Home fitness: nove esercizi per dire addio alle braccia flaccide

La bella stagione è sempre più vicina ed ecco che bisogna iniziare a pensare ad un piano mirato per rimetterci in forma e per poter sfoggiare un bel fisico indossando pantaloncini, vestitini e canotte. Durante l'inverno c'è chi avrà forse messo qualche chilo di troppo oppure chi ne avrà persi così tanti da aver modificato l'aspetto e la tonicità della propria pelle. Tra i piccolo inestetismi causati dall'uno o dall'altro fattore e che riguarda in particolar modo le donne ci sono anche le cosiddette ''braccia ad ali di pipistrello''.

Le cause

Le braccia cadenti sono un inestetismo piuttosto odiato dalle donne. Se tonificare addome, glutei e gambe risulta più facile grazie a degli esercizi mirati, per le braccia, forse, il lavoro da fare deve essere un po' più costante, ma è possibile comunque risolvere il problema. Sono diversi i fattori scatenanti delle braccia cadenti: il decadimento muscolare, quello della pelle e il grasso sottocutaneo che risiede sulla parte posteriore delle braccia. L’unica soluzione per eliminare il grasso dalle braccia è quella di abbinare degli esercizi sportivi specifici ad una dieta dimagrante. Con la dieta elimineremo il grasso in eccesso, per il decadimento, muscolare o cutaneo che sia, la parola d’ordine invece è: tonificare i muscoli tricipiti. Sono loro, infatti, i responsabili di braccia più magre e ben definite.

Quando il nostro corpo è soggetto ad una perdita di peso consistente, si segue un'alimentazione errata o ancora si fa una vita sedentaria, accade che i muscoli, in questo caso delle braccia, possano perdere di elasticità e tonicità diventando pendule e flaccide. Purtroppo anche le donne in menopausa sono testimoni di questo piccolo problema a causa del cambiamento ormonale e anche perché il corpo non è più in grado di produrre acido ialuronico, collagene ed elastina, necessari alla rigenerazione cellulare.

Gli esercizi

Se anche voi vi siete accorte della comparsa di questo inestetismo ecco nove semplici esercizi da svolgere in casa oppure, se avete la possibilità, anche all'aria aperta: