Body Attack: l'allenamento aerobico benefico per la salute che scolpisce il fisico

Un popolare programma aerobico di gruppo in cui si lavora costantemente a ritmo di musica per dimagrire, migliorare la resistenza muscolare e rendere più efficiente il sistema cardiovascolare. Ecco come funziona il Body Attack

Il Body Attack è un popolare programma aerobico di gruppo creato e distribuito da Les Mills International in cui si lavora costantemente a ritmo di musica. In Inghilterra il programma è offerto da circa 1300 centri fitness, approssimativamente un quinto del totale nel paese. Quest'ultimo consiste in classi standardizzate di durata 55 oppure 45 minuti, guidate da uno o più istruttori che accompagnano i partecipanti attraverso diversi esercizi accompagnati da un sottofondo di musica contemporanea.

Come nel Body Pump e altri programmi Les Mills, i movimenti, gli esercizi e la musica sono comuni per tutti gli istruttori, quest'ultima, soprattutto, svolge un ruolo fondamentale. Gli obiettivi di questo allenamento sono quelli di sviluppare e migliorare principalmente il sistema cardiovascolare e la resistenza.

Come funziona

La struttura di una classe Body Attack è sempre la stessa. Un'eccezione è data dagli allenamenti di 45 o 30 minuti, nei quali le tracce musicali principali vengono accorciate.

Il programma si divide in due blocchi di lavoro, ed entrambi hanno una parte cardiovascolare. Il primo blocco inizia con un riscaldamento, e prosegue con una traccia pliometrica. Il secondo blocco inizia con una corsa circolare e continua con una power track. Durante entrambi i blocchi si raggiunge quasi la frequenza cardiaca massima, specialmente durante la power track.

Il numero di tracce per una sessione standard di 55 minuti è 11. Con la traccia 1 si inizia con il riscaldamento. In questo caso, l'obiettivo è quello di riscaldare l'intero corpo. Abbiamo poi la:

Traccia 2, "Impatto misto". Questa traccia si concentra nel preparare le gambe per i salti e fa aumentare la frequenza cardiaca.

Traccia 3, Aerobica. In questa traccia si usano grandi movimenti aerobici come salti e movimenti di ginocchia.

Traccia 4, Pliometria. Si tratta della prima parte cardiovascolare della classe con grandi ed esplosivi movimenti, come ad esempio allungamenti pliometrici, squat con salti, burpees e skaters.

Traccia 5, Forza atletica. Combinazione di movimenti di condizione fisica e di forza, come flessioni, o squats che condizionano l'intero corpo.

Traccia 6, Corsa. I partecipanti corrono in modo circolare all'interno del locale, in modo da aumentare nuovamente la frequenza cardiaca.

Traccia 7, Agilità. Con questa traccia si stimola la velocità e l'agilità. Le tipiche mosse includono corsa laterale e sprint in avanti.

Traccia 8, Intervallo. Questa traccia usa grandi movimenti, come calci e corsa in modo da aumentare la frequenza cardiaca, seguiti da movimenti più leggeri in modo da fare abbassare la frequenza cardiaca.

Traccia 9, Potenza. Si tratta della seconda fase cardiovascolare, la quale include salti, piegamenti e altre attività pliometriche.

Traccia 10, Core. Con questa traccia si lavora sui muscoli dell'addome (in particolare gli addominali).

Traccia 11, Defaticamento. Quest'ultima fase prevede lo streching e il defaticamento.

I benefici

Alcuni studi scientifici hanno analizzato il programma Body Attack. Da uno studio risulta che l'energia spesa e l'ossigeno consumato da tre uomini e tre donne partecipanti al programma durante una classica classe da 55 minuti di BodyAttack sono pari a 660kcal per gli uomini e 602kcal per le donne. Dunque, si tratta di un ottimo allenamento anche per chi vuole perdere peso. Inoltre, ricordiamo che si tratta di una disciplina:

ad alto dispendio energetico;

che tonifica tutto il corpo;

che sviluppa il livello di fitness e resistenza utlie per tutti gli sport ad alta energia;

che migliora coordinazione e agilità;

che sviluppa la forza attraverso una serie di esercizi dedicati al core;

che favorisce la salute e la densità ossea.

Perché non cimentarsi non appena apriranno nuovamente le palestre? I benefici sono assicurati.