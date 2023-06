Allenamento, alimentazione, training mentale: così Blanco si prepara al tour negli stadi

I suoi numeri parlano chiaro: 49 dischi di platino, 3 dischi d’oro, oltre un miliardo di stream e 35 date sold out nel suo ultimo tour, a cui si aggiunge la vittoria al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi” e la partecipazione ad Eurovision Song Contest. A Blanco manca solo un tassello per coronare la sua carriera: esibirsi negli stadi davanti a migliaia di persone. Lo farà molto presto, con le due date di luglio a San Siro a Milano e all’Olimpico di Roma - prossime al sold-out - diventando così a soli 20 anni il più giovane artista italiano ad ottenere questo risultato.

Eppure per riuscire a sostenere una sfida tanto ambiziosa, quasi due ore di concerto davanti a 75.000, persone corpo e mente vengono messi a dura prova: per questo è necessario dotarsi di una preparazione fisica e mentale di altissimo livello per affrontare tutte le fasi di questa esperienza, non solo l’esibizione in sé, ma anche i momenti precedenti e successivi che possono essere più difficili da gestire per un ragazzo così giovane.

Per questo, Blanco ha scelto di affidarsi al centro per il benessere del corpo e della mente GS Loft di Desenzano del Garda, dove il Founder Giacomo Spazzini, insieme al pool di professionisti (medici, nutrizionisti, mental coach, trainer) da 2 anni si occupa con successo della sua evoluzione fisica e mentale.

L’importanza di un mindset postivo per affronatare un tour

Lavorare sulla mente è infatti fondamentale per costruire il corpo, due elementi strettamente connessi e sui quali è necessario lavorare parallelamente per raggiungere risultati efficaci e sostenibili nel tempo.

“Un tour negli stadi è un sogno che diventa realtà, sono davvero impaziente di cominciare. Da mesi mi alleno per arrivare pronto fisicamente e mentalmente a questa prova. So bene che dovrò dare il massimo, perché è questo che si aspetta il pubblico che verrà a vedermi, e non voglio deluderlo. Perciò ho scelto di affidarmi a Giacomo Spazzini e GS Loft per una preparazione specifica e personalizzata. - racconta Blanco - Allenamenti, nutrizione, mindset, esami, tutto è stato studiato in base alle mie necessità, abitudini e obiettivi. Mi alleno più volte alla settimana con Giacomo ed i suoi coach, sia in indoor che in outdoor. Per rendere il tutto più sfidante e divertente, mi fa addirittura correre da casa in Damnfit, dove mi alleno, e viceversa. Mi diverto molto. Corse, scatti, esercizi con i pesi studiati sulla base di test scientifici: grazie a questo programma in poco tempo ho visto il mio fisico cambiare.

Quello che invece si vede meno a colpo d'occhio è l'evoluzione mentale che grazie a questo percorso sto ottenendo. E poi ho scoperto che l'estate è il periodo perfetto per allenarsi e spingere. Il sole, le temperature, la vitamina D e le lunghe giornate hanno un effetto potenziante sul corpo e sulla motivazione. Tutto diventa più facile e stimolante. E con Giacomo si fatica, ma sempre con il sorriso."

Per elaborare un percorso ad hoc cucito su misura per lo stile di vita di Blanco sono stati analizzati una serie di parametri che includono lo studio delle sue proporzioni muscolo scheletriche, la postura, la genetica, le carenze e le intolleranze anche latenti, ma ancora di più sono stati valutati i suoi schemi mentali, il suo modo di ragionare, la gestione del tempo, le sue paure e le sue ambizioni.

Solo con un lavoro personalizzato, che combina scienza e allenamenti, mente e corpo, stile di vita e alimentazione bilanciata, Blanco ha raggiunto i suoi obiettivi fisici, guadagnando oltre 12 kg in muscoli e un mindset positivo.

Il programma del cantante comprende infatti periodici check di prevenzione alla salute grazie al monitoraggio dei valori del sangue, della salute dei suoi organi, dei suoi livelli ormonali e dei livelli di stress che sono propedeutici allo sviluppo del miglior percorso atletico e di coaching.

