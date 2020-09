Nordic walking: tutti i benefici della camminata con i bastoncini all'aria aperta

La camminata nordica, nordic walking in inglese, è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica all'aperto, preferibilmente in montagna, utilizzando bastoncini appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo.

Origini e sviluppo

Un'attività sportiva adatta a tutti e dalle origini molto antiche che però non è stata ufficialmente riconosciuta come tale fino alla pubblicazione del libro "Sauvakävely" di Marko Kantaneva nel 1997. La definizione camminata nordica fu coniata e ottenne il primo riconoscimento internazionale solo nel 1999 grazie a un opuscolo illustrativo della Exel Oyj, la prima società tecnologica finlandese che progettò, produsse e commercializzò i primi bastoncini indispensabili per praticare l'attività.

Il concetto generale della camminata nordica è stato sviluppato sulla base dell'allenamento e insegnamento fuori stagione dello sci di fondo e comprende la descrizione degli esercizi, come svolgerli, le motivazioni di carattere anatomico e fisiologico e le specifiche caratteristiche dei bastoni. La camminata nordica è praticata in circa quaranta paesi in tutto il mondo e stime fatte nel 2007 danno un numero di praticanti nel mondo pari a circa sette milioni e mezzo di persone, ma in costante e rapido aumento. L'attività è maggiormente diffusa in Scandinavia e nell'Europa centrale, dove a partire dal 2003 sono stati creati numerosi "Nordic-Walking-Parks" dotati di circuiti di difficoltà variabile. Peraltro, da un'analisi di mercato condotta in Germania, circa il 69% dei praticanti sono donne.

In Italia la camminata nordica, arrivata nel 2003 per merito dell'ANI, non è ancora molto diffusa e stima qualche decina di migliaia di praticanti. Anche in questo caso però, è dal 2007 che si sta verificando una grande crescita in termini di popolarità.

Tecnica

La camminata nordica nella sua forma originale utilizza uno stile unico e naturale. Le cadenze di braccia, gambe e corpo sono molto simili a quelle della camminata veloce. Gambe e braccia opposte si alternano ritmicamente, oscillando in avanti e all'indietro. L'ampiezza del movimento delle braccia in avanti e all'indietro regola l'ampiezza del passo. Un movimento limitato del braccio limita anche il movimento del bacino e di conseguenza la lunghezza del passo. Aumentando la lunghezza del bastoncino aumentano lo slancio e il movimento di bacino e torso, assicurando un maggiore e più salutare movimento dell'intero corpo.

Quali benefici?

Rispetto alla normale camminata e grazie ai bastoncini, la camminata nordica richiede l'applicazione di una forza maggiore ad ogni passo. Ciò implica l'uso dell'intero corpo (con maggiore intensità) e determina il coinvolgimento di gruppi muscolari del torace, dorsali, tricipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinali, assente nella normale camminata. L'attività può generare un incremento fino al 46% nel consumo di energia rispetto alla camminata senza bastoncini. Inoltre, è stato dimostrato anche l'aumento di resistenza della muscolatura del tronco superiore fino al 38% in sole dodici settimane. Il coinvolgimento forzato della muscolatura genera effetti superiori a quanto ottenibile con una normale camminata con gli stessi ritmi, come ad esempio: