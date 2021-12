Prodotti di bellezza in gravidanza: gli effetti sul feto e a quali fare attenzione

L'infertilità di coppia è un fenomeno sociale in crescita a livello mondiale. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia riguarda circa il 15% delle coppie, mentre nel mondo circa il 10-12%. Questa patologia può riguardare l’uomo, la donna o entrambi (infertilità di coppia). E' un dato preoccupante su cui noi italiani, in particolare, dovremmo riflettere visto che il tasso di natalità nel nostro Paese è il più basso d'Europa, con 1,27 bambini per donna. I motivi di questa infertilità? Sono diversi. Tra questi c’è sicuramente l’età avanzata in cui si cerca un figlio e l’inquinamento ambientale, ma, secondo molti ricercatori, le cause vanno cercate anche nei prodotti cosmetici utilizzati nella quotidianità e, in particolare, nelle sostanze chimiche, in esse contenute, che possono interferire con il sistema ormonale. Questi potenziali interferenti endocrini, come ftalati e parabeni, si trovano un pò ovunque e possono non solo essere causa di infertilità, ma anche risultare particolarmente dannosi per il feto se utilizzate dalla donna in gravidanza.

La variazione dei livelli ormonali materni e placentari durante la gravidanza è stata associata a complicanze della gravidanza e a esiti negativi del parto, tra cui limitazione della crescita, parto pretermine e basso peso alla nascita. Ad aver indagato l'associazione tra l'uso di prodotti per la cura personale (PCP) e l'alterazione dei livelli ormonali nelle donne in gravidanza è stato un team di ricerda guidato dallo Rutgers Environmental and Occupational Health Sciences Institute (New Jersey). Lo studio, finanziato dal National Institute of Environmental Health Sciences e dal National Institutes of Health, e pubblicato su Environmental Research, ha esaminato tale correlazione e osservato come una vasta gamma di sostanze chimiche, come ftalati, parabeni, fenoli, parabeni e metalli tossici, contenute in molti prodotti per la cura della persona, interagiscono con i sistemi ormonali, influenzando la sintesi, la regolazione, il trasporto, il metabolismo e la ricezione ormonale, tutti sistemi particolarmente vulnerabili durante la gravidanza.

I prodotti per la cura della persona più comunemente utilizzati

I prodotti per la persona più comunemente utilizzati includono cosmetici (come il trucco per il viso), shampoo, tinture per capelli e smalti per unghie, mentre altri soddisfano la richiesta di farmaci da banco, inclusi collutori e prodotti per la protezione della pelle (ad es. balsamo per le labbra). Questi contengono una serie di ingredienti che vanno dai conservanti agli agenti detergenti alle fragranze, e che possono includere una vasta gamma di sostanze chimiche come ftalati, bisfenolo A, parabeni, triclosan, diossano, pigmenti e metalli tossici. La maggior parte dei PCP vengono applicati direttamente sulla pelle, consentendo alle sostanze chimiche di attraversare la barriera cutanea per raggiungere la circolazione sistemica. Tali sostanze chimiche sono noti interferenti endocrini che possono interagire con i sistemi ormonali, influenzando la sintesi, la regolazione, il trasporto, il metabolismo e interferire con i recettori ormonali. L'uso di alcuni PCP è stato, infatti, associato a esiti avversi correlati agli ormoni come l'endometriosi e il cancro al seno.

In che modo i prodotti cosmetici alterano l’equilibrio ormonale della donna

La gravidanza è un periodo di particolare vulnerabilità ai potenziali effetti dei interferenti endocrini (EDC) presenti nei PCP. Le alterazioni del delicato equilibrio ormonale che si verificano durante la gravidanza possono interrompere i processi che influiscono negativamente sia sulla madre che sul feto. In effetti, la variazione dei livelli ormonali materni e placentari durante la gravidanza è stata associata a complicanze della gravidanza e a esiti negativi del parto, tra cui limitazione della crescita, parto pretermine e basso peso alla nascita. Inoltre, l'ambiente ormonale prenatale può contribuire alla salute a lungo termine e al rischio di malattia dei bambini, compreso il rischio futuro di compromissione dello sviluppo neurologico, sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), endometriosi, e cancro alla prostata e al seno.

