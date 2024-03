I 5 trend grooming del 2024: lo stile da seguire per barba e baffi

La primavera è alle porte e, con essa, il desiderio di rinnovare il nostro look. Che si tratti di un semplice cambio di taglio o di una vera e propria rivoluzione di stile, la cura di sé è un aspetto sempre più importante per gli uomini di oggi.

L'uomo moderno, infatti, è sempre più attento alla cura di sé. In un mondo dominato dalle immagini e dai social media, il modo in cui ci si presenta diventa fondamentale per trasmettere la nostra personalità e il nostro stile. La cura della barba e dei baffi rappresenta quindi un elemento chiave di questo processo, capace di definire il nostro look e di donare un'allure unica e distintiva.

I social media, in particolare, hanno contribuito a diffondere nuove tendenze e a ispirare gli uomini di tutto il mondo. Dalle barbe folte e curate ai baffi hipster, passando per look più classici e raffinati, la scelta è davvero ampia e varia.

In questa guida completa, viaggeremo alla scoperta dei 5 trend grooming per il 2024, svelandovi i segreti per sfoggiare un look impeccabile e al passo con i tempi. Andrea Discanni, barber ed esperto di grooming e stile di Braun, ci accompagnerà in questo percorso, fornendoci consigli pratici e suggerimenti per realizzare ogni stile a casa. Scopriamoli insieme!

1. Barba e baffi 2024: stile naturale e pulito

Una delle tendenze principali per il 2024 è il ritorno del capello lungo, abbinato a una barba completamente rasata. Chioma lunga, mossa e naturale, con una frangetta portata in avanti in modo casual. In abbinamento a una barba rasata, il look sarà naturale e pulito, conferendo un aspetto fresco e curato.

2. Tendenze grooming 2024: i baffi alla Chevron

Un altro trend distintivo per il 2024 è il famoso baffo alla Chevron, in evidenza con tutta la barba rasata. Questo stile vede un mix di capelli lunghi e mossi, con una frangia corta o un taglio più selvaggio e naturale, per risaltare l'audacia e la personalità.

3. Trend uomo: una rasatura perfetta e capelli ricci

La terza tendenza vede la barba rasata impeccabilmente, con i capelli ricci portati in avanti. I lati dei capelli sono mantenuti a una lunghezza che permette di lasciare l'orecchio scoperto, conferendo un look pulito e alla moda.

4. Trend barba e baffi: lo stile British

Il quarto trend riflette uno stile "British", con capelli molto lunghi, lisci e pettinati con precisione. La barba è mantenuta liscia e pulita, per un look impeccabile e raffinato.

5. Tendenze grooming 2024: il look da motociclista distinto

Infine, si osserva una nicchia di motociclisti che mantengono una barba lunga e ben curata, con zigomi definiti e un collo netto. Questo stile è accompagnato dal taglio "The Butch", rasato a macchinetta, per un look audace e distintivo.