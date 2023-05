I benefici del caffè nello sport che (forse) non conosci

Si parte col Giro d’Italia, poi gli Internazionali d’Italia di Tennis fino ad arrivare alle grandi finali di calcio e basket. Maggio vuol dire innanzitutto sport. Ma è anche il mese in cui le belle giornate trasformano tutti in sportivi alla ricerca di un rinnovato benessere sotto il tepore del sole primaverile.

E si sa, dai grandi campioni ai beginner dell’allenamento, tutti gli sportivi hanno in comune il desiderio di superare i propri limiti e vincere nuove sfide. Un desiderio che si può soddisfare partendo soprattutto dalla tavola, perché le scelte alimentari giocano un ruolo di primaria importanza per migliorare le prestazioni, accelerare la fase di recupero ma anche mantenere un buon livello di benessere psico fisico. E non si parla solo di equilibrio di macronutrienti (proteine, carboidrati, ecc.): anche un buon caffè, secondo la scienza, può fare davvero la differenza per gli sportivi.

Le ricerche scientifiche sui benefici del caffè

La letteratura scientifica ha dato ampio riscontro sui molteplici benefici del caffè nell’attività sportiva, dimostrando che gli atleti che lo consumano prima di una gara o di un allenamento sono in grado di andare più velocemente, resistere più a lungo e avere riflessi più pronti rispetto a coloro che non hanno questa spinta extra.

Una nuova evidenza in merito si è aggiunta proprio lo scorso febbraio ed arriva da un nuovo studio pubblicato su Medicine & Science in Sports & Exercise; secondo i ricercatori, la caffeina assunta prima di un esercizio di breve durata e di intensità moderata, porterebbe a maggiori concentrazioni circolanti di lattato e di interleuchina (IL)-6. In particolare, si ritiene che il rilascio di interleuchina (IL)-6 dal muscolo scheletrico in contrazione contribuisca ad alcuni dei benefici per la salute apportati dall'esercizio fisico .

La stessa International Society of Sports Nutrition (ISSN) ha sottolineato che l'integrazione con caffeina può migliorare vari aspetti delle prestazioni fisiche: piccole e moderate quantità di caffeina sono associate a un miglioramento della resistenza, della velocità di movimento e della forza muscolare, delle prestazioni di sprint, salto e lancio, nonché di una vasta gamma di azioni aerobiche e anaerobiche specifiche per lo sport.

Ulteriori conferme arrivano anche dalla Survey della European Federation of Associations of Dieticians che ha recentemente indagato le opinioni dei dietisti europei circa il ruolo del caffè per la salute. Per quanto riguarda lo sport, il 67% di loro sarebbe d’accordo che il caffè apporti un miglioramento delle prestazioni sportive complessive, soprattutto prima di fare esercizio (51%).

“Il Consorzio Promozione Caffè accoglie con entusiasmo le continue dimostrazioni di come il caffè possa rappresentare per sportivi, oltre ad un meritato momento di convivialità e relax, anche un alleato vincente per la loro performance. Un aspetto che deve farci riflettere su quanto questa bevanda si riveli sempre più fondamentale per la nostra cultura quanto per la nostra vita quotidiana e la nostra salute” afferma Michele Monzini, presidente di Consorzio Promozione Caffè.

I benefici del caffè per gli sportivi

Vediamo quindi quali sono i benefici del caffè per chi pratica sport: