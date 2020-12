Dog Human Fitness: l'allenamento che migliora il benessere e la relazione con i nostri amici a 4 zampe

Fare attività fisica in modo regolare assicura benefici al nostro corpo, sia a livello fisico che mentale. Ma se viviamo insieme ad un peloso non dovremmo forse assicurarci anche del suo di benessere? Muoversi non fa bene solamente all'uomo, anche gli animali ne hanno bisogno, sono nati per stare in movimento e dunque, specialmente se abbiamo un cane in appartamento abituato a star fermo per necessità e mancanza di spazio, l'ideale per la sua salute sarebbe farlo allenare insieme a noi: complice la maggiore sensibilità nei confronti degli animali domestici diventati ormai veri e propri membri veri della famiglia, nasce l'idea di nuova pratica sportiva indicata per entrambi, il Dog Human Fitness. Questo particolare allenamento, oltre a far bene ad entrambi, è anche un modo per addestrare il proprio cane e migliorare la relazione che abbiamo con lui attraverso il gioco.

Un'ora di esercizio fisico svolta insieme al proprio cane assicura significativi benefici ad entrambi. In periodi come questi, poi, dove fare attività fisica all'aria aperta è ormai diventata una consuetudine per chi non vuole rinunciare alle sue buone abitudini quotidiane, correre al parco con il cane è diventata un'attività entrata a pieno titolo tra i workout più apprezzati nel mondo dello sport.

Dog Human Fitness: cos'è e come funziona

Nata per coniugare l'attività fisica con tutti i benefici legati ad uno stile di vita sano, uniti alla condivisione di momenti ricreativi con il proprio animale domestico, il Dog Human Fitness è un particolare tipo di allenamento durante il quale ci si può allenare assieme al proprio amico a 4 zampe, generalmente per circa un’ora.

Come leggiamo su Fitness Trend, l’allenamento più strutturato, organizzato dalla Fisc, la Federazione italiana sport cinofili, è “totalmente individualizzato secondo le caratteristiche dei binomi presenti. L’attività è composta da un lavoro cardiovascolare alternato a momenti specifici per il miglioramento delle componenti muscolari. La sessione si svolge in modo attivo per cane e persona, infatti, il ruolo del conduttore non soggiace ad una semplice guida del lavoro, ma è coinvolto in modo da poter ottenere lui stesso benefici fisici dall’attività, nonché migliorare la relazione con il cane”.

L’allenamento tecnico, dunque, non porta solo benefici all’uomo, ma anche il cane viene addestrato: “Il Dog Human Fitness - spiega la Fisc - si prefigge di sensibilizzare il proprietario a una conduzione di vita sana, nel rispetto delle esigenze reciproche, promuovendo uno stile di vita migliore, adottando un approccio alternativo e multidisciplinare. Il Dog Human Fitness è una disciplina sportiva delle attività sportive cinotecniche, che vuole incoraggiare, promuovere e aiutare attivamente il binomio cane-persona in un’ottica di gioco, sport e salute”.

Quali attività?

Ma quali attività possiamo svolgere insieme al nostro cane? Ecco alcune idee: