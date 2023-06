Bye bye freddo: come lavare il piumone in lavatrice e metterlo via correttamente

Il clima ci tiene sempre più in scacco, non è facile prevedere come e quando organizzare le vacanze, e anche un semplice fine settimana o una gita fuori porta, perché domina l’incertezza climatica. Incertezza che coinvolge anche il cambio armadi, specie se si tratta di elementi ingombranti e impegnativi, come il piumone.

Ormai il tempo del piumone pesante è passato, e possiamo pensare a metterlo via, per poi dimenticarcene almeno per i prossimi cinque mesi. A questo proposito, gli esperti di Dalfilo, startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, rendendo accessibile a tutti prodotti artigianali e italiani di alta qualità, creando un canale diretto artigiano-cliente, ci spiegano come fare per lavare il piumone in lavatrice, senza dover ricorrere alla tintoria.

Come lavare il piumone

Come lavare i piumoni in lavatrice? La prima questione è: entrerà il piumone in lavatrice? Soprattutto quelli matrimoniali, che sono decisamente voluminosi. Per quelli singoli basta una lavatrice da 5 kg, mentre per i piumoni matrimoniali dobbiamo avere una lavatrice da almeno 7-8 kg.

Prima di procedere, dobbiamo prestare attenzione al materiale e all’imbottitura, e ovviamente controllare sull’etichetta che sia possibile lavarlo in lavatrice! Vi sono infatti piumoni che non ammettono il lavaggio ad acqua, ma che vanno lavati a secco. Si possono riconoscere perché nell’etichetta troveremo una bacinella d’acqua sbarrata: segno inequivocabile che il capo in questione non ammette l’acqua.

II primo passo, dopo un’attenta lettura dell’etichetta, è quello di stendere il piumone all’aria aperta e sbatterlo, per eliminare a fondo la polvere e tutti i peli e capelli che possono accumularsi nel tempo.

Una volta effettuato questo primo trattamento, si prosegue adagiando il piumone sul letto, così da rendere uniforme la distribuzione delle piume al suo interno.

Dopodiché si piega il piumone in modo cilindrico, in modo che occupi meno spazio possibile e possa entrare nel cestello della lavatrice. Attenzione però, perché se la lavatrice non supporta il peso del piumone, si può rischiare di danneggiarlo e di sovraccaricare la macchina in modo non raccomandabile.

Si raccomanda di scegliere un programma leggero, per capi delicati, e di selezionare la centrifuga a 800 giri. Anche se si preferisce impostare il programma cotone, la temperatura deve essere sempre tra i 30 °C e 40 °C. Se notiamo che il piumone è ancora molto carico d’acqua a fine lavaggio, possiamo fare una centrifuga extra, perché non rovinerà le fibre, anzi, aiuterà a un’asciugatura più rapida. Non è raccomandabile estrarre il piumone eccessivamente zuppo dalla lavatrice, perché se tarda troppo ad asciugarsi potrebbero rovinarsi le piume e potrebbe fare odore di umido difficilmente eliminabile.

Per quanto riguarda la scelta dei detergenti, si raccomanda di prediligere quelli non aggressivi. Se vediamo che il piumone ha ancora del sapone, è bene procedere con un risciacquo extra ed eventualmente con un’ulteriore centrifuga.

Come asciugare il piumone

Per asciugare il piumone ci sono due opzioni: stendere oppure l’asciugatrice. Vediamo come comportarci in entrambi i casi.

Stendere. Se si ha intenzione di stendere, è bene assicurarsi che i giorni successivi ci sia bel tempo. Giornate di sole e ventilate sono perfette per asciugare a fondo i piumoni. Si raccomanda inoltre di stenderlo su un ripiano, non in verticale, così da ridistribuire in modo uniforme le piume e l’imbottitura. Se dopo un giorno la parte superiore è asciutta, possiamo procedere a girarlo e ad asciugare anche l’altro lato.

Asciugatrice. A seconda dell’asciugatrice possiamo disporre di vari programmi. Se c’è quello per capi imbottiti, perfetto, altrimenti possiamo sempre selezionare capi delicati. Una raccomandazione molto importante è quella di asciugarlo sempre da solo.

Come conservare il piumone negli armadi

Una volta lavato e asciugato, il piumone è pronto per essere messo via. Possiamo scegliere di metterlo in appositi sacchi, magari con la possibilità di creare il sottovuoto per occupare meno spazio possibile, oppure di riporlo all’interno di un lenzuolo in cotone. L’importante è che possa traspirare. Si possono inserire profumi naturali, così da mantenere la sensazione di fresco e pulito più a lungo, e ritrovarla con il nuovo cambio stagione.