo Pantone, e il Cherry Red, ecco i colori più trendy da scegliere per una manicure super cool.

Peach Fuzz - il Peach Fuzz è un pesca delicato e femminile e una delle tonalità più cool della moda primavera 2024. Colore dell’anno secondo Pantone, non solo per quanto riguarda le unghie, ma anche per il make up e la moda in generale, Peach Fuzz è una tonalità di pesca "delicata e morbida il cui spirito onnicomprensivo arricchisce l'anima, il corpo e la mente".

- il Peach Fuzz è un pesca delicato e femminile e una delle tonalità più cool della moda primavera 2024. Colore dell’anno secondo Pantone, non solo per quanto riguarda le unghie, ma anche per il make up e la moda in generale, Peach Fuzz è una tonalità di pesca "delicata e morbida il cui spirito onnicomprensivo arricchisce l'anima, il corpo e la mente". Cherry Red - un classico intramontabile che non passa mai di moda, il Cherry Red è una tonalità brillante e intensa che si adatta perfettamente a ogni occasione. Visto in passerella durante le Fashion Week di tutto il mondo, questo rosso vibrante è un must-have per la Primavera 2024.

- un classico intramontabile che non passa mai di moda, il Cherry Red è una tonalità brillante e intensa che si adatta perfettamente a ogni occasione. Visto in passerella durante le Fashion Week di tutto il mondo, questo rosso vibrante è un must-have per la Primavera 2024. Olive Green - un'alternativa interessante ai colori scuri, perfetta per un tocco di originalità, l’Olive Green è una tonalità rinfrescante e sofisticata che si distingue tra i colori neutri e sobri tipici del minimalismo. Perfetto per chi cerca un tocco di originalità nella propria manicure primaverile.

- un'alternativa interessante ai colori scuri, perfetta per un tocco di originalità, l’Olive Green è una tonalità rinfrescante e sofisticata che si distingue tra i colori neutri e sobri tipici del minimalismo. Perfetto per chi cerca un tocco di originalità nella propria manicure primaverile. Nude e rosa - le tonalità nude sono tutte quelle tonalità che riprendono i colori della pelle. Una gamma di nuance molto ampia, capace di regalare alle mani un aspetto naturale, elegante e curato. Perfettamente in linea con le tendenze moda della Primavera Estate 2024, lo smalto nude si conferma come uno dei grandi protagonisti della stagione in tutte le sue sfumature, dal rosa pallido fino al rosa gold.

- le tonalità nude sono tutte quelle tonalità che riprendono i colori della pelle. Una gamma di nuance molto ampia, capace di regalare alle mani un aspetto naturale, elegante e curato. Perfettamente in linea con le tendenze moda della Primavera Estate 2024, lo smalto nude si conferma come uno dei grandi protagonisti della stagione in tutte le sue sfumature, dal rosa pallido fino al rosa gold. Butter Nails - rese popolari da Selena Gomez, le butter nails si caratterizzano per la tonalità cremosa, a metà tra il beige e il giallo, ideale per chi desidera qualcosa di diverso dal solito.

Unghie Primavera Estate 2024: le nail art di tendenza

Oltre ai colori di tendenza, la Primavera Estate 2024 porta con sé anche nail art creative e originali. Ecco alcune idee da non perdere:

French manicure multicolore - un twist moderno alla classica french manicure, con l'utilizzo di tonalità pastello e forme squadrate per un look fresco e alla moda.

un twist moderno alla classica french manicure, con l'utilizzo di tonalità pastello e forme squadrate per un look fresco e alla moda. Lunula nail art - questa manicure valorizza la mezzaluna visibile all'inizio dell'unghia con colori accesi e dettagli brillanti per un effetto sorprendente e raffinato.

- questa manicure valorizza la mezzaluna visibile all'inizio dell'unghia con colori accesi e dettagli brillanti per un effetto sorprendente e raffinato. Effetto vetro con fiori - aggiungi un tocco di glamour con piccoli fiori secchi incastonati o adesivi su una base trasparente e glossata per un look elegante e sofisticato.

- aggiungi un tocco di glamour con piccoli fiori secchi incastonati o adesivi su una base trasparente e glossata per un look elegante e sofisticato. Baby blue french - scegli una tonalità pastello come l'azzurro baby blue per una french manicure delicata e romantica, arricchita da dettagli come piccoli cuori per un tocco giocoso.

- scegli una tonalità pastello come l'azzurro baby blue per una french manicure delicata e romantica, arricchita da dettagli come piccoli cuori per un tocco giocoso. Nail art pastello perlata - colori pastello in diverse tonalità con un finish perlato su unghie lunghe e squadrate, per un look luminoso e raffinato perfetto per le giornate primaverili.

Consigli per una manicure perfetta

Per avere unghie sempre al top, ecco alcuni consigli utili:

Scegliere lo smalto giusto in base al colore desiderato e all'effetto che si vuole ottenere.

Usare una base di qualità per proteggere l'unghia e prolungare la durata dello smalto.

Applicare lo smalto in modo uniforme, stendendolo in strati sottili.

Sigillare la manicure con un top coat trasparente.

Realizzare una manicure curata (qui puoi scoprire tutti gli step per fare la manicure a casa senza l’aiuto dell’estetista!).

Usare una crema idratante per mantenere le mani morbide e nutrite.

Con un po' di fantasia e i giusti prodotti, è possibile realizzare manicure glam e alla moda che ti faranno brillare in questa stagione Primavera Estate 2024. Sperimenta con stili e colori per sfoggiare unghie impeccabili e super trendy, che non mancheranno di catturare l'attenzione di tutti!