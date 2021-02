Tra le ultime innovazioni del fitness arriva Compex Fixx 2.0 per migliorare le prestazioni atletiche

Migliorare le proprie performance sportive grazie alla tecnologia oggi è possibile, a venirci in aiuto un nuovo dispositivo che prende il nome di Compex Fixx 2.0, esso rende possibile tutto questo grazie all'effettuazione di un massaggio muscolare a percussione da poter fare prima e dopo l'allenamento favorendo il riscaldamento.

Sappiamo già che, a qualsiasi livello si pratichi attività sportiva, prima di un allenamento o di una gara, è importante riscaldare muscoli e articolazioni e, una volta terminata l’attività sportiva, è altrettanto importante attenuare eventuali rigidità muscolari e indolenzimenti. Grazie a questo dispositivo, dunque, allevieremo anche eventuali dolori muscolari prevenendo gli infortuni.

Come funziona Compex Fixx 2.0

Prodotto da Compex, azienda leader nella tecnologia di stimolazione muscolare, come leggiamo su myfitnessmagazine.it, Compex Fixx 2.0 agisce sui muscoli in profondità, oltre ai benefici già citati, serve ad aumentare l’ampiezza del movimento articolare, così da migliorare le prestazioni di chi si allena. Ma come funziona? Esso è in poche parole dotato di un motore silenzioso con cinque impostazioni di velocità (1000, 1500, 2000, 2500 e 3000 percussioni al minuto) che permette di esercitare, in modo sicuro e confortevole, la giusta pressione per singoli gruppi muscolari.

Se decidiamo di aquistarlo ci verranno consegnati anche degli accessori correlati: tra questi cinque punte intercambiabili di forme differenti che consentono di adattare il massaggio alle specifiche esigenze del muscolo da trattare. Grazie all’impugnatura ergonomica e al braccio orientabile in tre diverse posizioni, infatti, questo dispositivo può essere utilizzato anche sulle zone più difficili da raggiungere.

La batteria è rimovibile e ricaricabile, fornisce al dispositivo un'autonomia di 90 minuti e il livello di potenza e la percentuale di carica possono essere costantemente monitorate sul display a led. Ideale da utilizzare in qualsiasi tipologia di allenamento, le dimensioni contenute e il peso ridotto di Compex Fixx 2.0 consentono di portare il dispositivo sempre con sé: lo strumento è dotato di una pratica borsa, inclusa nella confezione, utile per trasportare e tenere sempre in ordine il dispositivo e i suoi accessori.

I benefici

I prodotti Compex vengono utilizzati per:

alleviare il dolore: la stimolazione elettrica neuromuscolare invia impulsi elettronici ai nervi motori creando contrazioni muscolari. Questa contrazione aiuta a rafforzare i muscoli e promuove la guarigione offrendo una migliore circolazione.

Aumentare la forza: quando la stimolazione muscolare elettrica Compex viene aggiunta all'allenamento, aiuta a massimizzare lo sforzo muscolare impegnando una percentuale maggiore di fibre muscolari. Compex allena sia le fibre muscolari a contrazione lenta di Tipo 1 che influiscono sulla resistenza sia le fibre muscolari a contrazione rapida di Tipo 2 con potenza d'impatto ed esplosività, quindi può aiutare l'efficienza dell'allenamento consentendo migliori risultati.

Recuperare più velocemente: grazie ai dispositivi Compex è possibile accelerare i tempi di recupero. Nel dettaglio, un dispositivo di stimolazione muscolare Compex offre programmi di recupero che possono eliminare l'acido lattico in 6 minuti, prevenendo l'indolenzimento muscolare. Fornisce inoltre ossigeno ai muscoli, prevenendo dolori.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutti i prodotti Compex vai sul sito ufficiale.