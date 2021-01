Tutti possono volare con il Bungee Fitness: l'allenamento che sfida la gravità e modella il fisico

Un modo nuovo e divertente di allenare le capacità aerobiche e la forza, il Bungee workout aiuta a stimolare gli addominali e non solo in modo efficace. Ecco come funziona e i benefici di questa interessante disciplina

Una disciplina nata inizialmente come un utile strumento di riabilitazione, ma oggi utilizzata come valida formula di allenamento che consente di raggiungere diversi benefici: stiamo parlando del Bungee workout, particolare forma di allenamento in sospensione ideata da un medico tedesco, chirurgo traumatologo e dottore in scienze motorie, per la riabilitazione funzionale di atleti infortunati e che dopo l'iniziale diffusione in Germania ha raggiunto molti consensi in diverse parti del mondo grazie ai suoi notevoli benefici.

Bungee Fitness: cos’è

Il Bungee jumping è un'attività sportiva che consiste nel lanciarsi da un luogo elevato dopo essere stati imbracati con una corda elastica. Un'estremità della corda è fissata al corpo della persona che si lancia e l'altra al punto da cui avviene il lancio. Come suggerisce il nome stesso, come nel Bungee jumping, anche nel Bungee Fitness siete legati in vita con uno o due elastici: l’imbragatura utilizzata è la stessa che è prevista nell’arrampicata sportiva e che fascia tutto il girovita. In questo caso, però, gli elastici sono attaccati al soffitto e permettono diversi movimenti nel "vuoto", ovvero senza toccare con i piedi per terra. Dagli squat agli addominali, flessioni sulle braccia e sulle gambe, possono essere svolti tantissimi esercizi da compiere a mezz’aria, contrastando la forza di gravità.

Bungee Workout: come funziona

Un modo nuovo e divertente di allenare le capacità aerobiche e la forza, il Bungee workout aiuta a stimolare gli addominali e non solo in modo efficace. Sono infatti stati diversi fitness club a proporre questa nuova e interessante espressione del fitness, svolta con un dispositivo chiamato "4D Pro", una speciale imbarcatura collegata a fasce elastiche che consente di svolgere un’ampia gamma di esercizi dinamici in sospensione come salti, scatti e piegamenti; e con la bungee cord fitness, una corda elastica ideale per fornire agilità e aumentare il senso di equilibrio e potenziamento di velocità nella tecnica. L’elastico, modulabile, ti permetterà infatti di calibrare il lavoro in base alle tue esigenze e potenzialità.

Sfidare la gravità e allenarsi avendo la sensazione di volare: questo nuovo tipo di allenamento è dunque ispirato al Bungee jumping, imita il salto nel vuoto e lo riutilizza per l’attività fisica.

I benefici del Bungee Fitness

Il Bungee Fitness fa lavorare tutto il corpo stimolando tutti i muscoli: dalla schiena alle spalle così come gambe e glutei. A trarne beneficio non è solo il corpo ma anche la mente, perché l'allenamento crea un impatto positivo e rilassante anche sulla psiche. Il Bungee Workout ha attirato la curiosità di molti appassionati sfruttando la forza di gravità, permette di rafforzare i muscoli e, al contempo, di allenarsi all’insegna del divertimento grazie alla musica. Salti, slanci, piegamenti, tutti accompagnati dall’elasticità della corda che difende, inoltre, dai traumi articolari e stimola l’utilizzo di diversi distretti muscolari. Il Bungee Workout è come un allenamento a base di danza e aerobica ed è ideale sia per chi desidera fortificare i propri muscoli, sia per chi cerca una tecnica di allenamento capace di coniugare lo sforzo al divertimento.