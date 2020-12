Broga: lo yoga dedicato agli uomini che coniuga benessere mentale e sviluppo muscolare

Il Broga è una variante di yoga che forse non conoscevate ancora, una combinazione di esercizi funzionali utili per il rafforzamento del core e la tonificazione muscolare. Scopriamone di più

Un insieme di tecniche millenarie di cui abbiamo avuto le prime tracce tra il 3000 e il 1800 a.C., nella valle dell'Indo, presso la civiltà contadina di Quetta e più tardi nelle cittadine di Harappa e Mohenjo Daro, e che racchiudono molti segreti per il fisico, la mente e lo spirito. Attività che comprendono ginnastiche del corpo e della respirazione, discipline psicofisiche finalizzate alla meditazione o al rilassamento. Esistono diversi tipi di yoga, i più classici si concentrano principalmente sulla ricerca spirituale, ed altri, invece, sono proiettati esclusivamente sui benefici fisici che questa interessante disciplina apporta. La scelta è strettamente personale e dipende dai bisogni e dagli obiettivi di ognuno.

Ecco che oggi vi presentiamo una variante di yoga che forse non conoscevate ancora, una combinazione di esercizi funzionali utili per il rafforzamento del core e la tonificazione muscolare insieme all'attività cardio e posturale. Nasce negli Stati Uniti, grazie a Robert Sidoti e Adam O’Neill, il Brothers Yoga (chiamato anche Broga): lo yoga riservato soprattutto agli uomini.

Siamo perfettamente a conoscenza dei numerosi benefici che lo yoga apporta al nostro organismo (aiuta a raggiungere il peso forma, è utile contro la stitichezza e i disturbi digestivi, rinforza le articolazioni, previene il mal di schiena e il mal di testa, migliora l'elasticità, la respirazione e la capacità polmonare ecc), e la versione maschile di questa antichissima disciplina indiana è utile non solo per ridurre lo stress migliorando la forma psico-fisica complessiva, ma anche per migliorare i muscoli e la resistenza fisica.

Brothers Yoga: in cosa consiste

Cosa cambia rispetto allo yoga tradizione? La lezione di Broga si svolge con sottofondi musicali rock e un linguaggio diverso, più incline alle esigenze e ai gusti maschili. Anche l’ambiente dove vengono svolte le sessioni subisce un restyling. Non si respira più quell’aria mistica che spesso accompagna lo yoga tradizionale, ma l’atmosfera è stata sostituita con scenari più vicini al gusto maschile. Quindi, il luogo dedicato alle esercitazioni Broga somiglia più ad una palestra che a un posto di ritiro e di rilassamento.

La disciplina combina lo yoga tradizionale con esercizi funzionali di fitness e interval training, un allenamento a intervalli ad alta intensità.

I benefici del Broga

I benefici del Broga sono riscontrabili sia sul fisico che sulla mente. Robert Sidoti, uno degli ideatori di questo programma, sostiene che lo stress, l’invecchiamento o l’effetto di una intensa attività fisica si riflettono in un modo più pronunciato in molti uomini, ma questa disciplina può essere un trattamento eccellente.

Questo tipo di attività è indicato per migliorare il desiderio maschile, per liberare il corpo dalle tossine, limitare gli stati d’ansia, e serve ad acquisire una maggiore cognizione del proprio corpo. Forte, energico e stimolante, il Broga combina le migliori posizioni yoga di allenamento core-strength, offre una maggiore tonificazione dei muscoli e rafforza il sistema cardio-vascolare. In questo modo chi lo pratica sviluppa i muscoli, migliora la flessibilità e avverte una sensazione di rilassamento che arriva dal "lavoro interiore" svolto tipico dello yoga.