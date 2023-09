Dolori alla schiena: alcuni esercizi di stretching da fare in pausa al lavoro

Attraverso l’esecuzione quotidiana, nelle pause di lavoro, di pochi semplici esercizi, è possibile migliorare la prevenzione e il trattamento dei disturbi muscoloscheletrici e ottenere benefici per la propria qualità di vita. A dimostrarlo i risultati preliminari dello studio che la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico sta realizzando in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione sul personale videoterminalista interno.

Dal corretto posizionamento davanti al monitor al rilassamento e allungamento dei muscoli del collo, allo stretching per le spalle e per la schiena: su questi temi i fisioterapisti della Unità Operativa Complessa di Fisioterapia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, hanno realizzato 14 brevi video tutorial disponibili online sul canale YouTube, con lo scopo di verificare l’efficacia di pochi semplici esercizi per la prevenzione e il trattamento dei disturbi muscoloscheletrici nei videoterminalisti interni, quei lavoratori impegnati in attività che implicano l’utilizzo di videoterminali (VDT), attrezzature munite di schermi alfanumerici e grafici, per almeno 20 ore la settimana (art. 173, c.1 lett.c Dlgs. 81/2008). Un tipo di attività, quella di chi lavora davanti allo schermo, che secondo le stime sui videoterminalisti della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), interessava almeno 16 milioni di lavoratori in Italia già nel 2013, ma che il McKinsey Global Institute già nel 2017 stimava in rapida e ampia espansione nel nostro paese, con circa 20 milioni di lavoratori previsti entro il 2020.

L’analisi dei dati preliminari dello studio interno realizzato dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, iniziato a marzo 2023, mostra un miglioramento dell’escursione articolare del rachide cervicale su tutti i piani di movimento per i partecipanti che hanno svolto gli esercizi per almeno 8 settimane. Inoltre, dall’analisi del sondaggio sulla qualità della vita tramite scala SF-36 (Short Form Health Survey), si evince un miglioramento anche nella valutazione del benessere generale.

"Quando si lavora diverse ore davanti a uno schermo è fondamentale assicurarsi di mantenere una posizione corretta e svolgere esercizi regolari per il rilassamento e allungamento del rachide al fine di prevenire e lenire i disturbi muscoloscheletrici" ha commentato Marco Bravi, coordinatore dei fisioterapisti della Fondazione Policlinico. È importante sottolineare che gli esercizi non sono una terapia e non sostituiscono interventi più mirati che solo il medico può suggerire a seconda delle specifiche patologie. È sempre quindi consigliabile una valutazione da parte del medico di medicina generale e del fisiatra.