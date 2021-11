Il 'salto' della prima colazione fa male soprattutto ad adolescenti e Millennials

Iniziare la giornata con una buona colazione è fondamentale per stare bene e per evitare un'alimentazione sregolata. "Al risveglio, dopo il prolungato digiuno notturno, ci troviamo in riserva di carburante: dobbiamo reintegrare tutte le energie spese nella notte, per permettere al nostro corpo di affrontare la nuova giornata al massimo dell'efficienza", spiega Martina Donegani, biologa nutrizionista, che in collaborazione con il portale 'Io Comincio Bene' (www.iocominciobene.it), promuove l'importanza di questo pasto soprattutto per adolescenti e Millennials.

Sono molti, infatti, i ragazzi che trascurano la colazione, evidenziano una minore capacità di concentrazione a scuola e una peggiore resistenza durante l'attività fisica. Il 'salto' della colazione è l'unico sport non consigliato al mattino, eppure 1 adolescente su 4 (il 25, 5%) non consuma un pasto adeguato al risveglio. Il fenomeno dei 'breakfast skipper' è diffuso anche tra i Millennials (ovvero nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni): 2 su 10 (18%) preferiscono non mangiare nulla appena svegli, esponendosi a gravi conseguenze per la salute e il benessere psico- fisico.

Per una colazione sana e completa sarebbe bene consumare "un bicchiere d'acqua, appena svegli, seguito da una bella tazza di latte (o uno yogurt) e un panino integrale (50g) oppure 30g di biscotti, cioè 2-3 biscotti frollini o 4-5 biscotti secchi o 4 fette biscottate o 1 pancake - con su un velo di crema spalmabile alle nocciole e cacao o di marmellata e 3 noci spezzettate o in alternativa muesli o cereali (30 gr) e un frutto fresco",' consiglia la nutrizionista ricordando che i genitori devono dare il buon esempio.

Ecco 10 buoni motivi per non saltare la prima colazione: