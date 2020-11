Assault Air Bike: i benefici della bicicletta che consente allenamenti ad alta intensità

Assault Air Bike è un’apparecchiatura che favorisce il movimento del corpo in modo completo, grazie ad essa alleneremo in modo efficace quadricipiti, schiena, braccia e spalle. Ecco come funziona e i principali benefici

Una recente tendenza del mondo del fitness già molto popolare in Italia e non solo: l'Assault Air Bike è una bicicletta, diversa però da una tradizionale cyclette, che combina un allenamento ad alta intensità utile sia per la parte superiore che per quella inferiore del corpo. Un attrezzo intelligente e molto efficace che ci consente di bruciare tante calorie in pochissimo tempo.

Come funziona

Basteranno brevi allenamenti da 30 minuti circa per contribuire a migliorare in breve tempo la forma fisica, ma come funziona Assault Air Bike? A differenza del ciclismo su strada o della cyclette, quest'ultima utilizza un dispositivo che collega i pedali della bicicletta ad una grande ventola e oppone, al lavoro delle gambe, la resistenza generata dall’aria attraverso delle pale. In questo modo, più forte si pedala, più difficile e faticoso diventa pedalare. Il sistema di carico a pedale fa aumentare o diminuire il peso e l’intensità dell’allenamento a seconda della velocità del movimento dell’atleta.

Ma oltre ai due pedali è l'Air Bike è composta anche da due supporti per utilizzare le braccia. Si fanno dei movimenti in avanti e indietro, muovendosi all’unisono con i piedi. Dunque, mentre gli arti inferiori lavorano a pieno ritmo per azionare la bicicletta, e per tenerla in funzione senza perdere velocità nonostante la resistenza dell’aria, la parte superiore del corpo è alle prese con un manubrio a maniglie; queste vanno spinte e tirate avanti e indietro per generare ancor più potenza e velocità. Sarà l’atleta stesso a scegliere l’intensità del movimento, quindi può essere utilizzata sin dal primo giorno con bassa intensità, per aumentare via via la difficoltà durante il percorso.

L'allenamento ad alta intensità

Assault Air Bike viene spesso utilizzata nell'allenamento ad alta intensità (Hiit - il metodo di allenamento cardiovascolare che permette un costante passaggio dal metabolismo anaerobico a quello aerobico, in base alla variazione dell'intensità, per consentire un regolare recupero al fine di mantenere nel tempo la prestazione anaerobica) per favorire il dimagrimento. In questo caso, l’atleta deve eseguire il movimento di pedalata ad altissima intensità per 20 secondi e poi riposare 10 secondi. Si ripete la serie fino a 7 o 10 volte, a seconda della condizione fisica di ciascuno.

I benefici di Assault Air Bike

Assault Air Bike è un’apparecchiatura che favorisce il movimento del corpo in modo completo, grazie ad essa alleneremo in modo efficace quadricipiti, schiena, braccia e spalle. Tra i principali benefici derivati dal suo utilizzo ricordiamo che: