In equilibrio su una tavola da surf per correggere la postura: come funziona il Functional Balance

Sono tanti gli italiani che soffrono di problemi alla schiena e le cause possono essere diverse: un peso corporeo eccessivo e diverse condizioni, come rigidità o tono muscolare ridotto, spesso presenti quando lo stile di vita che adottiamo è particolarmente sedentario; ma anche alcune attività professionali che comportano posture scorrette prolungate nel tempo; stress psico-fisici; fattori emozionali e tanto altro ancora. Una delle principali e più comuni cause di una postura scorretta è lo stare tante ore al giorno seduti, tutto ciò può infatti comportare l'incurvamento in avanti della colonna vertebrale e conseguenti problemi di scoliosi.

Una cattiva postura non è innata, ma è il risultato di abitudini sbagliate che possono essere modificate. La colonna vertebrale subisce tutto il giorno il peso della gravità e le pressioni legate alle attività quotidiane (sforzi, carichi). Le conseguenze della gravità si avvertono a livello dei dischi intervertebrali, cuscinetti che si trovano tra le vertebre e che, a causa di questo carico, durante la giornata si accorciano.

Come risolvere questo problema? Per prima cosa, se già soffri di problemi alla schiena, è consigliato fare una visita da uno specialista. Dopodiché, anche adottare delle piccole e corrette azioni quotidiane potranno aiutarti a migliorare il problema. L'attività fisica ad esempio, se praticata in modo corretto, potrebbe essere una soluzione che aiuta a vivere meglio questa condizione.

L'attività fisica che migliora la postura

Tra gli sport utili a migliorare la postura e alleviare il mal di schiena ricordiamo lo yoga, il nuoto, l'aquagym, il tai chi, l'allenamento propriocettivo, il pilates. Un altro sport che si è rivelato molto utile per correggere e migliorare la postura è il drysurf, ideale sia per i bambini che per gli adulti.

Drysurf: cos'è e come funziona

Il drysurf è una disciplina funzionale che si basa sulla propriocezione, cioè la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli. Per i bambini soprattutto, il drysurf è un'attività molto divertente oltre che benefica. Come funziona? Semplice: bisogna rimanere in equilibrio su una tipica tavola da surf, dopodiché è possibile eseguire alcuni movimenti: ballare, saltare, usare i cerchi o piccoli pesi rimanendo costantemente in equlibrio. In questo modo vengono attivati tutti i muscoli e la concentrazione deve essere massima e continua.

Come leggiamo su myfitnessmagazine.it, si tratta di uno sport, chiamato tecnicamente Functional Balance, nato nelle Canarie che fa vivere la sensazione di surfare tra le onde anche se in realtà si è sulla terra ferma. Dunque potremmo considerarlo un metodo innovativo di allenarsi rapidamente e in poco spazio (la tavola occupa solo 2 x1m). Inoltre, questa disciplina consente una preparazione atletica propedeutica a molteplici discipline come il calcio, il tennis, lo sci o le arti marziali.