Le migliori quattro app per dimagrire e rimettersi in forma

Nella battaglia contro i chili di troppo occorre avere almeno un alleato, perché allora, non farsi aiutare da un’app? Implacabili come un nutrizionista, incisive come un personal trainer, motivanti come un coach, sono perfette per definire obiettivi, verificare i progressi e tenere sotto controllo gli sgarri.

L'importante, ovviamente, è scegliere l'app giusta che ci aiuti nel raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Primo step? Identificare proprio questo l'obiettivo! Vuoi dimagrire, tonificare o rimodellare? È fondamentale per iniziare, infatti, avere le idee chiare e non porsi traguardi fuori portata, partendo invece dal proprio stile di vita e scegliendo un'applicazione che lo rispetti. Se sei dinamica, sedentaria o moderatamente attiva, qui troverai il coach digitale più adatto per te.

Per i più pigri: la dieta personalizzata di Melarossa

Melarossa è un’app 100% made in Italy, creata da un team di dietologi e nutrizionisti, che hanno strutturato i percorsi nutrizionali di modo da far perdere peso in modo scientifico e salutare, e approvata dalla Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione. Ti permetterà di seguire un regime alimentare bilanciato, controllato e ispirato alla dieta Mediterranea, di stilare la lista della spesa e impostare i tuoi obiettivi. Dopo aver inserito dati e misure Melarossa ti proporrà un menu settimanale da seguire, con quantità precise e una lista della spesa, dove troverai tutti gli ingredienti giusti per poter preparare i tuoi pasti. I vantaggi di quest’app sono la personalizzazione della dieta, anche in base a gusti e preferenze alimentari, i consigli alimentari, la lista della spesa sempre sotto mano: Mela Rossa si presenta, quindi, come una guida alimentare variegata che insegna a dimagrire mangiando.

L’app è disponibile su Iphone - download e prima settimana gratuiti, dalla seconda settimana puoi scegliere un abbonamento settimanale (€ 0,99) o mensile (€ 2,99) – e su cellulari Android - download e prima settimana gratuiti, dalla seconda settimana abbonamento mensile a € 2,69.

MyFitnessPal: il conta calorie

MyFitnessPal è un’app con cui si può definire un piano per dimagrire comprensivo di dieta ed esercizio fisico. Con un database di oltre sei milioni di alimenti e più di 350 esercizi per mantenersi in forma e perdere peso, quest’app tiene il conto delle calorie consumate, indica gli esercizi da fare e si può sincronizzare con altre app e diversi dispositivi, compreso il pc.

Inizialmente dovrete inserire una serie di dati che vi aiuteranno a definire i vostri obiettivi, che potrete anche condividere con gli amici.

Inserendo tipo e quantità di cibo consumato oltre al tempo e all'intensità dello sport praticato, l'app calcola quante calorie e grasso stai eliminando.

Disponibile sia per iPhone che per Android, la versione base è gratis, ma c’è anche la possibilità di acquistare la versione premium.

Lifesum: l’equilibrio perfetto tra dieta e movimento fisico

Considerata una tra le app migliori per perdere peso, Lifesum abbina un regime alimentare preciso all'attività fisica

Dopo aver creato un profilo con il proprio stato di salute, potrai impostare un obiettivo e fare previsioni sul suo raggiungimento. Nel suo enorme database troverai qualunque tipo di alimento, e, con la versione pro, potrai controllarne i valori nutrizionali.

Con Lifesum potrai, inoltre, scannerizzare il codice a barre del cibo da acquistare e vederne il contenuto nutrizionale, controllare e gestire l'attività fisica e usare il Life Circle per monitorare percorso e risultati.

Consigliata ai più curiosi, che vogliono dimagrire scoprendo nuovi cibi e provando diete alternative come la paleolitica o la chetogenica, Lifesum fornisce inoltre centinaia di ricette diverse che si possono adattare in base alla propria dieta.

Oltre alla versione gratuita ci sono 3 tipologie di abbonamento: un mese a 9,99 €, tre mesi a 21,99€ e un anno a 44,99

Fitbit Coach: pensata per i più sportivi

Fitbit è una delle app più complete per migliorare i tre aspetti fondamentali del nostro stile di vita: alimentazione, attività fisica e riposo.

Quest’app di personal training ha un numero illimitato di esercizi video personalizzati e sessioni di Audio Coaching che ti aiuteranno a trovare la motivazione giusta per il tuo allenamento.

È nata per gli utenti dei fitness tracker o degli smartwatch Fitbit, ma può essere utilizzata anche senza questi dispositivi: è in grado di monitorare la tua giornata: dall'attività fisica, al numero di passi, le calorie bruciate e il numero di chilometri effettuati oltre che i liquidi ingeriti e gli alimenti consumati.

Potrai scegliere tra sessioni di allenamento da 7 a 60 minuti, mirate a raggiungere il tuo obiettivo quotidiano, tra allenamenti al chiuso o all'aperto, tra diversi istruttori e livelli di attività e potrai, inoltre, fornire un feedback durante gli esercizi, così che la prossima sessione d’allenamento sarà più adeguata al tuo livello e ai tuoi obiettivi.

Fitbit Coach è diponibile al prezzo di 43,99 € l'anno, su smartphone iOS, Android e web. Presto disponibile anche su smartphone Windows.