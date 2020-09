Lezioni di yoga ovunque e per qualsiasi esigenza: come funziona l'app LoYoga

Una disciplina millenaria che unisce tecniche fisiche, mentali e spirituali, conosciamo ormai tutti i vantaggi del praticare yoga: un'arte finalizzata alla meditazione e al rilassamento, che può essere d'aiuto alle persone non solo a livello mentale, ma anche a livello fisico e per avere una vita più salutare. Negli ultimi anni ci si è accorti di come questa disciplina possa essere un sistema per superare diversi problemi di salute, tra i quali l’artrite. Sempre più centri specializzati e professionisti oggi cercano di far aumentare e far conoscere il benessere derivato dalla pratica dello yoga. Tra le diverse iniziative d'interesse, è nata recentemente LoYoga, un'app che ha come obiettivo principale la diffusione di questa pratica, non solo come attività fisica fine a se stessa, ma come un vero e proprio stile di vita. Come si legge su myfitnessmagazine.it, farlo entrare nella quotidianità di ciascuno, grazie ad una flessibilità oraria e di luogo è la missione.

LoYoga: cos'è

Uno strumento completo ed efficace in grado di mettere in contatto l’utente finale, esperto e non, con i centri e gli insegnanti di yoga: LoYoga nasce a novembre del 2019 da una intuizione di Lorenza Minola, notissima insegnante di yoga di fama internazionale. Lorenza Minola insegna a Milano e in Toscana, dove persone provenienti da tutto il mondo la raggiungono per praticare il suo yoga terapeutico e imparare a vivere meglio, grazie allo yoga e all’Ayurveda, la medicina tradizionale indiana. È stato nell'ottobre del 2018 quando Lorenza si accorta che non esisteva ancora un’app che mettesse in contatto l’utente finale con gli insegnanti di yoga: da qui l'idea che coniuga l'interesse dell'esperto a quello del cliente.

Grazie a LoYoga gli insegnanti certificati possono proporre la propria candidatura direttamente dall’app e il loro profilo verrà attentamente valutato. In caso di scuole di yoga, basterà una certificazione internazionale. Successivamente tutti coloro che offrono lezioni di yoga saranno suddivisi in base alla loro esperienza, al tipo di yoga che propongono e alla zona dove vogliono insegnare.

Come funziona

Per utilizzarlo basterà scaricare l’app LoYoga che si trova sia in versione iOS su Apple Store, sia in versione Android su Google Play e accedere. Dopo essere stati geolocalizzati bisognerà scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Sarà possibile prenotare una lezione (singola o di gruppo) con un insegnante che pratichi il tipo di yoga che si cerca, coerentemente al livello cercato (principiante, intermedio, avanzato). Oltre ad indicare se si è principianti, intermedi o avanzati, è possibile cerca la lezione anche per categoria speciale (ad esempio donne incinta, bambini), decidere quale tipo di yoga praticare, in qualsiasi momento e in qualunque posto. Si può scegliere se fare yoga in uno studio, a casa propria, all’aperto.

Nell’applicazione vengono visualizzati i profili completi e la disponibilità degli insegnanti che rispondono ai criteri di ricerca e alla geolocalizzazione. Ad oggi, è possibile prenotare lezioni di yoga nelle maggiori città italiane o anche all’estero.