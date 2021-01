Chroma Yoga: la disciplina che usa i colori per raggiungere il benessere fisico e mentale

Il Chroma Yoga è un approccio che combina luci e cromoterapia, associate a suoni ed essenze naturali per regalare un’esperienza immersiva e multisensoriale. Ecco i benefici e come funziona

Abbiamo già parlato dello yoga e dei molteplici benefici che apporta al nostro organismo. Tecniche millenarie che racchiudono molti segreti per il fisico, la mente e lo spirito. Attività che comprendono ginnastiche del corpo e della respirazione, discipline psicofisiche finalizzate alla meditazione o al rilassamento. Esistono diversi tipi di yoga, i più classici si concentrano principalmente sulla ricerca spirituale, ed altri, invece, sono proiettati anche sui benefici fisici che questa interessante disciplina apporta. La scelta è strettamente personale e dipende dai bisogni e dagli obiettivi di ognuno. Tra le varie tipologie esistenti, oggi vi parliamo del Chroma Yoga.

Perché praticare yoga

Lo yoga serve sia a potenziare i muscoli di tutte le parti del corpo che la capacità di concertazione della nostra psiche. Lo scopo è quello di rendere armonioso l’essere umano in ogni sua componente. Le posizioni che si assumono durante una lezione sono chiamate “asana”: per raggiungerle con precisione serve una pratica assidua. La difficoltà sta nell’arrivare ad un’asana nella completa fermezza dei propri arti grazie all’aiuto del controllo del respiro, “Pranayama”.

Durante lo svolgimento della disciplina la mente del praticante deve essere libera da qualsiasi pensiero e preoccupazione, deve esserci un distacco totale dalla propria quotidianità. Inoltre, facendo yoga si hanno parecchi benefici: il miglioramento della postura, della mobilità delle articolazioni e dell’apparato circolatorio ma anche il rilassamento del corpo.

Chroma Yoga: cos'è e come funziona

Lo yoga è una disciplina molto amata e praticata ed è proprio per questo motivo che negli anni ha continuato ad evolversi: per stimolare mente, corpo e sensi è infatti possibile puntare anche sui colori.

Questa nuova versione prende il nome di Chroma Yoga, un approccio che combina luci e cromoterapia, associate a suoni ed essenze naturali per regalare un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Ogni classe di Chroma Yoga si svolge in una sala dal design ergonomico, immersa in uno specifico colore che richiede specifiche sequenze di movimenti, corrispondenti alle proprietà curative di quel colore. Ogni sessione prevede una colonna sonora appositamente composta in accordo con le frequenze emesse dal nostro cervello in diversi stati di coscienza. Il fine è di infondere uno stato calmo e rilassato.

I benefici della cromoterapia

Come suggerisce la parola stessa, la cromoterapia utilizza i colori come terapia curativa. Secondo i sostenitori di questa pratica, i colori aiuterebbero il corpo e soprattutto la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio, avendo effetti fisici e psichici in grado di stimolare l'organismo e calmare certi sintomi. Sin dall'antichità, le prime civiltà utilizzavano la cromoterapia per curare il loro benessere mentale e quindi interiore. La terapia del colore ha una lunga tradizione, soprattutto in oriente, in Egitto, ad esempio, si praticava l’elioterapia, ovvero l'esposizione alla luce solare diretta; in India la medicina ha sempre tenuto conto dell'influenza dei colori sull’equilibrio dei chakra; e i Cinesi affidavano il proprio benessere all’azione dei diversi colori.

I colori sono parte integrante del nostro essere, spesso determinano il nostro umore. Essi ci calmano, ci stimolano, ci rilassano e possono essere usati a nostro vantaggio attraverso delle soluzioni totalmente naturali adottando i principi della cromoterapia. Questa speciale tecnica, infatti, sfrutta la lunghezza d'onda dei colori per riequilibrare le energie causa di squilibri emotivi, se poi questa pratica viene unita alle asana dello yoga, i benefici sono maggiori.