L’alimentazione: una fonte di energia per dare il massimo durante i live

Seguire una routine alimentare può risultare difficile per un artista alle prese con giornate ricche di impegni, viaggi all’estero, continui pasti fuori casa e orari molto irregolari. Per questo, l’obiettivo è stato quello di costruire un’ottimale educazione alimentare per scegliere i pasti nel modo giusto in ogni occasione in modo consapevole, e che potessero conferirgli l’energia necessaria per affrontare due ore di movimento non-stop sul palco.

L’alimentazione quotidiana del cantante comprende quindi tutti i macro e micro nutrienti, alternando fasi ad alti carboidrati e grassi e fasi ad alte proteine. Avena, farro, orzo, pasta integrale, pane di segale, quinoa, riso e patate americane sono le sue fonti di carboidrati principali. Tra le fonti proteiche, pesce, albumi, legumi, proteine in polvere vegetali e poca carne. Non mancano mai frutta secca, semi oleosi, olio evo, avocado come fonti di grassi buoni.

Per essere sostenibile nel tempo, il programma di Blanco non prevede particolari restrizioni, anzi. Alcuni alimenti diventano addirittura funzionali al suo percorso: via libera a pizze leggere e spaghetti alle vongole nelle settimane lontane dai live per aumentare le calorie, soprattutto dopo le sessioni di training super intense con Giacomo Spazzini in Damnfit, il centro per l’allenamento ad alto impatto metabolico recentemente inaugurato a Desenzano del Garda, in cui l’artista si allena regolarmente.

Quando invece si arriva vicino alle date importanti, si migliorano i dettagli e la precisione dell’approccio.

Gli allenamenti di Blanco: forza, alta intensità a circuito e bassa intensità a lunga durata per un corpo sano e in forma

L’allenamento di Blanco segue tre linee strategiche che gli consentono di ottenere benefici a 360 gradi e mantenere la forma fisica nel tempo.

L’allenamento per la forza, in cui utilizza grandi carichi su bilancieri e manubri per costruire la massa muscolare. Blanco è arrivato a sollevare 100kg di panca, 120 kg di squat e 140 kg di stacco in pochi mesi di preparazione.

Allenamenti ad alta intensità brevi a circuito per migliorare l’esplosività, la resistenza lattacida e la determinazione mentale con kettlebell, ginnastica alla sbarra, corde navali ed esercizi a corpo libero. Uno stile vicino al CrossFit ma con la differenza che è completamente personalizzato ad hoc solo per lui.

Allenamenti a bassa intensità e di lunga durata per migliorare la respirazione e la funzionalità cardiaca, necessari per permettergli di cantare e saltare per oltre due ore sul palco senza perdere potenza vocale. Il suo programma varia e prevede anche routine particolari e divertenti, come il divieto ad usare la macchina per recarsi agli allenamenti. Blanco infatti corre da casa sua al centro Damnfit e lo stesso fa al ritorno, una volta finita la sua sessione di training, percorrendo circa 2 km a tratta.

Questo perfetto mix, tra forza e resistenza, allenamenti all’aria aperta, corsa, stimoli ed emozioni positive gli permetterà di performare al meglio sul palco di San Siro e all’Olimpico.

“Blanco è prima di tutto un artista e gli artisti sono creativi per definizione e spesso portati ad eccessi e perdita di focus mentale. - afferma Giacomo Spazzini - Uno stile di vita così frenetico può risultare difficile da reggere per lunghi periodi, per questo è importante costruire una solida mentalità in un periodo in cui la gestione delle emozioni è fondamentale, tra l’altro in un’età di transizione ricca di stimoli e di trappole come quella di Blanco. Ma è possibile, lavorando su più fronti, in maniera profonda e costante: Blanco ne è la dimostrazione.

Una corretta preparazione sportiva e nutrizionale serve anche a migliorare il più possibile il controllo, a conoscere il proprio corpo e la propria mente, ad avere delle linee guida che gli consentano di rimanere connesso e concentrato in tutte le aree della sua vita. Un lavoro costante e difficile, fatto di alti e bassi. Un’evoluzione continua, che vede oggi Blanco un ragazzo più maturo fisicamente e mentalmente”.