“Dati gli effetti a valle sulla salute associati all'ambiente ormonale prenatale - sottolineano i ricercatori -, è importante identificare i fattori che contribuiscono alla variazione degli ormoni prenatali”.

Lo studio su oltre 1000 donne in gravidanza

I ricercatori hanno raccolto dati ematici e demografici di 1.070 donne incinte di età compresa tra 18 e 40 anni arruolate nella coorte PROTECT di Porto Rico (uno studio prospettico avviato nel 2010 sulla nascita in corso progettato per esaminare l'esposizione ambientale nelle donne in gravidanza e nei loro bambini che vivono nella zona carsica settentrionale di Porto Rico) e sottoposto alla partecipanti una serie di questionari che fornivano dati demografici, occupazione, stile di vita e uso di prodotti per la cura personale come profumi, lozioni, cosmetici, smalto per unghie, crema da barba, collutorio, shampoo e altri prodotti per capelli, come candeggina, rilassanti e mousse. Infine le partecipanti sono state sottoposte a prelievi di sangue due volte durante la gravidanze (e 48 ore dopo l’utilizzo dei PCP). Attraverso un totale di 1543 campioni di siero, i ricercatori hanno rilevato le associazioni tra l'uso prenatale di PCP e gli ormoni sierici materni, e identificato variabili socioeconomiche come reddito, istruzione, stato occupazionale e tipo di assicurazione come fattori che influenzano l'uso del PCP tra le donne incinte a Porto Rico.

I PCP interferiscono con gli ormoni e creano danni al feto

I ricercatori hanno scoperto che l'uso di prodotti per capelli, in particolare tinture per capelli, candeggina, rilassanti e mousse, sono associati a livelli più bassi di ormoni steroidei sessuali, che hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento della gravidanza e dello sviluppo fetale. Le interruzioni di questi ormoni possono contribuire a esiti negativi per la madre e la gravidanza come la limitazione della crescita, la nascita prematura e il basso peso alla nascita. "Le alterazioni dei livelli ormonali, specialmente durante la gravidanza, possono avere vaste conseguenze oltre la salute alla nascita, compresi i cambiamenti nella crescita di neonati e bambini, le traiettorie puberali e possono influenzare lo sviluppo di tumori sensibili agli ormoni come il cancro al seno, all'utero e alle ovaie", afferma l'autore principale dello studio, Zorimar Rivera-Núñez, assistente professore presso la Rutgers School of Public Health.

"Ulteriori ricerche dovrebbero affrontare l'impatto sulla salute pubblica dell'esposizione a sostanze chimiche nei prodotti per capelli nelle popolazioni in gravidanza”.

Le variabili socioeconomiche influenzano l’uso di prodotti per la cura della persona

I ricercatori hanno anche scoperto che le variabili socioeconomiche, come il reddito, l'istruzione e lo stato occupazionale, influenzano l'uso di prodotti per la cura personale tra le donne incinte a Porto Rico. Ad esempio, le partecipanti che avevano un reddito familiare superiore a $ 100.000 hanno utilizzato prodotti per la cura personale più spesso rispetto ai partecipanti con redditi familiari inferiori. Inoltre, i partecipanti occupati hanno riferito di utilizzare più cosmetici rispetto a quelli che erano disoccupati. Le popolazioni a maggior rischio di esposizioni chimiche "Ricerche precedenti hanno dimostrato che le popolazioni non gravide hanno anche riportato associazioni tra la frequenza d'uso e indicatori socioeconomici, come il reddito familiare e l'istruzione", ha affermato Rivera-Núñez.

"Una forte cultura della bellezza influenza le donne latine, il che può avere un impatto sull'uso coerente di cosmetici durante la gravidanza. I nostri risultati sono importanti perché ci consentiranno di identificare le popolazioni che sono a maggior rischio di esposizioni chimiche potenzialmente dannose associate all'uso di prodotti per la cura personale”.

L’appello ai medici e specialisti

Alla luce di questi risultati, i ricercatori raccomandano ai medici di base e agli ostetrici di parlare con le loro pazienti, in età riproduttiva, e informare sul potenziale impatto sulla salute che le sostanze chimiche contenute in molti prodotti per la cura della persona possono avere sul loro sistema endocrino e creare danni al feto, in caso di gravidanza.