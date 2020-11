Come funziona e tutti i benefici della Callistenia

Con una serie di discipline sportive affini al fitness e alla ginnastica, la callistenia può essere intesa come sport o come disciplina di fitness. Ideale da praticare all'area aperta, nei parchi adibiti ad esempio, questa attività è adatta a chi vuole sviluppare e migliorare forza a tono muscolare. Tale tipo di sport prevede il raggiungimento di abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica ed eventualmente di pesi usati come sovraccarico al proprio peso corporeo.

La callistenia può essere divisa in due rami principali:

callistenia per il potenziamento della forza: esercizi basati sul potenziamento della forza e sul miglioramento del fisico. Esempi sono i piegamenti, le trazioni alla sbarra, i muscle-up, la verticale;

esercizi basati sul potenziamento della forza e sul miglioramento del fisico. Esempi sono i piegamenti, le trazioni alla sbarra, i muscle-up, la verticale; callistenia per l'allenamento dinamico: esercizi spesso basati su movimenti molto veloci, come i 360°.

Di solito viene allenato per primo il ramo per il potenziamento della forza, al fine di avere le basi necessarie per eseguire i movimenti dinamici del secondo ramo.

Come funziona

La callistenia viene spesso associata all'allenamento funzionale, con la finalità del raggiungimento di prestazioni atletiche di vario genere (forza, flessibilità, equilibrio) o l'incremento della massa muscolare.

Le caratteristiche distintive della callistenia riguardano la possibilità di praticare questa disciplina con l'ausilio di pochissima o nessuna attrezzatura e di essere adattabile progressivamente a qualsiasi livello atletico. Questo ha portato alla formazione di numerosi gruppi di sportivi amatoriali che si allenano all'aperto nelle spiagge o nei parchi cittadini, usufruendo di strutture pubbliche.

Origini

La reciproca influenza e le somiglianze tra varie tipologie di attività fisica e l'ampia gamma di esercizi e di livelli di difficoltà che possono rientrare nella definizione di ginnastica callistenica rendono complesso e forse anche controverso delineare brevemente un quadro storico corretto.

Partendo dalle pratiche ginniche degli atleti dell'antica Grecia e da quelle dei soldati, ha ricevuto influenze a partire dai primi decenni del 1800 da parte di personaggi quali il pedagogista tedesco Friedrich Ludwig Jahn (considerato il padre della ginnastica artistica agli attrezzi), il medico svedese Pehr Henrik Ling (considerato il padre della ginnastica svedese), l'educatrice statunitense Catharine Beecher e l'insegnante francese Georges Hébert (fondatore dell'hebertismo o metodo naturale).

Successivamente il bagaglio tecnico-scientifico di questa disciplina ha potuto arricchirsi delle conoscenze più recenti nell'ambito del fitness, in modo da aggiornarne la pratica. La diffusione, a partire dagli anni 2000, è avvenuta in Italia soprattutto grazie al web, tramite la condivisione su YouTube, social network e blog dedicati alle esperienze di allenamento. Negli anni successivi sono stati realizzati vari eventi e gare in varie città italiane.

Callistenia cooperativa

Con callistenia cooperativa ci si riferisce ad esercizi callistenici che coinvolgono due o più partecipanti che si aiutano a vicenda nell'esecuzione dell'esercizio. Di solito una persona esegue l'esercizio e l'altra persona aggiunge resistenza. Alcuni esercizi prevedono anche l'uso dell'attrezzatura. Ad esempio, due persone possono aggrapparsi a diverse estremità di una corda e tirare in direzioni diverse.

Gli esercizi di callistenia cooperativa possono essere eseguiti facilmente sia su di un campo da gioco sia in una palestra. Sono anche abbastanza versatili da consentire loro di essere utilizzati per obiettivi di allenamento diversi dalla semplice forza.