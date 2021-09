L'appello dei pediatri per il vaccino agli under 12: "È sicuro, hanno diritto alla protezione"

In Italia, a differenza di altri Paesi, il numero dei decessi per Covid in età evolutiva è contenuto grazie all’eccellente assistenza che ha garantito all’età 0-18 anni il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Ma sono numerosi i casi di forme gravi (come la Sindrome Infiammatoria Multiorgano Pediatrica O MIS-C) che hanno avuto bisogno di cure intensive in ospedale. Con la ripresa della scuola cresce la paura soprattutto di quei genitori che ancora non hanno vaccinato i loro figli, più a rischio di contrarre il virus e sviluppare una forma grave della malattia.

“Il vaccino anti-Covid-19 - sottolineano l’Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) e la Società Italiana di Pediatria (SIP) - è sicuro ed efficace in tutte le fasce di età in cui è stata praticato nel mondo, in miliardi di dosi. Anche i bambini e i ragazzi hanno diritto ad avere la propria salute tutelata attraverso la vaccinazione”.

Il Covid è causa di morte anche nei bambini e nei ragazzi

I dati della letteratura scientifica internazionale confermano che, seppur raramente, il COVID può determinare il decesso anche in età evolutiva e che non sono rari i casi gravi, in particolare la MIS-C. “Sosteniamo con fermezza - dichiarano l’AOPI e la SIP - il diritto di tutti i soggetti in età evolutiva a poter fruire delle vaccinazioni disponibili per le fasce di età in cui già esiste un vaccino autorizzato (12-16 anni) e di poter offrire, appena disponibili, la stessa opportunità anche ai soggetti in età inferiore ai 12 anni. Ad oggi la vaccinazione è il solo provvedimento che porta quasi a zero il rischio morte e rende minimo il rischio di contrarre forme cliniche gravi. Per tale motivo è importante che le stesse opportunità di salute vengano offerte anche ai cittadini dell’età evolutiva. I benefici della vaccinazione per bambini e adolescenti sono molteplici: proteggere la loro salute dal COVID-19; normalizzare la loro vita (scuola, socializzazione); ridurre la circolazione virale nell’intera popolazione".

Il vaccino anti-Covid è sicuro ed efficace in tutte le fasce d’età

“In accordo con i suggerimenti dell’American Academy of Pediatrics, di altre società scientifiche nel mondo e in particolare l’European Academy of Pediatrics, esprimiamo apprezzamento per l’opportunità offerta agli adolescenti (12-16 anni) di potere tutelare la propria salute contro un virus responsabile della più devastante pandemia dell’epoca contemporanea. Auspichiamo - concludono l’AOPI e la SIP - la possibilità che il vaccino contro il COVID, confermando i promettenti dati ad oggi disponibili, dimostri la propria efficacia e la propria sicurezza anche nei soggetti da 0 a 12 anni in modo che, completato l’iter previsto dalle norme, anche i più piccoli possano usufruire della stessa possibilità di prevenzione contro il SARS-Co-V-2”.