Praticare sport durante una dieta fa dimagrire più velocemente? Lo studio

Abbinare dieta e sport è essenziale per chi vuole dimagrire o tonificare il proprio corpo. Praticare una regolare attività fisica associata ad una dieta sana ed equilibrata è infatti la chiave per avere un corpo bello e in salute. Nonostante ciò bisogna tenere a mente che ogni scelta deve essere fatta in base al proprio fisico e agli obiettivi che ci si prefissa di raggiungere.

Sport e dieta: perché abbinarli

Quando decidete di seguire una dieta dimagrante potete perdere peso, ma sarà impossibile riuscire a mettere su anche massa muscolare. Per farlo bisogna abbinare alla dieta anche un programma di allenamento mirato. Sport o dieta da soli, dunque, non bastano per ottenere risultati completi e significativi. Se lo sport aiuta a formare massa muscolare e la dieta invece a dimagrire, quello che ci chiediamo è: fare sport durante una dieta aiuta a dimagrire più velocemente? Forse direte di sì, ma il vero mito da sfatare probabilmente è proprio questo. Scopriamo perché.

Dimagrire più velocemente praticando sport: lo studio

Che ruolo ha l'attività fisica nella perdita di peso? Nonostante le informazioni che riceviamo e i consigli che giornalmente ci vengono dati, arrivano cattive notizie per chi è in sovrappeso e pensa di dimagrire molto di più praticando sport: l'idea generale è infatti quella di abbinare una costante attività fisica alla dieta per ottenere risultati più velocemente, ma non funziona in questo modo. La risposta ci arriva da una recente ricerca scientifica che si è soffernata sulla questione. È proprio agli inizi di quest'estate che gli esperti in tema di alimentazione si sono riuniti nella conferenza internazionale Nutrition 2020, che quest’anno si è svolta online per ovvie ragioni, discutendo delle principali novità nel settore dell’alimentazione, riassunte poi da EurekAlert.

Tra le diverse novità, uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Pittsburgh su 383 persone a dieta ha mostrato che in realtà non c’è una sostanziale differenza se si unisce alla restrizione calorica anche un programma sportivo.

I risultati

Infatti, dopo un anno nel quale le calorie assunte erano state comprese tra le 1.200 e le 1.800 giornaliere, la perdita di peso media per i partecipanti è stata di 20 libbre (circa 9 chili), senza differenze significative tra chi aveva svolto 1,5 o 4 ore di esercizio fisico alla settimana.

Un risultato davvero particolare questo, soprattutto perché sfata una convinzione radicata: fare sport migliora le prestazioni fisica, praticare attività cardio -soprattutto - aiuta a bruciare calorie in eccesso, tutti questo è senza dubbio vero, ma la scienza parla chiaro. Nonostante ciò, abbinare dieta e sport rimane pur sempre il modo più corretto e salutare per chi vuole migliorare la propria forma fisica e desidera un corpo in salute. Come si legge sul sito del Ministero della Salute, infatti, la dieta ha un ruolo fondamentale ed imprescindibile anche nello sport: si può affermare che, se associata ad un allenamento adeguato, consente il massimo rendimento agonistico prevenendo anche l'insorgenza di diverse patologie. L'allenamento è di certo importante per la salute fisica e il sistema cardiovascolare dunque, ma un'alimentazione sana e corretta è fondamentale nella perdita di peso.