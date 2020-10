Sport di coppia: l'attività più adatta per ogni tipo di relazione

Praticare sport apporta numerosi benefici alla salute, ma sapevate che questi ultimi possono raddoppiare se condividiamo l'esperienza con il partner? Fare attività fisica in coppia migliora l'intesa ed ha molti vantaggi: spesso, da soli è difficile essere costanti, invece, l'allenamento con il vostro compagno vi aiuterà a motivarvi a vicenda.

A confermarlo è anche la scienza: secondo uno studio americano, infatti, le coppie sposate che seguono insieme un programma di fitness hanno 7 volte più chance degli altri di ritrovare la forma e di portare avanti l’allenamento con entusiasmo e regolarità.

Sport di coppia: benefici di fare sport assieme

Come leggiamo su Melarossa, stare in coppia da tanti anni vuol dire, in alcuni casi, abbandonarsi alla routine, rischiando di non riuscire più ad assaporare il piacere di fare le cose insieme. Qualunque sia la vostra quotidianità, decidere di fare sport insieme aggiungerà un pizzico di pepe alla relazione. Condividere un’attività, infatti, arricchisce la coppia e permette di conoscere nuovi lati del tuo partner.

Inoltre, lo sport ha dei benefici riconosciuti sullo stress e sul morale, può aiutarti a sfogarti, a mettere da parte i problemi della giornata e a sciogliere quelle tensioni che ti impediscono di goderti la vita di coppia con serenità. Ritrovate insieme l’equilibrio praticando un’attività sportiva e sarete più distesi per affrontare discussioni o scelte importanti. Dopo lo sport sprigionerete energie positive e praticarlo insieme vi darà la possibilità di vedere il tuo partner, che ha condiviso con te sudore e fatica, con altri occhi.

Lo sport di coppia migliora anche l'intesa sessuale: praticando attività fisica, infatti, avremo un corpo più bello e tonico, e questo ci renderà più desiderabili agli occhi del partner. Inoltre, fare sport vuol dire anche liberare l'ormone chiamato dopamina (l’ormone del piacere) e se lo praticate insieme l’effetto della dopamina raddoppia. Infine, praticare sport in due aumenta la complicità e il senso del gioco, vi fa tornare bambini e questo aiuta a vivere una sessualità più serena.

Ad ogni coppia il suo sport

Per le coppie più attive la corsa è senza dubbio lo sport vincente. Supportare il compagno adeguando il proprio ritmo al suo fortifica il legame di coppia.

Per le coppie sempre pronte a “sfidarsi” il tennis è l'ideale, lo sport di coppia per eccellenza, in cui si ha bisogno di un compagno per giocare, ma al tempo stesso questo può trasformarsi in avversario da sfidare e sportivamente battere.

Per le coppie amanti dell’avventura il trekking: se siete coppie maggiormente introspettive, amanti dei silenzi e della natura armatevi di zaino, mettetelo sulle spalle ed iniziate un’avventura insieme.

Per le coppie più indipendenti il nuoto è la scelta adatta, potrete nuotare in corsie separate ottimizzando l’allenamento in funzione del vostro ritmo e della tecnica soggettiva.

Per le coppie alla ricerca della sensualità il ballo è perfetto: prerogativa necessaria è che entrambi siate pronti ad inibire le vostre timidezze o insicurezze.

I trucchi per fare sport in coppia

Quando si decide di praticare uno sport in coppia bisogna tenere a mente alcune regole per far funzionare tutto per come di deve. Per prima cosa è consigliato evitare lo spirito di competizione; datevi consigli e correggetevi a vicenda per migliorare.

Inoltre, fare sport in coppia deve essere una gioia, non vivete questa esperienza come una semplice seduta per tonificarvi, ma come un momento privilegiato da condividere. Decidete insieme il programma, i giorni, l’orario dell’allenamento per riuscire ad essere costanti.